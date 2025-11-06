HOYSuscripcion LR Focus

Melanie Martínez habría denunciado a Christian Domínguez y a los padres del cantante, según Janet Barboza

Janet Barboza profundizó en los detalles de la supuesta denuncia interpuesta por Melanie Martínez, señalando que los abuelos paternos habrían ejercido presión sobre la hija mayor de Christian Domínguez.

Melanie Martínez y Christian Domínguez se vieron las caras en una audiencia este miércoles 5 de noviembre.
Melanie Martínez y Christian Domínguez se vieron las caras en una audiencia este miércoles 5 de noviembre. | Foto: composición LR/Instagram

Janet Barboza lanzó una contundente afirmación que añade una nueva arista al conflicto entre Christian Domínguez y Melanie Martínez. Según reveló en 'América hoy', la madre de Camila Domínguez habría denunciado al cumbiambero y a sus padres, luego de que la adolescente hiciera públicas acusaciones contra el cantante y Karla Tarazona.

La declaración se produjo en vivo este jueves 6 de noviembre, cuando en el programa de América TV abordaban el caso de la demanda que el artista interpuso contra su exesposa, alegando que ella comete violencia psicológica en agravio de su hija mayor.

Janet Barboza afirma que Melanie Martínez denunció a Christian Domínguez y a los padres del cantante

Janet Barboza no se guardó nada. La popular 'Rulitos' comenzó recordando que Domínguez y su hija mayor, Camila, mantenían una relación muy cercana, al punto de haber convivido durante la pandemia, en medio del distanciamiento de la adolescente con su madre. Sin embargo, señaló que ese vínculo se habría fracturado por tensiones con los hijos de Tarazona. "Esto se quiebra y se deja entrever que habría sido por la disputa con los hijos de Karla Tarazona, que también son adolescentes", afirmó en vivo.

Acto seguido, la conductora sorprendió a sus compañeros de 'América hoy' al revelar: "Melanie Martínez, dos días después (aparentemente tras las acusaciones de la adolescente contra su padre y Tarazona en TikTok) denuncia a los abuelos paternos y también a Christian Domínguez en la comisaría cercana a su distrito", declaró. Según explicó, esta acción legal habría sido una respuesta directa a la supuesta intervención de los abuelos paternos en medio de la creciente polémica familiar.

¿Por qué Melanie Martínez demandó a Christian Domínguez y a los padres del cantante?

Más adelante, Janet Barboza profundizó en los detalles de la supuesta denuncia interpuesta por Melanie Martínez contra Christian Domínguez y los padres de este último. "La madre denuncia que los abuelos le enviaron unos whatsapps a su hija, increpándola sobre lo que estaba haciendo, cuestionando por qué exponía su relación con el padre. Inclusive el abuelo le dice: '¿Me quieres matar de un infarto?'", aseguró la conductora. Según Barboza, la abuela paterna también habría enviado mensajes similares.

En ese contexto, la 'Rulitos' consultó en vivo a Eduardo Bracamonte, psicólogo y terapeuta racional invitado a 'América hoy', si esta acción legal podría haber agravado aún más el conflicto familiar y si correspondía en términos emocionales. El especialista coincidió con la preocupación. "En este punto es bien serio. ¿Sabes qué? Agarras a tu hijo, vas tú y sacas terapia para controlar esas emociones que se desbordan, para no agrandar los problemas, para tranquilizar a esos abuelos y evitar que le metan más presión a esa adolescente", argumentó.

Asimismo, Janet señaló que el cumbiambero buscaría, a través de la demanda interpuesta contra Melanie Martínez, que tanto ambos como la hija que tienen en común accedan a terapia. Por lo pronto, el documento legal expuesto previamente en 'Amor y fuego' incluye la acusación directa del cantante hacia su exeposa: "La conducta hostil y de rechazo hacia el denunciante responde a una alienación parental llevada a cabo por la denunciada, manipulándola para que se distancie de él y lo rechace".

