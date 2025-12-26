HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Muere congresista Carlos Anderson a los 65 años
Muere congresista Carlos Anderson a los 65 años     Muere congresista Carlos Anderson a los 65 años     Muere congresista Carlos Anderson a los 65 años     
Sismo de 4,8 remeció Lima con epicentro en Barranca
Sismo de 4,8 remeció Lima con epicentro en Barranca     Sismo de 4,8 remeció Lima con epicentro en Barranca     Sismo de 4,8 remeció Lima con epicentro en Barranca     
Espectáculos

Bruno Pinasco anuncia que 'Cinescape' continuará en YouTube tras 25 años en la televisión: "La diversión recién comienza"

El conductor Bruno Pinasco sorprendió a su público mientras llega la despedida de 'Cinescape' en la televisión. A partir de 2026, el programa iniciará una nueva etapa, esta vez en YouTube.

'Cinescape' debutó en agosto de 2000 por Panamericana, pero desde 2003 fue uno de los programas más emblemáticos de América TV.
'Cinescape' debutó en agosto de 2000 por Panamericana, pero desde 2003 fue uno de los programas más emblemáticos de América TV. | Foto: composición LR/Bruno Pinasco

El fin de una era, pero el comienzo de otra. En la víspera de Navidad, Bruno Pinasco sorprendió al anunciar el final de 'Cinescape', el programa que durante 25 años se convirtió en referente de la cultura cinéfila y el entretenimiento, y que conquistó a miles de fanáticos en la televisión peruana. La noticia generó inmediata reacción en redes sociales, donde los usuarios lamentaron la despedida de un espacio que inició en el año 2000 por Panamericana Televisión y que, desde 2003, se consolidó en la pantalla de América TV.

Dos días después, el conductor hizo una revelación que devolvió la ilusión a su público: 'Cinescape' continuará, pero ahora en YouTube. La decisión fue celebrada en plataformas digitales, donde seguidores destacaron el legado del formato más longevo de su temática en la televisión nacional y aplaudieron su permanencia en una nueva etapa.

TE RECOMENDAMOS

LIMPIEZA ENERGÉTICA Y MEDICINA CHAMÁNICA: MITOS, PRÁCTICAS Y VERDAD | ASTROMOOD CON FRANZ MURJAHN

PUEDES VER: Bruno Pinasco se despide de 'Cinescape' tras 25 años: este sábado 27 de diciembre será su último programa

lr.pe

'Cinescape' continúa por YouTube

La noticia fue compartida por Bruno Pinasco en sus redes sociales el 26 de diciembre mediante un misterioso clip acompañado por la descripción "Vean este video al final", lo que despertó la curiosidad de sus seguidores. Al inicio, el material parecía una emotiva despedida tras 25 años en la televisión peruana; sin embargo, hacia el cierre reveló la verdadera sorpresa: la llegada de 'Cinescape' a YouTube.

Con la frase "La diversión recién comienza", el también productor e hijo de Luis Ángel 'Rulito' Pinasco cerró el anuncio y dejó a sus fanáticos con la expectativa en su punto más alto ante esta nueva etapa, que se desarrollará en la plataforma donde el programa ya tenía un canal oficial, pero solo con segmentos como 'Cinescape+' o 'Asiascape', dedicado exclusivamente al k-pop, un público al que también logró conquistar en los últimos años.

PUEDES VER: Corazón Serrano transmitirá su concierto de San Marcos 2025 por América TV: 'Son 2 horas, 26 canciones'

lr.pe

¿Cuándo se lanza 'Cinescape' en YouTube?

Aunque Bruno Pinasco aún no ha confirmado la fecha oficial para el inicio de esta nueva etapa de 'Cinescape', sí adelantó que todo comenzará en 2026, un año que promete múltiples sorpresas para su público fiel.

Mientras tanto, la última transmisión del programa está programada para este sábado 27 de diciembre por América Televisión, en su horario habitual de las 11:00 p. m.

Notas relacionadas
Bruno Pinasco se despide de 'Cinescape' tras 25 años: este sábado 27 de diciembre será su último programa

Bruno Pinasco se despide de 'Cinescape' tras 25 años: este sábado 27 de diciembre será su último programa

LEER MÁS
¿Quién es Bárbara Conde, la madre biológica de Bruno Pinasco, y a qué se dedicó en su juventud?

¿Quién es Bárbara Conde, la madre biológica de Bruno Pinasco, y a qué se dedicó en su juventud?

LEER MÁS
Bruno Pinasco se quiebra en el escenario al presentar película peruana y el público lo ovaciona: “Gracias por salvarnos”

Bruno Pinasco se quiebra en el escenario al presentar película peruana y el público lo ovaciona: “Gracias por salvarnos”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Francisca Aronsson llega a Suecia y sorprende al mostrar cómo celebra la Navidad en su país natal: “Es muy típico de aquí”

Francisca Aronsson llega a Suecia y sorprende al mostrar cómo celebra la Navidad en su país natal: “Es muy típico de aquí”

LEER MÁS
Darinka Ramírez defiende al papá de su segunda hija tras comentarios que involucran a Jefferson Farfán: "Se hace cargo de una niña que no es de él"

Darinka Ramírez defiende al papá de su segunda hija tras comentarios que involucran a Jefferson Farfán: "Se hace cargo de una niña que no es de él"

LEER MÁS
Darinka Ramírez sorprende al dar detalles inéditos sobre quién sería el padre de su segunda bebé: “Alguien que supo querer a mi hija”

Darinka Ramírez sorprende al dar detalles inéditos sobre quién sería el padre de su segunda bebé: “Alguien que supo querer a mi hija”

LEER MÁS
Pamela López publica videollamada de Christian Cueva durante celebración navideña en aparente estado de ebriedad

Pamela López publica videollamada de Christian Cueva durante celebración navideña en aparente estado de ebriedad

LEER MÁS
Jessica Tapia regresa a Lima y confiesa que dejó a su familia en Perú por amor: "El matrimonio desgasta"

Jessica Tapia regresa a Lima y confiesa que dejó a su familia en Perú por amor: "El matrimonio desgasta"

LEER MÁS
Gian Piero Díaz se pronuncia tras revisión de su maleta en el aeropuerto Jorge Chávez por llevar varios panetones: "Empecé a desesperarme"

Gian Piero Díaz se pronuncia tras revisión de su maleta en el aeropuerto Jorge Chávez por llevar varios panetones: "Empecé a desesperarme"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Manchester United vs Newcastle EN VIVO por Boxing Day de la Premier League: final del primer tiempo

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Darinka Ramírez defiende al papá de su segunda hija tras comentarios que involucran a Jefferson Farfán: "Se hace cargo de una niña que no es de él"

Espectáculos

Darinka Ramírez defiende al papá de su segunda hija tras comentarios que involucran a Jefferson Farfán: "Se hace cargo de una niña que no es de él"

Son del Duke presenta a la gemela de Ana Lucía Urbina como su nueva integrante: "2026 se viene con fuerza"

Angie Jibaja impacta al revelar que llegó a ganar $/17.000 en Chile y cuenta cómo lo hacía

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Mirtha Vásquez alerta que Comisión Permanente evaluará informe final que recomienda su inhabilitación sin notificarla

El negocio de oro ilegal genera más dinero para grupos criminales que el narcotráfico

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025