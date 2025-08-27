Tilsa Lozano revela quiénes serían las nuevas conductoras del magazine de América: "Es lo que todos están preguntando"

En la última emisión de La Noche Habla, Tilsa Lozano, reveló quienes serían las nuevas conductoras del magazine de América Televisión. Al no llegar a un acuerdo entre la producción de Gisela Valcárcel y el canal, Valeria Piazza y Natalie Vértiz sería el nuevo 'jale' del programa, según lo informado por Lozano. "Una fuente muy cercana me ha dicho quienes conducirían el programa América Hoy, el día de mañana si no se llega a un acuerdo entre GV Producciones y América Televisión, quienes estarían a cargo de la conducción del programa sería Valeria Piazza y la acompañaría Natalie Vértiz", comento Lozano.

Así mismo, la exmodelo y conductora, Tilsa Lozano, también comentó lo que pasaría con el contrato y la estancia de Ethel Pozo, hija de Gisela Valcárcel, quien se encuentra en estos momentos de viaje. "Ethel está de viaje no sé cuanto tiempo tenga de licencia, pero acá hay más de dos opciones, bueno hay varias o llega GV a un acuerdo con América Televisión o Ethel regresa y sigue trabajando porque así lo dice su contrato o Gisela le dice yo te pago la multa, salte de ahí nos vamos", agregó Tilsa, aclarando que Ethel Pozo pertenece al canal.

Natalie Vértiz en América Hoy

Valeria Piazza es actualmente una de las conductoras del programa matinal América Hoy, donde comparte pantalla con Ethel Pozo, Janet Barboza y Edson Dávila. Su ingreso se dio en 2023 como reemplazo de Brunella Horna y, pese a rumores de una posible salida, la ex Miss Perú confirmó que continuará en el programa, asegurando sentirse muy contenta con su participación y el recibimiento del público.

A pesar de la versión que dio Tilsa Lozano sobre la incorporación de Natalie Vértiz al magazine matinal hasta el momento no hay confirmación oficial de que vaya a integrarse al elenco de América Hoy.