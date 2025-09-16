HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EE.UU. bombardea tercer bote en el mar Caribe
EE.UU. bombardea tercer bote en el mar Caribe     EE.UU. bombardea tercer bote en el mar Caribe     EE.UU. bombardea tercer bote en el mar Caribe     
Espectáculos

Tula Rodríguez se quiebra en vivo en set de 'Mande quien mande' al anunciar la partida de su hija del Perú: "Que Dios me la cuide"

"Me quedan 5 meses con ella", expresó, al borde del llanto, Tula Rodríguez, al revelar la pronta partida de su hija para cumplir uno de sus más grandes sueños. 

Tula Rodríguez celebrará pronto los 17 años de su hija Valentina. Foto: Composición LR/Captura/Instagram/Captura/'Mande quien mande'
Tula Rodríguez celebrará pronto los 17 años de su hija Valentina. Foto: Composición LR/Captura/Instagram/Captura/'Mande quien mande'

Dicen que las despedidas son muy tristes, reza un antiguo vals de Maritza Rodríguez y Tula, quien comparte el apellido de la cantante, lo sabe muy bien. Hace unos meses, la conductora de televisión anunció que su hija le dirá adiós a Perú para iniciar sus estudios universitarios en el extranjero y en la edición del martes 16 de septiembre de 'Mande quien mande', se conmovió hasta las lágrimas al confesar que solo le quedan para disfrutar 5 meses junto a la, ahora adolescente, Valentina Carmona. "Amar es soltar", resaltó la exvedette en el set del programa de América Televisión.

Rodríguez no escatimó en elogios para su hija de 16 años, quien, en la brevedad, empezará su vida universitaria en solitario, sin la compañía de Tula. Esto, llena de temor a la viuda de Javier Carmona, pero también es consciente de que, a lo largo de estos años, ha podido criar de la mejor manera a su retoño. Valentina también se emocionó y le dedicó unas emotivas palabras a su madre, resaltando su trabajo y la gran labor que ha realizado con ella.

TE RECOMENDAMOS

La vida después de la muerte con JHAN SANDOVAL y MARTINA CARRILLO | AstroMood

PUEDES VER: Tula Rodríguez descarta actuar con Ethel Pozo y lanza inesperado argumento: 'Me gustaría compartir con un actor formado'

lr.pe

Tula Rodríguez se conmueve con la pronta partida de su hija al extranjero

La exvedette Tula Rodríguez fue la invitada 'Mande quien mande'. Durante el programa, vivió un momento sumamente especial, ya que vio a su hija Valentina con un vestido de quinceañera, fiesta la cual, la menor no quiso celebrar cuando cumplió 15 años. Luego del sentido instante, Tula confesó que está viviendo sus últimos meses junto a su hija.

"Hoy fue un día especial. Estamos en ese proyecto en el que ella tiene que 'volar' y fuimos a la embajada y todo porque necesita las visas (...) siempre le digo que amar es soltar y mi princesita ya se va convirtiendo en una mujercita. Me queda con ella 5 meses para estar juntas y ya luego parte, te amo", expresó Tula Rodríguez conmoviéndose hasta las lágrimas.

PUEDES VER: Tula Rodríguez impacta al 'confrontar' a su padre Don Tulo por posible infidelidad a su madre: 'Viejo pend...'

lr.pe

El temor de Tula Rodríguez ante gran paso de su hija Valentina

Para una madre, un hijo o hija es el tesoro más grande que puede tener. Como progenitoras, tratan de proteger lo más que puedan a sus herederos, pero llega un momento en el cual, 'alzan vuelo'. Tula Rodríguez compartió esta vivencia con María Pía Copello en 'Mande quien mande' y reveló el gran temor que siente por su hija, ahora que vivirá sola por una temporada.

"Eso (el vivir solos) es lo más... Muchas veces cuando uno ha sido jovencita, a la edad de ella, no ha tenido las oportunidades y nosotros, los papás, ahora, lo que queremos, es trabajar y trabajar, solamente para verlos 'volar' y estos casi 17 años la he preparado para que ella sea una mujercita independiente y un buen ser humano", resaltó emocionada.

PUEDES VER: Tula Rodríguez al borde de las lágrimas tras ver asalto a escolar en SMP y explota de indignación: 'No puedo creerlo'

lr.pe

Hija de Tula elogia a su madre en 'Mande quien mande'

Durante toda la participación de Tula Rodríguez, su hija, fruto de su matrimonio con Javier Carmona, reflejaba el gran amor que le tiene a través de su mirada. "La mirada es el reflejo del alma", dice un antiguo proverbio y Valentina puede dar fe de ello. La menor no dudó en dedicarle unas tiernas palabras de agradecimiento de su madre, consciente de la gran oportunidad que le espera en el exterior.

Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora

"Feliz porque sé que es una gran oportunidad que no es tan común y agradecida con mi mamá porque me la puede dar", indicó, llenando los ojos de Tula Rodríguez de dicha y felicidad.

Notas relacionadas
Tula Rodríguez descarta actuar con Ethel Pozo y lanza inesperado argumento: “Me gustaría compartir con un actor formado”

Tula Rodríguez descarta actuar con Ethel Pozo y lanza inesperado argumento: “Me gustaría compartir con un actor formado”

LEER MÁS
Tula Rodríguez defiende a Maju Mantilla tras presunta infidelidad a Gustavo Salcedo: "Si dice que no, es no"

Tula Rodríguez defiende a Maju Mantilla tras presunta infidelidad a Gustavo Salcedo: "Si dice que no, es no"

LEER MÁS
Tula Rodríguez reacciona a triunfo de Perú en 'Mundial de desayunos' y desata risa en redes: "Se me salía la pipí de los nervios"

Tula Rodríguez reacciona a triunfo de Perú en 'Mundial de desayunos' y desata risa en redes: "Se me salía la pipí de los nervios"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Novio de Dayanita sorprende al revelar cómo se mantiene económicamente en Lima: “Me dejaron una que otras cosas”

Novio de Dayanita sorprende al revelar cómo se mantiene económicamente en Lima: “Me dejaron una que otras cosas”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Eva Ayllón sorprende al presentar a Natalia Málaga en su concierto y hacerle especial dedicatoria: "Mi suerte ha cambiado a tu lado"

Eva Ayllón sorprende al presentar a Natalia Málaga en su concierto y hacerle especial dedicatoria: "Mi suerte ha cambiado a tu lado"

LEER MÁS
Christian Cueva habría llamado a Pamela López para declararle su amor: "Siempre te voy a amar"

Christian Cueva habría llamado a Pamela López para declararle su amor: "Siempre te voy a amar"

LEER MÁS
Verónica Linares denuncia que su esposo fue víctima de fraude con entradas al cine: "La gente aprovecha la oferta"

Verónica Linares denuncia que su esposo fue víctima de fraude con entradas al cine: "La gente aprovecha la oferta"

LEER MÁS
Samahara Lobatón envía a su hija a escuela en Estados Unidos y Youna enfurece al enterarse: "Solo soy padre cuando necesita la pensión"

Samahara Lobatón envía a su hija a escuela en Estados Unidos y Youna enfurece al enterarse: "Solo soy padre cuando necesita la pensión"

LEER MÁS
Gustavo Salcedo reveló ‘affaire’ de Maju con actor colombiano, George Slebi, según Magaly: “Buscó una conversación”

Gustavo Salcedo reveló ‘affaire’ de Maju con actor colombiano, George Slebi, según Magaly: “Buscó una conversación”

LEER MÁS
Expareja de Hugo García lanza fuertes comentarios contra Isabella Ladera por relación con exchico reality: "Fui su amiga y no tuvo códigos"

Expareja de Hugo García lanza fuertes comentarios contra Isabella Ladera por relación con exchico reality: "Fui su amiga y no tuvo códigos"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Pablo Alborán en Lima 2026: fecha, lugar, cuándo inicia la venta de entradas y dónde comprar

Paolo Hurtado contó su verdad de la pelea con Jefferson Farfán en Alianza Lima: "Esa persona me faltó el respeto"

EsSalud paga gastos por sepelio en septiembre de 2025: ¿cuáles son los requisitos para cobrar el subsidio económico?

Espectáculos

Paula Arias asegura que todo está saldado con Kate Candela tras polémica por pagos: "Son Tentación no le debe nada"

"Quería limpiar su imagen": Kurt Villavicencio asegura que Gustavo Salcedo llevó chats de Maju Mantilla a 3 programas

Gustavo Salcedo reveló ‘affaire’ de Maju con actor colombiano, George Slebi, según Magaly: “Buscó una conversación”

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Dina Boluarte solicita permiso al Congreso para asistir a Asamblea General de la ONU en Nueva York

¿Morgan Quero quiere ser presidente? ministro de Educación no descarta postular con partido vinculado a Nicanor Boluarte

Dina Boluarte viajó en helicóptero desde Palacio de Gobierno hasta Lurigancho-Chosica

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota