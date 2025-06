El plantón y una protesta que reúne a cientos de artistas

Desde fines de mayo, en un grupo de WhatsApp, más de 800 actores y actrices de distintas partes del Perú se organizaban para defender sus derechos. Evidentemente, hay quienes a lo largo de su carrera han participado en marchas y otros que prefieren mantenerse al margen. Pero el lunes se pusieron de acuerdo: hicieron un plantón frente al Congreso; algunos tuvieron la iniciativa de llevar polos, cintas y carteles que cuestionan la función congresal más allá del intento de modificar la Ley del Artista y eliminar las regalías.

“Mal haríamos en tomar esta vulneración como un hecho aislado y no concatenarlo con lo que viene ocurriendo desde hace un tiempo en el país, que yo lo sintetizaría en que no estamos en un Estado de derecho”, nos responde Lucho Cáceres, quien ha protestado por la represión en las marchas contra Dina Boluarte.

Los artistas recaudan el cobro de regalías a través de Inter Artis. La organización advirtió que la Comisión de Cultura aprobó un dictamen para eliminar ese derecho por la retransmisión de los programas, pagado por las empresas, como sucede a nivel internacional.

Ese lunes, mientras los protagonistas se reunían, sus representantes estaban en el parlamento. “Estuvimos ahí y creo que fueron puntos importantes los que explicamos porque hicieron que el congresista pida disculpas”, nos cuenta el presidente de Inter Artis, Martín Abrisqueta, sobre la reunión con Edgard Reymundo. “Nos dijo que ya no iba a presentar el proyecto al Pleno. Hay otro dictamen, que es de la Comisión de Trabajo y no deroga la Ley del Artista, sino que hacen las modificaciones en los puntos para mejorar la ley y todos estábamos de acuerdo. Entonces, él dijo: ‘Que prospere el de la Comisión de Trabajo y el proyecto de ley que estamos pidiendo la derogatoria ya no va a proceder. Firmemos un acuerdo’. Por eso firmamos un acta”.

Pero, ¿confían los artistas en el actual Congreso? Repasando lo sucedido con la nueva ley de cine, que inició como un proyecto de ley de la congresista Adriana Tudela y continuó con las propuestas de otros parlamentarios que tenían la misma línea; varios actores y actrices han utilizado sus redes sociales para señalar que tienen que estar vigilantes. “Inter Artis Perú, en estos momentos, lo que está haciendo es hacer el trabajo de conversar con cada bancada y explicar el tema, señalando que pase el dictamen de la Comisión de Trabajo para que eso se discuta y se apruebe. No se ha ganado nada y yo no puedo confiar en alguien que se equivoca, porque ese es su trabajo y lo debe hacer bien”, comenta Abrisqueta. “La ley ya tiene falencias porque en muchos casos es letra muerta, ¿no? Eso es responsabilidad de los estamentos públicos que tienen que supervisar que se cumplan los derechos laborales”.

“Este tipo de atropellos no solo está pasando con el arte”

Para los artistas, la reunión ha sido histórica. Con respecto a las regalías, “no pueden cantar victoria”, pero consideran que “hacerse escuchar” ha sido el mayor logro. “Este Congreso no tiene legitimidad. Vienen constantemente ejerciendo abuso, autoritarismo y haciendo lo que les da la gana, tienen todas las instituciones copadas por el pacto mafioso. Eso, en una democracia, no sería posible”, comenta Cáceres. “Pero tengo fe, quiero creer que después de esto, el gremio artístico se empiece a hacer oír, que se escuche, no solo por las regalías. Yo creo que la mejor forma de contribuir y de agradecer ese cariño del público es reclamando contra la vulneración constante de derechos que viene sufriendo el país. Esa llegada mediática es un arma, es una herramienta que podríamos usar en cosas donde creo que podríamos tener coincidencia: tenemos cincuenta muertos, hay familias que aún buscan justicia. Hagamos un mea culpa como gremio”.

La actriz Cindy Díaz coincide con que el plantón podría significar un antes y un después. De hecho, las fotografías y videos sobre la manifestación invadieron las redes sociales. Ambos sostienen que es momento de hacer autocrítica y utilizar su voz mediática en medio de la crisis. “Esto concierne a todo el país porque no solamente es lo que pasa en el Ministerio de Cultura, también en el Ministerio de Energía y Minas... es una pena, es como si nuestros políticos quisieran ver al Perú mal; ya ni les importa si están con un 2% de aprobación. Yo creo que algo valioso que surgió en el plantón fue que diversos artistas pudimos expresarnos. Fue pacífico, porque, efectivamente, una marcha no está invitando a la violencia. Y eso mismo deberían ver nuestras autoridades, pues muchas veces se tiene que lidiar con la represión”.

En cuanto a la Ley del Artista, comenta que continúan en incertidumbre. “Solo se ha firmado un acta. No tenemos garantía. Pero ojalá podamos ver en masa a todos los gremios, porque este tipo de atropellos no es solo con respecto al arte. No debemos seguir quedándonos callados. Estamos a puertas de nuevas elecciones. ¿Y qué más va a seguir pasando? Tenemos que unirnos y elevar nuestra voz. Yo he hecho activismo social. Entonces, que esto sirva de inspiración a quienes de repente todavía no se manifiestan, que es totalmente comprensible, a veces uno tiene miedo de expresar lo que piensa, pero si no nos unimos en este momento, nos vamos a quedar sin derechos. Las leyes son para todos”.