La película 'Uchpa: La Película', dirigida por Antonio Rodríguez, se estrena el 27 de noviembre en cines, mostrando la historia de Fredy Ortiz y su banda revolucionaria. Foto: difusión. | Foto: difusión.

La película 'Uchpa: La Película', dirigida por Antonio Rodríguez, se estrena el 27 de noviembre en cines, mostrando la historia de Fredy Ortiz y su banda revolucionaria. Foto: difusión. | Foto: difusión.

La historia de Uchpa, la banda que revolucionó el rock peruano, llegará a las principales salas de cine este 27 de noviembre. Bajo la dirección del cineasta Antonio Rodríguez, ‘Uchpa: La Película’ narra el viaje musical y humano de Fredy Ortiz, creador de Uchpa, el grupo que destacó por fusionar la energía del blues con la profundidad espiritual de la música andina.

Más que un documental musical, ‘Uchpa: La Película’ es un viaje de identidad, pasión y libertad. Con una narrativa cinematográfica envolvente y una banda sonora que late al ritmo del corazón andino, la película celebra la historia de Fredy Ortiz, un hombre que transgredió barreras culturales y dio voz al quechua desde los escenarios del rock.

“El director fue quien tuvo la idea de hacer una película sobre mi vida. Todo empezó con una entrevista que me hizo Antonio Rodríguez, y al enterarse de todo lo que había pasado, me dijo que quería hacer una película. Aquí estamos, diez años después”, comenta Fredy Ortiz, líder de Uchpa.

¿Cómo fueron las grabaciones de ‘Uchpa: La Película’?



El rodaje dio inicio el 9 de abril de 2015, durante una noche histórica en el Gran Teatro Nacional, donde Uchpa ofreció un concierto inolvidable, logrando llenar por completo el recinto más emblemático del país. La producción alcanzó un nivel cinematográfico notable, con el despliegue de 17 cámaras de cine, dos grúas telescópicas, un equipo profesional especializado en sonido y luces, y más de 130 personas involucradas, todo bajo la dirección artística y cinematográfica de Antonio Rodríguez.

El documental narra la fusión del blues con la música andina, explorando la identidad y pasión de Fredy Ortiz, quien dio voz al quechua en el rock peruano y traspasó barreras culturales. Foto: difusión.

Durante una década de grabaciones, el director acompañó a Fredy Ortiz en un emotivo viaje hacia sus orígenes, atravesando los paisajes y comunidades que dieron forma a su historia personal y musical. Desde Lima, Fredy se embarca en una travesía hacia Ocobamba, su tierra natal; luego llega a Andahuaylas, donde descubrió el rock gracias a la influencia de su tío Manguera y donde fundó Uchpa junto a Igor Montoya; y finalmente Ayacucho, ciudad donde, mientras prestaba servicio como policía, formó la primera alineación de la banda junto a Tampa, Jaime y Coqui.

En este camino de reconexión, Fredy revive experiencias con figuras clave que marcaron su trayectoria musical: Bram Willems, músico belga que ayudó a definir el sonido contemporáneo de Uchpa; Marcos Maizel, destacado guitarrista de blues que consolidó la identidad sonora del grupo; así como portadores de la tradición andina como Fidencio Inca ‘Qechelle’, los hermanos Augusto y Christian Gamboa, intérpretes de waqrapuku; y Andrés ‘Chimango’ Lares, reconocido violinista de Cabana Sur con proyección internacional.

