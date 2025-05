Mónica Sánchez, Ramón García, Tatiana Astengo y otros reconocidos artistas peruanos han alzado su voz públicamente contra la reciente modificación de la Ley del Artista, aprobada por la Comisión de Cultura del Congreso de la República. A través de videos y mensajes en redes sociales, denunciaron que el dictamen aprobado representa un grave retroceso para los derechos laborales y sociales del gremio artístico.

Según advierten, esta reforma elimina el derecho a recibir regalías por la comunicación pública de obras audiovisuales, un ingreso clave para muchos actores y músicos peruanos, lo que podría afectar directamente su acceso a beneficios como salud y ayudas sociales. ¿Qué implica realmente esta modificación y por qué el sector cultural está en pie de lucha?

Artistas peruanos exigen defensa de sus derechos laborales frente a reforma

A través de sus redes sociales, Mónica Sánchez expresó su preocupación por la eliminación de las regalías que reciben los actores cuando su trabajo se difunde en medios y plataformas, un derecho esencial para acceder a beneficios como salud y jubilación. “Este es un derecho irrenunciable y hay artistas, directores, músicos, escritores que viven una jubilación y tienen acceso a un plan de salud gracias a este dinero que es producto únicamente de su trabajo”, enfatizó la exactriz de 'Al fondo hay sitio'.

Por su parte, Tatiana Astengo señaló que este derecho está actualmente protegido por la legislación vigente y por tratados internacionales ratificados por el Estado peruano. “Los actores en el Perú y en el mundo, tenemos derechos a recibir regalías; esto es un derecho internacional, de un tratado internacional”, manifestó. Además, destacó que este derecho es vital para los actores adultos mayores, quienes dependen de estas remuneraciones para cubrir gastos de salud y sepelios.

El actor y docente Ramón García también evidenció su disconformidad e hizo un llamado a la unidad del gremio artístico nacional: “Este no es un reclamo individual, es una defensa por el derecho a vivir de nuestro trabajo artístico”, manifestó.

Comisión de Cultura aprueba reforma que afecta regalías y beneficios sociales de artistas peruanos

El lunes 12 de mayo, la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural del Congreso de la República aprobó por unanimidad un dictamen que consolida doce proyectos de ley enfocados en reformar la Ley del Artista y fomentar las actividades artísticas. Según el congresista Edgard Reymundo, esta iniciativa busca actualizar el marco normativo del sector con la intención de fortalecer las condiciones laborales para los artistas.

No obstante, la sociedad de gestión colectiva Inter Artis Perú, representante de los artistas audiovisuales, advirtió que el dictamen elimina un derecho esencial: las regalías por la reproducción de obras. En un comunicado difundido el 20 de mayo, señalaron que esta medida impactaría también en beneficios sociales relacionados, como el acceso a servicios de salud, apoyo para sepelios y ayuda a adultos mayores. Asimismo, criticaron que sus propuestas no fueron tomadas en cuenta. “Cabe mencionar que este dictamen no considera nuestras recomendaciones trabajadas y coordinadas con los miembros de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural”, afirmaron.