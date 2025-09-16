La controversia que rodea a Maju Mantilla y Gustavo Salcedo sigue generando reacciones en la farándula nacional. La conductora Magaly Medina reveló que Salcedo habría confirmado una presunta infidelidad de la exmiss Perú con Christian Rodríguez Portugal, productor del programa 'Arriba mi gente'. La difusión de supuestos mensajes y la ambigüedad en las declaraciones han intensificado el debate en medios y redes sociales. En medio de la especulación, Tula Rodríguez, amiga cercana de Maju, rompió el silencio.

"Si Maju dice que no, entonces es no", afirmó Rodríguez en una entrevista, dejando clara su postura frente a las acusaciones. Aunque expresó su respaldo a la trujillana, también fue enfática al señalar: "Yo no voy a poner las manos al fuego por nadie. Yo doy mi vida, mi mano, mi cuerpo y mi alma por mi hija, lo otro, cada uno sabe lo que es".

Tula Rodríguez no esquivó el tema. En declaraciones recogidas por Trome, reafirmó su confianza en la versión de Mantilla, pero sin comprometer su palabra. "Trabajamos muchos años y conozco a mi Maju, así como también tuve la oportunidad de conocer al papá de sus hijos... Lo que he conocido ha sido a un Gustavo que ha sido un caballero, súper respetuoso y buen papá... son temas que ellos tienen que arreglar", declaró.

Respecto a los presuntos chats filtrados entre Maju Mantilla y su productor Rodríguez Portugal, Tula mostró cautela: "Yo no quiero defender, pero en redes se puede editar y hacer cosas; es algo que solo les compete a ellos". Además, reveló que no ha contactado a Maju desde que estalló la polémica: "No he querido llamarla para no invadirla. Hemos hablado hasta antes de eso; fui al programa para poder cubrirla porque ella estaba pasando por momentos complejos", aseguró.

Los rumores sobre la supuesta infidelidad de Maju Mantilla a Gustavo Salcedo

La controversia estalló tras la emisión de 'Magaly TV, la firme', donde Magaly Medina aseguró que Gustavo Salcedo, aún esposo de Maju Mantilla, había confirmado ante su equipo que la exMiss Mundo mantuvo una relación extramatrimonial con Christian Rodríguez Portugal, productor del programa 'Arriba mi gente'. Aunque Medina no ofreció detalles concretos, la revelación encendió el foco mediático. Días después, fuentes como la productora Verónica Alcántara señalaron que Salcedo también habría mencionado un vínculo previo entre Mantilla y el actor colombiano George Slebi, ocurrido durante las grabaciones de la telenovela 'Te volveré a encontrar'.

En paralelo, Mantilla ha optado por el silencio. Su única intervención pública fue durante una emisión de 'Arriba mi gente', donde recordó al padre de sus hijos el acuerdo de conciliación firmado meses atrás. Mientras tanto, en redes sociales circulan presuntos chats que apuntarían a una infidelidad, aunque su autenticidad no ha sido verificada. Tula Rodríguez, amiga cercana de Mantilla, se mostró cautelosa frente a las especulaciones: "En redes se puede editar y hacer cosas; es algo que solo les compete a ellos", sentenció.