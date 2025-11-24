HOYSuscripcion LR Focus

EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho
EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     
Espectáculos

Tula Rodríguez conmueve con mensaje a su hija por su cumpleaños y le recuerda con cariño a su padre, Javier Carmona: "Está orgulloso de ti"

La actriz Tula Rodríguez recordó a su hija lo orgullosos que están de ella, tanto ella como su padre, Javier Carmona, tras celebrar sus 17 años y reconocer sus logros.

Hija de Tula Rodríguez viajará al extranjero para iniciar sus estudios universitarios. Foto: composición LR/difusión
Hija de Tula Rodríguez viajará al extranjero para iniciar sus estudios universitarios. Foto: composición LR/difusión

Tula Rodríguez enterneció a sus seguidores al dedicar un emotivo mensaje a su hija Valentina por su cumpleaños, recordándole también a su padre, Javier Carmona, quien falleció en 2020. La exconductora de América TV compartió un sentido video en redes sociales donde reunió imágenes del crecimiento de la adolescente. “Hoy cumples 17 años… me pregunto en qué momento creciste tan rápido”, expresó.

“Dios te ama, mi amor y caminará contigo siempre guiándote protegiéndote en cada paso que des y yo, mi niñita hermosa. Siempre, siempre te voy a amar", le prometió Tula Rodríguez a su hija, quien dejará el Perú para estudiar en el extranjero e iniciar su vida universitaria.

PUEDES VER: 'Chiquito' Flores confiesa la verdadera razón por la que no se casó con Tula Rodríguez tras su relación de 5 años: 'Cometí un error'

lr.pe

Tula Rodríguez le hace especial pedido a su hija tras recordarle a su padre en su cumpleaños

En su sentido mensaje, la exvedette se quebró y le pidió a su hija Valentina mantener siempre presente a su padre, destacando que está orgulloso de todo lo que ha logrado: “Quiero que lleves siempre en el corazón a tu papá porque estoy segura de que desde el cielo está profundamente orgulloso de ti”.

La conductora también le aseguró que, aunque le duela verla partir al extranjero, siempre tendrá un hogar al cual volver: “Este año te gradúas, mi amor, y pronto volarás lejos lista para empezar una nueva etapa… me siento inmensamente orgullosa de ti”. "Siempre te voy a amar… aquí voy a estar con el alma abierta y con los brazos listos para abrazarte cuando regreses” expresó la exvedette.

PUEDES VER: Presentador ecuatoriano recibe duras críticas por incomodar a las cantantes de Corazón Serrano: 'Falta de respeto'

lr.pe

¿Qué estudiará la hija de Tula Rodríguez en el extranjero?

La hija de Javier Carmona tiene claro el rumbo académico que seguirá fuera del país. En una entrevista previa para 'Día D', la adolescente reveló que desea estudiar Audiología o terapia del habla, una carrera vinculada a la audición y la comunicación. Ella explicó que su elección está motivada por su propia experiencia, ya que nació sin una oreja y ha utilizado audífono desde pequeña. “Me operaron a los 6 años… hasta ahora mi mamá sigue siendo más tabú con ese tema que yo”, comentó.

Actualmente, usa una prótesis auditiva y busca convertir su historia en una herramienta para ayudar a otros. “No hay muchos audiólogos y es una carrera que se necesita porque hay mucha gente que tiene discapacidad auditiva y no se hacen ver porque no saben”, confesó la hija de Tula Rodríguez.

