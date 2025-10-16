Gian Marco Zignago: "Asesinaron a Mauricio. Lo mataron por marchar"
Artistas se pronunciaron contra la represión policial. "Nos encerraron en la avenida Abancay. Estamos vivos de suerte", dijo Tatiana Astengo.
La convocatoria del sector artístico reunió a cientos frente al Palacio de Justicia. Los artistas escénicos y colectivos de cineastas marcharon el miércoles desde la tarde. Cuando se dirigieron al Congreso sufrieron la represión policial.
Colectivos de artistas asistieron a la marcha.
“Nos encerraron en la avenida Abancay. Veníamos cantando arengas entre estudiantes, ancianos en sillas de ruedas, familias completas, ambulantes, perritos callejeros, vecinos, dueños de comercio y un ‘terna’ en una azotea dio la orden y nos ‘gasearon’. Estamos vivos de suerte”, escribió Tatiana Astengo en su cuenta de X (antes Twitter).
Al igual que Astengo, la actriz Mónica Sánchez y otros artistas que se quedaron hasta el final de la marcha comentaron lo sucedido. “Levantar la voz costó, una vez más, la vida. Manifestarse es un derecho y no debería implicar riesgo alguno. Solo en un país donde nos podemos expresar sin temor, podremos construir un futuro más justo y humano”, sostiene el Teatro La Plaza en un comunicado.
Al conocer el fallecimiento de Mauricio Ruiz Sanz, ‘T.rvko’, quien recibió un disparo a quemarropa, Gian Marco Zignago posteó una fotografía del rapero de 32 años. “Asesinaron a Mauricio…un músico peruano. Lo mataron por marchar. No hay nada que celebrar. Descansa en paz”. El post del peruano fue comentado por los cantantes Luis Enrique y Axel.
El grupo Artistas contra la dictadura organizó una vigilia con velas y flores. “Nos solidarizamos con nuestros hermanos y hermanas trabajadores del arte y la cultura. Cuando un artista muere, nunca muere”, escribieron.