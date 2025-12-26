'Cinescape' debutó en agosto de 2000 por Panamericana, pero desde 2003 fue uno de los programas más emblemáticos de América TV. | Foto: composición LR/Bruno Pinasco

'Cinescape' debutó en agosto de 2000 por Panamericana, pero desde 2003 fue uno de los programas más emblemáticos de América TV. | Foto: composición LR/Bruno Pinasco

El fin de una era, pero el comienzo de otra. En la víspera de Navidad, Bruno Pinasco sorprendió al anunciar el final de 'Cinescape', el programa que durante 25 años se convirtió en referente de la cultura cinéfila y el entretenimiento, y que conquistó a miles de fanáticos en la televisión peruana. La noticia generó inmediata reacción en redes sociales, donde los usuarios lamentaron la despedida de un espacio que inició en el año 2000 por Panamericana Televisión y que, desde 2003, se consolidó en la pantalla de América TV.

Dos días después, el conductor hizo una revelación que devolvió la ilusión a su público: 'Cinescape' continuará, pero ahora en YouTube. La decisión fue celebrada en plataformas digitales, donde seguidores destacaron el legado del formato más longevo de su temática en la televisión nacional y aplaudieron su permanencia en una nueva etapa.

TE RECOMENDAMOS LIMPIEZA ENERGÉTICA Y MEDICINA CHAMÁNICA: MITOS, PRÁCTICAS Y VERDAD | ASTROMOOD CON FRANZ MURJAHN

'Cinescape' continúa por YouTube

La noticia fue compartida por Bruno Pinasco en sus redes sociales el 26 de diciembre mediante un misterioso clip acompañado por la descripción "Vean este video al final", lo que despertó la curiosidad de sus seguidores. Al inicio, el material parecía una emotiva despedida tras 25 años en la televisión peruana; sin embargo, hacia el cierre reveló la verdadera sorpresa: la llegada de 'Cinescape' a YouTube.

Con la frase "La diversión recién comienza", el también productor e hijo de Luis Ángel 'Rulito' Pinasco cerró el anuncio y dejó a sus fanáticos con la expectativa en su punto más alto ante esta nueva etapa, que se desarrollará en la plataforma donde el programa ya tenía un canal oficial, pero solo con segmentos como 'Cinescape+' o 'Asiascape', dedicado exclusivamente al k-pop, un público al que también logró conquistar en los últimos años.

¿Cuándo se lanza 'Cinescape' en YouTube?

Aunque Bruno Pinasco aún no ha confirmado la fecha oficial para el inicio de esta nueva etapa de 'Cinescape', sí adelantó que todo comenzará en 2026, un año que promete múltiples sorpresas para su público fiel.

Mientras tanto, la última transmisión del programa está programada para este sábado 27 de diciembre por América Televisión, en su horario habitual de las 11:00 p. m.