Hermana de Natalie Vértiz confirma su romance con periodista Pancho de Piérola con tierno beso: “Y mi amor también”

Mariana Vértiz, hermana de la exMiss Perú, compartió cómo celebró su cumpleaños y sorprendió al publicar una foto dándose un beso con el periodista Pancho Piérola.

Hermana de Natalie Vértiz compartió su cumpleaños junto con Pancho de Piérola. Foto: composición LR/Instagram/difusión
Hermana de Natalie Vértiz compartió su cumpleaños junto con Pancho de Piérola. Foto: composición LR/Instagram/difusión | Instagram/Mariana Vértiz

Mariana Vértiz, hermana mayor de la exMiss Perú Natalie Vértiz, sorprendió a sus seguidores al confirmar públicamente su relación con el periodista Pancho de Piérola. La también influencer y empresaria compartió en sus historias de Instagram una foto en el que ambos se dan un romántico beso, acompañado de la frase “Y mi amor también”.

La confirmación se dio en medio de rumores sobre una posible relación amorosa entre ambos, los cuales se intensificaron luego de la celebración del cumpleaños de la expareja de Gino Pesaressi. En las imágenes difundidas en redes, se observa a Pancho de Piérola muy cariñoso con Mariana Vértiz, tomándola de la cintura y acompañándola durante toda la celebración.

Mariana Vértiz oficializa su romance con Pancho de Piérola tras celebración de cumpleaños

La hermana de Natalie Vértiz festejó su cumpleaños rodeada de amigos y del periodista Pancho de Piérola, con quien compartió momentos especiales en su cuenta personal de Instagram. Sin embargo, fue una historia en la que el lexconductor de Bethel y Mariana Vértiz se besan durante la celebración, confirmando así su romance.

La expareja de Gino Pesaressi, con quien tiene una hija, también agradeció en redes sociales a quienes la acompañaron en su día especial: “Más agasajada, imposible. Gracias infinitas a todas las personas que se tomaron un minuto en saludarme… Me he sentido tan especial”, expresó en una publicación en su cuenta de Instagram.

¿Quién es Mariana Vértiz, hermana de Natalie Vértiz?

Mariana Vértiz es una reconocida influencer y empresaria peruana. Junto a su hermana Natalie, es fundadora del centro de belleza V Studio, uno de los espacios más conocidos entre figuras del espectáculo local. Actualmente, cuenta con casi un millón de seguidores en Instagram, donde comparte contenido sobre estilo de vida, belleza y maternidad.

En el pasado, mantuvo una relación con el modelo Gino Pesaressi, con quien tuvo a su hija. Posteriormente, se comprometió con el veterinario Diego Callegari, aunque la relación llegó a su fin en 2022. Sin embargo, la empresaria inició una relación con el periodista Pancho de Piérola, quien la acompañó durante la celebración de su cumpleaños número 37.

