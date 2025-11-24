Tula Rodríguez enterneció a sus seguidores al dedicar un emotivo mensaje a su hija Valentina por su cumpleaños, recordándole también a su padre, Javier Carmona, quien falleció en 2020. La exconductora de América TV compartió un sentido video en redes sociales donde reunió imágenes del crecimiento de la adolescente. “Hoy cumples 17 años… me pregunto en qué momento creciste tan rápido”, expresó.

“Dios te ama, mi amor y caminará contigo siempre guiándote protegiéndote en cada paso que des y yo, mi niñita hermosa. Siempre, siempre te voy a amar", le prometió Tula Rodríguez a su hija, quien dejará el Perú para estudiar en el extranjero e iniciar su vida universitaria.

Tula Rodríguez le hace especial pedido a su hija tras recordarle a su padre en su cumpleaños

En su sentido mensaje, la exvedette se quebró y le pidió a su hija Valentina mantener siempre presente a su padre, destacando que está orgulloso de todo lo que ha logrado: “Quiero que lleves siempre en el corazón a tu papá porque estoy segura de que desde el cielo está profundamente orgulloso de ti”.

La conductora también le aseguró que, aunque le duela verla partir al extranjero, siempre tendrá un hogar al cual volver: “Este año te gradúas, mi amor, y pronto volarás lejos lista para empezar una nueva etapa… me siento inmensamente orgullosa de ti”. "Siempre te voy a amar… aquí voy a estar con el alma abierta y con los brazos listos para abrazarte cuando regreses” expresó la exvedette.

¿Qué estudiará la hija de Tula Rodríguez en el extranjero?

La hija de Javier Carmona tiene claro el rumbo académico que seguirá fuera del país. En una entrevista previa para 'Día D', la adolescente reveló que desea estudiar Audiología o terapia del habla, una carrera vinculada a la audición y la comunicación. Ella explicó que su elección está motivada por su propia experiencia, ya que nació sin una oreja y ha utilizado audífono desde pequeña. “Me operaron a los 6 años… hasta ahora mi mamá sigue siendo más tabú con ese tema que yo”, comentó.

Actualmente, usa una prótesis auditiva y busca convertir su historia en una herramienta para ayudar a otros. “No hay muchos audiólogos y es una carrera que se necesita porque hay mucha gente que tiene discapacidad auditiva y no se hacen ver porque no saben”, confesó la hija de Tula Rodríguez.