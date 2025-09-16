Dicen que las despedidas son muy tristes, reza un antiguo vals de Maritza Rodríguez y Tula, quien comparte el apellido de la cantante, lo sabe muy bien. Hace unos meses, la conductora de televisión anunció que su hija le dirá adiós a Perú para iniciar sus estudios universitarios en el extranjero y en la edición del martes 16 de septiembre de 'Mande quien mande', se conmovió hasta las lágrimas al confesar que solo le quedan para disfrutar 5 meses junto a la, ahora adolescente, Valentina Carmona. "Amar es soltar", resaltó la exvedette en el set del programa de América Televisión.

Rodríguez no escatimó en elogios para su hija de 16 años, quien, en la brevedad, empezará su vida universitaria en solitario, sin la compañía de Tula. Esto, llena de temor a la viuda de Javier Carmona, pero también es consciente de que, a lo largo de estos años, ha podido criar de la mejor manera a su retoño. Valentina también se emocionó y le dedicó unas emotivas palabras a su madre, resaltando su trabajo y la gran labor que ha realizado con ella.

Tula Rodríguez se conmueve con la pronta partida de su hija al extranjero

La exvedette Tula Rodríguez fue la invitada 'Mande quien mande'. Durante el programa, vivió un momento sumamente especial, ya que vio a su hija Valentina con un vestido de quinceañera, fiesta la cual, la menor no quiso celebrar cuando cumplió 15 años. Luego del sentido instante, Tula confesó que está viviendo sus últimos meses junto a su hija.

"Hoy fue un día especial. Estamos en ese proyecto en el que ella tiene que 'volar' y fuimos a la embajada y todo porque necesita las visas (...) siempre le digo que amar es soltar y mi princesita ya se va convirtiendo en una mujercita. Me queda con ella 5 meses para estar juntas y ya luego parte, te amo", expresó Tula Rodríguez conmoviéndose hasta las lágrimas.

El temor de Tula Rodríguez ante gran paso de su hija Valentina

Para una madre, un hijo o hija es el tesoro más grande que puede tener. Como progenitoras, tratan de proteger lo más que puedan a sus herederos, pero llega un momento en el cual, 'alzan vuelo'. Tula Rodríguez compartió esta vivencia con María Pía Copello en 'Mande quien mande' y reveló el gran temor que siente por su hija, ahora que vivirá sola por una temporada.

"Eso (el vivir solos) es lo más... Muchas veces cuando uno ha sido jovencita, a la edad de ella, no ha tenido las oportunidades y nosotros, los papás, ahora, lo que queremos, es trabajar y trabajar, solamente para verlos 'volar' y estos casi 17 años la he preparado para que ella sea una mujercita independiente y un buen ser humano", resaltó emocionada.

Hija de Tula elogia a su madre en 'Mande quien mande'

Durante toda la participación de Tula Rodríguez, su hija, fruto de su matrimonio con Javier Carmona, reflejaba el gran amor que le tiene a través de su mirada. "La mirada es el reflejo del alma", dice un antiguo proverbio y Valentina puede dar fe de ello. La menor no dudó en dedicarle unas tiernas palabras de agradecimiento de su madre, consciente de la gran oportunidad que le espera en el exterior.

"Feliz porque sé que es una gran oportunidad que no es tan común y agradecida con mi mamá porque me la puede dar", indicó, llenando los ojos de Tula Rodríguez de dicha y felicidad.