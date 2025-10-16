HOYSuscripcion LR Focus

Gian Marco Zignago: "Asesinaron a Mauricio. Lo mataron por marchar"

Artistas se pronunciaron contra la represión policial. "Nos encerraron en la avenida Abancay. Estamos vivos de suerte", dijo Tatiana Astengo.

La convocatoria del sector artístico reunió a cientos frente al Palacio de Justicia. Los artistas escénicos y colectivos de cineastas marcharon el miércoles desde la tarde. Cuando se dirigieron al Congreso sufrieron la represión policial.

“Nos encerraron en la avenida Abancay. Veníamos cantando arengas entre estudiantes, ancianos en sillas de ruedas, familias completas, ambulantes, perritos callejeros, vecinos, dueños de comercio y un ‘terna’ en una azotea dio la orden y nos ‘gasearon’. Estamos vivos de suerte”, escribió Tatiana Astengo en su cuenta de X (antes Twitter).

Al igual que Astengo, la actriz Mónica Sánchez y otros artistas que se quedaron hasta el final de la marcha comentaron lo sucedido. “Levantar la voz costó, una vez más, la vida. Manifestarse es un derecho y no debería implicar riesgo alguno. Solo en un país donde nos podemos expresar sin temor, podremos construir un futuro más justo y humano”, sostiene el Teatro La Plaza en un comunicado.

Al conocer el fallecimiento de Mauricio Ruiz Sanz, ‘T.rvko’, quien recibió un disparo a quemarropa, Gian Marco Zignago posteó una fotografía del rapero de 32 años. “Asesinaron a Mauricio…un músico peruano. Lo mataron por marchar. No hay nada que celebrar. Descansa en paz”. El post del peruano fue comentado por los cantantes Luis Enrique y Axel.

El grupo Artistas contra la dictadura organizó una vigilia con velas y flores. “Nos solidarizamos con nuestros hermanos y hermanas trabajadores del arte y la cultura. Cuando un artista muere, nunca muere”, escribieron.

