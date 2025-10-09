Artistas se solidarizan con Agua Marina y condenan inacción del Gobierno

Agua Marina ha sido de las orquestas que más se han pronunciado acerca de la inseguridad ciudadana y contra las leyes que han favorecido a la criminalidad. Sus reclamos tuvieron eco en gran parte del sector, mientras otros fueron cuestionados por no pronunciarse o por pedir ‘no politizar’ las marchas. Ayer, tras el ataque que sufrieron durante su concierto en Chorrillos, actores, cineastas y músicos se pronunciaron. “El pacto político-mafioso que domina el país, ha colapsado. No puede garantizar la vida, la libertad ni la dignidad del pueblo”, escribieron desde ‘En defensa del cine peruano’.

En las redes sociales de la comunidad de actores y actrices, postearon un comunicado que fue compartido por Mónica Sánchez, Cindy Díaz, Jely Reátegui, Carlos Victoria, David Carrillo, entre otros. El grupo, que cuenta con 900 trabajadores del sector, comenta que lo ocurrido con Agua Marina demuestra “el extremo que hemos llegado” por la impunidad.

“¡El arte también está harto! Este hecho condenable ha puesto en peligro no solo la vida de los artistas en el escenario, sino de toda la población presente. Estos hechos violentos han venido escalando sin una reacción contundente de parte del Gobierno”. Algunos se unieron a la marcha del 15.

En marzo, cuando falleció Paul Flores de Armonía 10, el fundador de Agua Marina, José Quiroga, declaró. “Debemos alzar la voz ante las autoridades. Necesitamos que se deroguen aquellas leyes que favorecen a los delincuentes”.

En ese momento, Christian Yaipén, del Grupo 5, dijo que la inseguridad era tal que contrataron francotiradores para sus conciertos. Ayer el grupo se solidarizó con Agua Marina. “Con impotencia vemos que el hampa gobierna nuestro Perú”.

Tania Libertad, quien radica en México, llegó la madrugada del jueves para dar dos conciertos y comparó la inseguridad con lo que vive en el país azteca. “He sido extorsionada (en México). Toda mi solidaridad para la familia de Agua Marina”.

Por su lado, Lucho Cáceres y Tatiana Astengo, fueron algunos de los que señalaron a las bancadas que votaron a favor de las leyes ‘pro-crimen’. “Un total desgobierno y los seudos partidos políticos siguen blindando a su títere. ¡Que se vayan todos!”, escribió la actriz.

“No son momentos para celebrar”

Tras conocer el atentado con Agua Marina, Gian Marco Zignago canceló su gira de conciertos en Perú. “La música es un motivo de celebración, pero en estos momentos no se puede celebrar nada ante tanto dolor y frustración. No se puede trabajar así, con miedo y angustia”.

El cantante continuó leyendo la carta que escribió y se dirigió a la clase política. “Nos han dividido demasiado, nos hemos convertido en nuestros propios enemigos. Todos se gritan y, por ende, nadie se escucha. Me gustaría tener la vocación y conocimiento político para cambiar las cosas y recuperar nuestro lugar con justicia, igualdad y empatía. Pero mi trinchera es la música, y desde ese lugar haré lo que esté a mi alcance. Mi solidaridad con los transportistas, con los choferes, con los negocios, con los colegios, con gente de bien que quiere lo mejor para sus familias. No es momento de celebrar, es momento de actuar”.

Al cierre de esta edición, uno de los fundadores de Agua Marina, Luis Quiroga, se encuentra fuera de peligro. “Agradecemos profundamente sus muestras de cariño, mensajes de preocupación y oraciones por mi padre Lucho. Se encuentra estable y fuera de peligro”, señaló Leslie Quiroga.

Lucho Quequezana

Mi solidaridad con toda la familia de Agua Marina. La situación es insostenible, el Gobierno, con su indiferencia en complicidad con el Congreso y sus leyes para protegerse, han puesto al país en una situación extrema. Todos tenemos derecho a vivir y trabajar sin miedo. ¡Ya basta!

Mónica Sánchez

La muerte está en el aire, hace mucho, con total impunidad. Crímenes de Estado y crímenes del hampa. Balas de todos lados están acabando con la vida y el derecho a una existencia digna, libre y sin miedo. A estas alturas me pregunto: ¿Quién es quién? Hay que poner un límite a esto. ¡Basta ya de tanta impunidad!

Gian Marco Zignago

Lo sucedido con mis colegas de Agua Marina es terrible, angustiante, deplorable. Me solidarizo no solo con ellos, sino también con todas las personas que siguen sufriendo el acoso constante de la extorsión. Este Gobierno y todos sus integrantes no merecen ser nuestros representantes. Ninguno de ellos es digno de tan alta responsabilidad.