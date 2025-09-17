HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Magaly arremete contra Tula Rodríguez por apoyar a Maju Mantilla tras escándalo de presunta infidelidad: “Créetelo tú, pues”

La conductora no se quedó callada y le respondió con todo a Tula Rodríguez en pleno escándalo por la presunta infidelidad de la exMiss Mundo con su productor.

La conductora reaccionó a las declaraciones de Tula Rodríguez tras presunta infidelidad de Maju Mantilla. Foto: Composición LR
La conductora reaccionó a las declaraciones de Tula Rodríguez tras presunta infidelidad de Maju Mantilla. Foto: Composición LR

Conforme pasan los días, nuevos detalles del escándalo entre Maju Mantilla y su esposo, Gustavo Salcedo, salen a la luz y más personajes de la farándula se pronuncian. En la última emisión de Magaly TV La Firme, la conductora no pasó por alto las declaraciones de la exvedette, quien salió a respaldar a su excompañera de trabajo en medio de la polémica por presunta infidelidad.  

Magaly Medina no dudó en reaccionar a las declaraciones de Tula Rodríguez, quien hace unos días declaró a los medios que cree a Maju Mantilla, pero sin comprometerse más allá de eso.

PUEDES VER Tula Rodríguez descarta actuar con Ethel Pozo y lanza inesperado argumento: “Me gustaría compartir con un actor formado”

lr.pe

Magaly arremete contra Tula tras salir en defensa de Maju Mantilla

La conductora no dudó en irse contra Rodríguez quien, en una entrevista, cuando fue consultada por el escándalo, comentó que cree en su versión de los hechos.

“La Tula metió su cuchara. Ella se cree con derecho a ser una vocera oficial. Ella dice: ‘A mi Maju no me la toquen, porque si mi Maju dice que no pasó, no pasó’. Créetelo tú, pues”, dijo Medina.

PUEDES VER Tula Rodríguez defiende a Maju Mantilla tras presunta infidelidad a Gustavo Salcedo: "Si dice que no, es no"

lr.pe

La “urraca” no paró con los dardos y siguió con su crítica hacia Rodríguez, esta vez tildándola de crédula.

“Ahora es la crédula. De pronto, estaba desaparecida de la tele porque, de verdad, ¿qué está haciendo? En canal 7 está perdida en el sinfín del universo. No sé por qué le pusieron micro; debe ser por este asunto. La gente quiere preguntarle y ella sale con eso, en el colmo de la candidez”, agregó.

Tula defiende a Maju Mantilla tras presunta infidelidad a Gustavo Salcedo

Tras las revelaciones sobre la presunta infidelidad de la exMiss Mundo con Christian Rodríguez Portugal, productor del programa Arriba mi gente, Tula Rodríguez, salió a aclarar su postura. En una entrevista, la exvedette dejó claro que respalda a su amiga, aunque sin comprometerse del todo. Asimismo, se refirió a Gustavo Salcedo, a quien lo describió como un “caballero”.

“Maju es mi amiga, trabajamos muchos años y conozco a mi Maju, como también tuve la oportunidad de conocer al papá de sus hijos. Lo que he conocido ha sido un caballero, Gustavo, súper respetuoso y un buen papá. Maju es mi amiga, y si Maju dice que no, pues no”, comentó la exconductora de televisión.

