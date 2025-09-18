En la última emisión de Ponte en la Cola, Tula Rodríguez se llevó todas las miradas tras protagonizar un momento inesperado en el set. La exconductora se encontró frente a una situación que no esperaba y que provocó risas en todo el set.

Todo comenzó cuando su excompañero de televisión, Ricardo Rondón, decidió sacar a relucir la creatividad de la inteligencia artficial y mostró la recreación de un abrazo entre Tula y Gisela Valcárcel. La escena sorprendió a la exvedette, que no pudo evitar reaccionar entre gestos de asombro, mientras el resto del equipo disfrutaba del peculiar momento.

La tensión entre Tula y “La Señito” tiene un trasfondo conocido: Javier Carmona, quien fue esposo de Valcárcel, inicio una relación con Rodríguez poco después de separarse, situación que generó distancia y cero comunicación entre ambas figuras.

Tula es trolleada con abrazo de Gisela Valcárcel generado con IA

Antes de su reacción, todos seguían con atención la recreación digital, conteniendo las risas mientras Tula procesaba la inesperada broma.

“¿Esa soy yo? ¿Por qué haces eso? ¿Cuál era la necesidad?”, dijo Tula entre carcajadas, dejando claro su asombro.

La conductora incluso bromeó con hacer lo mismo con otros compañeros, mencionando a Ricardo y Carloncho, quienes tuvieron diferencias en el pasado y nunca llegaron a congeniar en el ambiente laboral.

Rondón se defiende ante la propuesta recrear abrazo con ‘Carloncho’

Fiel a su estilo, Ricardo Rondón no dejó pasar la oportunidad de devolver la réplica con humor, cuando Tula pidió que hagan lo mismo entre los ex panelistas de En Boca de Todos y consultó si se darían un abracito, provocando nuevas risas en el set.

“Que la IA lo haga. ¿Tú te darías un abracito? No. Que la IA lo haga, entonces. ¿No es cierto? Ya está”, agregó el conductor de Ponte en la Cola.