Pamela Franco reveló lo que realmente ocurrió durante la polémica entrevista que brindó en 'Mande quien mande', en la que apareció entre lágrimas reconociendo que tuvo un amorío con Christian Cueva en 2018, mientras aún estaba casado con Pamela López, por lo que terminó pidiéndole perdón a la trujillana. Sin embargo, la cantante de cumbia confiesa que sus respuestas fueron pauteadas.

La cumbiambera relató, en conversación para el programa de Verónica Linares, que aceptó participar de la entrevista pese a estar destrozada emocionalmente, medicada y enfrentando la infidelidad de Christian Domínguez, padre de su hija. Además, señaló que la presión laboral influyó en que diera declaraciones que hoy lamenta. “Lo único que era verdad, era que lloraba ahí, porque estaba deshecha”, expresó.

Pamela Franco confiesa que le pautearon en entrevista con María Pía

La chimbotana sorprendió al revelar que la entrevista con María Pía Copello fue totalmente pauteada por la producción, que en ese entonces formaba parte del mismo grupo que su programa 'Consume Perú'. La cantante explicó que, tras el ampay de Christian Domínguez, se vio obligada a responder sobre su relación con el padre de su hija y los rumores de romance con el popular 'Aladino'.

“Terminé diciendo que el amor de mi vida era Christian Domínguez, y no era algo que debí haber dicho. La manera de pedir perdón (a Pamela López) y todo me lo dijeron”, confesó. Además, indicó que, pese a estar viviendo una crisis personal, el enfoque de la entrevista se centró en su pasado con Christian Cueva y en responsabilizarla públicamente. “A nadie le importó el engaño ni lo que estaba pasando”, lamentó.

¿Cómo se disculpó Pamela Franco con Pamela López?

Pamela Franco sorprendió al público al disculparse en televisión nacional con Pamela López durante su entrevista en ‘Mande quien mande’. Entre lágrimas, la cantante reconoció que sus decisiones del pasado afectaron directamente a la esposa de Christian Cueva y expresó su pesar por haber generado un conflicto que involucró a personas ajenas. “A su familia y también a la mía, porque mi familia no estaba enterada y se ha visto enredada en cosas que me duelen un montón”, dijo en aquella ocasión.

No obstante, en su reciente conversación con Verónica Linares, Pamela Franco reveló que esa disculpa no fue del todo espontánea, sino parte de una pauta que recibió del programa. La artista afirmó que estaba emocionalmente quebrada y que terminó diciendo cosas que hoy considera un error.