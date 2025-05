En una reveladora entrevista con Magaly Medina, Yaco Eskenazi sorprendió al abrir su corazón y exponer los momentos más difíciles de su matrimonio con Natalie Vértiz. El exintegrante de 'Esto es guerra' será el primer invitado de la nueva temporada del podcast de la popular 'Urraca', y un adelanto de la conversación ya ha generado gran revuelo en redes sociales.

En un adelanto del episodio, Eskenazi no solo se sinceró sobre su pasado sentimental, sino que también reconoció que sus actitudes previas a la relación con la modelo no fueron las mejores. “Hasta antes de estar con Natalie, yo no creo que haya habido un hombre más rata que yo”, confesó ante la conductora. Además, fue cuestionado directamente por Magaly sobre si alguna vez pensó en serle infiel a Natalie Vértiz: “Cuando ya estabas con Natalie, ¿no se te dio por mirar por ahí?”, preguntó sin rodeos la periodista.

Yaco Eskenazi y la crísis con Natalie Vértiz

Durante la entrevista, Yaco Eskenazi también abordó una etapa crítica de su relación. El actor relató que incluso buscó apoyo en su suegra para sobrellevar la situación. “Yo le decía: 'Ya no sé qué hacer, ya no sé cómo llegar a Natalie, ya no sé cómo hablarle'”, admitió haberle dicho a la madre de su esposa en medio de la crisis.

Además, recordó una poderosa conversación que lo hizo reflexionar profundamente. “Tú tienes que luchar por tu familia, porque te haces el pen... ahora, ¿qué vas a hacer de acá a un año cuando tu mujer esté en la cama con Liam y con otro hue... viendo televisión?”, reveló el exchico reality, señalando que esas palabras marcaron un antes y un después en su decisión de seguir luchando por su matrimonio.

Yaco explicó que una de las fuentes de conflicto con Natalie Vértiz eran las diferencias al momento de organizar la vida doméstica. “Le decía: ‘Natalie, no me gusta que hagas esto’, y ella respondía: ‘¡Ay!, pero está bien’”, contó Eskenazi. Estas discrepancias, según indicó, se volvieron repetitivas y tensaron aún más la convivencia.