HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
¿Por dónde se encuentra el Señor de los Milagros?
¿Por dónde se encuentra el Señor de los Milagros?     ¿Por dónde se encuentra el Señor de los Milagros?     ¿Por dónde se encuentra el Señor de los Milagros?     
Cine y series

Lanzan tráiler de ‘Uchpa: La Película’, filme que retrata la vida de Freddy Ortiz, desde su vida como policía hasta fundar la banda

Con más de diez años de rodaje, 'Uchpa: La Película' capta el viaje de Fredy Ortiz desde Lima a Ocobamba, junto a figuras clave que marcaron su trayectoria musical en un emotivo relato visual.

La película 'Uchpa: La Película', dirigida por Antonio Rodríguez, se estrena el 27 de noviembre en cines, mostrando la historia de Fredy Ortiz y su banda revolucionaria. Foto: difusión.
La película 'Uchpa: La Película', dirigida por Antonio Rodríguez, se estrena el 27 de noviembre en cines, mostrando la historia de Fredy Ortiz y su banda revolucionaria. Foto: difusión. | Foto: difusión.

La historia de Uchpa, la banda que revolucionó el rock peruano, llegará a las principales salas de cine este 27 de noviembre. Bajo la dirección del cineasta Antonio Rodríguez, ‘Uchpa: La Película’ narra el viaje musical y humano de Fredy Ortiz, creador de Uchpa, el grupo que destacó por fusionar la energía del blues con la profundidad espiritual de la música andina.

Más que un documental musical, ‘Uchpa: La Película’ es un viaje de identidad, pasión y libertad. Con una narrativa cinematográfica envolvente y una banda sonora que late al ritmo del corazón andino, la película celebra la historia de Fredy Ortiz, un hombre que transgredió barreras culturales y dio voz al quechua desde los escenarios del rock.

“El director fue quien tuvo la idea de hacer una película sobre mi vida. Todo empezó con una entrevista que me hizo Antonio Rodríguez, y al enterarse de todo lo que había pasado, me dijo que quería hacer una película. Aquí estamos, diez años después”, comenta Fredy Ortiz, líder de Uchpa.

PUEDES VER: Monserrat Brugué, Monchi de ‘Pataclaún’, no extraña la TV y asegura que ha podido vivir de la actuación: 'Me siento feliz'

lr.pe

¿Cómo fueron las grabaciones de ‘Uchpa: La Película’?

El rodaje dio inicio el 9 de abril de 2015, durante una noche histórica en el Gran Teatro Nacional, donde Uchpa ofreció un concierto inolvidable, logrando llenar por completo el recinto más emblemático del país. La producción alcanzó un nivel cinematográfico notable, con el despliegue de 17 cámaras de cine, dos grúas telescópicas, un equipo profesional especializado en sonido y luces, y más de 130 personas involucradas, todo bajo la dirección artística y cinematográfica de Antonio Rodríguez.

El documental narra la fusión del blues con la música andina, explorando la identidad y pasión de Fredy Ortiz, quien dio voz al quechua en el rock peruano y traspasó barreras culturales. Foto: difusión.

El documental narra la fusión del blues con la música andina, explorando la identidad y pasión de Fredy Ortiz, quien dio voz al quechua en el rock peruano y traspasó barreras culturales. Foto: difusión.

Durante una década de grabaciones, el director acompañó a Fredy Ortiz en un emotivo viaje hacia sus orígenes, atravesando los paisajes y comunidades que dieron forma a su historia personal y musical. Desde Lima, Fredy se embarca en una travesía hacia Ocobamba, su tierra natal; luego llega a Andahuaylas, donde descubrió el rock gracias a la influencia de su tío Manguera y donde fundó Uchpa junto a Igor Montoya; y finalmente Ayacucho, ciudad donde, mientras prestaba servicio como policía, formó la primera alineación de la banda junto a Tampa, Jaime y Coqui.

En este camino de reconexión, Fredy revive experiencias con figuras clave que marcaron su trayectoria musical: Bram Willems, músico belga que ayudó a definir el sonido contemporáneo de Uchpa; Marcos Maizel, destacado guitarrista de blues que consolidó la identidad sonora del grupo; así como portadores de la tradición andina como Fidencio Inca ‘Qechelle’, los hermanos Augusto y Christian Gamboa, intérpretes de waqrapuku; y Andrés ‘Chimango’ Lares, reconocido violinista de Cabana Sur con proyección internacional.

Notas relacionadas
Monserrat Brugué, Monchi de ‘Pataclaún’, no extraña la TV y asegura que ha podido vivir de la actuación: “Me siento feliz”

Monserrat Brugué, Monchi de ‘Pataclaún’, no extraña la TV y asegura que ha podido vivir de la actuación: “Me siento feliz”

LEER MÁS
Cronología de ‘El Conjuro’: orden correcto para ver las películas y en qué plataforma de streaming están disponibles

Cronología de ‘El Conjuro’: orden correcto para ver las películas y en qué plataforma de streaming están disponibles

LEER MÁS
Bruno Pinasco se quiebra en el escenario al presentar película peruana y el público lo ovaciona: “Gracias por salvarnos”

Bruno Pinasco se quiebra en el escenario al presentar película peruana y el público lo ovaciona: “Gracias por salvarnos”

LEER MÁS
Reparto de 'Betty la fea 2': qué actores regresan y quiénes se suman en la nueva temporada

Reparto de 'Betty la fea 2': qué actores regresan y quiénes se suman en la nueva temporada

LEER MÁS
'El club del crimen de los jueves' reparto: lista de actores y personajes de la película de Netflix

'El club del crimen de los jueves' reparto: lista de actores y personajes de la película de Netflix

LEER MÁS
Reparto de 'Merlina 2': ¿quiénes regresan y los nuevos antagonistas de la serie de Netflix?

Reparto de 'Merlina 2': ¿quiénes regresan y los nuevos antagonistas de la serie de Netflix?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Monica Bellucci en “Irreversible”: así fue el detrás de cámaras de su polémica escena

Monica Bellucci en “Irreversible”: así fue el detrás de cámaras de su polémica escena

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tráiler se incendia en plena avenida Universitaria en San Martín de Porres y provoca fuerte congestión vehicular

Al Nassr vs Al Ittihad EN VIVO HOY: horarios y canales para ver el duelo entre Cristiano Ronaldo y Karim Benzema

Bus 'Línea A' choca contra Ferrocarril Andino en El Agustino: reportan heridos y tráfico hacia Puente Nuevo

Cine y series

Guillermo del Toro: “Tengo 61 años y espero seguir sin utilizar la IA”

Cronología de ‘El Conjuro’: orden correcto para ver las películas y en qué plataforma de streaming están disponibles

Documental sobre una masacre: “Uyariy” de Javier Corcuera

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Pedro Castillo en juicio oral previo a las Elecciones Generales: "En abril del 2026 vamos a recuperar el gobierno"

Gustavo Gorriti recibe el premio Héroe Mundial de la Libertad de Prensa 2025

Anulación judicial de concesiones mineras en Puno pone en riesgo beneficios de comunidades campesinas

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025