Melissa Paredes fue retirada de 'América hoy' en 2021, mientras que Christian Domínguez confirmó su salida en enero de 2024. | Foto: composición LR/América TV

Melissa Paredes fue retirada de 'América hoy' en 2021, mientras que Christian Domínguez confirmó su salida en enero de 2024. | Foto: composición LR/América TV

Christian Domínguez se refirió recientemente a una declaración de Janet Barboza sobre posibles regresos al programa 'América hoy'. En una entrevista, el cantante de cumbia comentó que le sorprendió que Barboza mencionara a Melissa Paredes como opción para volver al espacio televisivo en lugar de él. "Me dolió cuando lo escuché", expresó con sinceridad.

El artista y pareja de Karla Tarazona estuvo al frente del programa de América TV hasta 2023 junto a la popular 'Rulitos', Edson 'Giselo' Dávila y Ethel Pozo. Sin embargo, en enero de 2024, su salida fue confirmada, luego de que se le captara cobrando su liquidación en las oficinas de GV Producciones, productora de Gisela Valcárcel a cargo del magacín.

TE RECOMENDAMOS Conoce a tu ARCÁNGEL PROTECTOR junto a SOFÍA ARANCIBIA y JHAN SANDOVAL | AstroMood

Christian Domínguez dolido con Janet Barboza por preferir a Melissa Paredes

El exconductor de 'América hoy' no ocultó su incomodidad al enterarse de que Janet Barboza mencionó primero a Melissa Paredes como posible regreso al programa. En una entrevista con Trome, Domínguez confesó que la elección lo afectó más allá de los días en los que estuvo presente en el set. "Me dolió, y no lo digo tanto por haber compartido más tiempo en 'América hoy'; bueno, nadie sabe si son amigas fuera de las pantallas", declaró.

El líder de Gran Orquesta Internacional explicó que su reacción se debe a cómo Janet se ha referido históricamente tanto a su desempeño como al de Paredes. Según dejó entrever, Barboza habría manifestado en otras ocasiones una inclinación profesional hacia él. "Me refiero a cómo se ha expresado de mí siempre, y de ella —Melissa— en lo laboral. Por eso, lo juro, me dolió. Cuando escuché, dije: 'La respuesta es sencilla'. Pensé que lo iba a decir antes de que mencionen mi apellido", comentó.

Domínguez también se refirió al comentario de Barboza en el que aconsejaba a las mujeres evitar hombres llamados Christian. Aunque aseguró que puede tomarlo con humor, señaló que lo que realmente le afectó fue la elección de Melissa como posible regreso. "Eso lo puedo entender, aceptar; pero lo otro sí me dolió", expresó con franqueza.

¿Qué dijo Melissa Paredes sobre regresar a 'América hoy'?

Por otro lado, Melissa Paredes ha sido consultada en varias ocasiones sobre un posible regreso a 'América hoy'. En una reciente aparición en El Reventonazo de la Chola, respondió con humor: "Si me pagan bien, sí", dejando abierta la posibilidad de volver a la conducción. Además, en entrevistas previas, la esposa de Anthony Aranda señaló que se encuentra enfocada en su carrera como actriz, aunque no descarta volver a la conducción televisiva en el futuro.

Mira lo último de FULLMOOD De lunes a viernes a las 10:20 a.m. Ver ahora

Recordamos que su salida del magacín ocurrió en 2021, en medio de una situación mediática que marcó un antes y un después en su trayectoria. La modelo fue retirada del programa de América TV tras el ampay que la mostró junto a Aranda, cuando aún estaba casada con el futbolista Rodrigo 'Gato' Cuba. Según ha declarado en distintas ocasiones, su retiro del espacio se dio sin que ella lo decidiera.