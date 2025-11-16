HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO | Elecciones en Chile 2025: así van las votaciones
EN VIVO | Elecciones en Chile 2025: así van las votaciones     EN VIVO | Elecciones en Chile 2025: así van las votaciones     EN VIVO | Elecciones en Chile 2025: así van las votaciones     
Espectáculos

Pamela Franco se arrepiente de entrevista con María Pía Copello en la que pidió perdón a Pamela López: "Me pautearon"

“Terminé diciendo todo lo que me pautearon” confesó Pamela Franco sobre su entrevista en ‘Mande quien mande’ en la que respondió por su relación con Christian Cueva.

Pamela Franco habló de la vez que ofreció una entrevista a María Pía Coepllo. Foto: composición LR/América TV
Pamela Franco habló de la vez que ofreció una entrevista a María Pía Coepllo. Foto: composición LR/América TV

Pamela Franco reveló lo que realmente ocurrió durante la polémica entrevista que brindó en 'Mande quien mande', en la que apareció entre lágrimas reconociendo que tuvo un amorío con Christian Cueva en 2018, mientras aún estaba casado con Pamela López, por lo que terminó pidiéndole perdón a la trujillana. Sin embargo, la cantante de cumbia confiesa que sus respuestas fueron pauteadas.

La cumbiambera relató, en conversación para el programa de Verónica Linares, que aceptó participar de la entrevista pese a estar destrozada emocionalmente, medicada y enfrentando la infidelidad de Christian Domínguez, padre de su hija. Además, señaló que la presión laboral influyó en que diera declaraciones que hoy lamenta. “Lo único que era verdad, era que lloraba ahí, porque estaba deshecha”, expresó.

TE RECOMENDAMOS

¿QUÉ NOS ESPERA PARA EL FIN DE SEMANA? JHAN SANDOVAL Y RUFUTURO RESPONDEN | ASTROMOOD

PUEDES VER: Pamela Franco lanza indirecta a Pamela López y deja curioso mensaje: 'Invito a todas las esposas a comunicarse conmigo'

lr.pe

Pamela Franco confiesa que le pautearon en entrevista con María Pía

La chimbotana sorprendió al revelar que la entrevista con María Pía Copello fue totalmente pauteada por la producción, que en ese entonces formaba parte del mismo grupo que su programa 'Consume Perú'. La cantante explicó que, tras el ampay de Christian Domínguez, se vio obligada a responder sobre su relación con el padre de su hija y los rumores de romance con el popular 'Aladino'.

“Terminé diciendo que el amor de mi vida era Christian Domínguez, y no era algo que debí haber dicho. La manera de pedir perdón (a Pamela López) y todo me lo dijeron”, confesó. Además, indicó que, pese a estar viviendo una crisis personal, el enfoque de la entrevista se centró en su pasado con Christian Cueva y en responsabilizarla públicamente. “A nadie le importó el engaño ni lo que estaba pasando”, lamentó.

PUEDES VER: Hija mayor de Christian Domínguez agradece a Pamela Franco por permitirle reencontrarse con su hermana

lr.pe

¿Cómo se disculpó Pamela Franco con Pamela López?

Pamela Franco sorprendió al público al disculparse en televisión nacional con Pamela López durante su entrevista en ‘Mande quien mande’. Entre lágrimas, la cantante reconoció que sus decisiones del pasado afectaron directamente a la esposa de Christian Cueva y expresó su pesar por haber generado un conflicto que involucró a personas ajenas. “A su familia y también a la mía, porque mi familia no estaba enterada y se ha visto enredada en cosas que me duelen un montón”, dijo en aquella ocasión.

No obstante, en su reciente conversación con Verónica Linares, Pamela Franco reveló que esa disculpa no fue del todo espontánea, sino parte de una pauta que recibió del programa. La artista afirmó que estaba emocionalmente quebrada y que terminó diciendo cosas que hoy considera un error.

Notas relacionadas
Magaly Medina cuestiona la sutileza de la nueva canción “La Clandestina” de Pamela López

Magaly Medina cuestiona la sutileza de la nueva canción “La Clandestina” de Pamela López

LEER MÁS
Pamela Franco lanza indirecta a Pamela López y deja curioso mensaje: “Invito a todas las esposas a comunicarse conmigo”

Pamela Franco lanza indirecta a Pamela López y deja curioso mensaje: “Invito a todas las esposas a comunicarse conmigo”

LEER MÁS
Pamela López no se guarda nada y le responde a Pamela Franco: "Aquí estoy parada y sin polo para enfrentarte, mamita"

Pamela López no se guarda nada y le responde a Pamela Franco: "Aquí estoy parada y sin polo para enfrentarte, mamita"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Natalia Salas se emociona al recibir inesperado regalo de bodas: caminará con Shakira en su tercer concierto en Lima

Natalia Salas se emociona al recibir inesperado regalo de bodas: caminará con Shakira en su tercer concierto en Lima

LEER MÁS
La Uchulú revela el alto precio en dólares que pagará para operarse la voz en Colombia: "Tengo que ahorrar"

La Uchulú revela el alto precio en dólares que pagará para operarse la voz en Colombia: "Tengo que ahorrar"

LEER MÁS
Natalia Salas se quiebra de emoción al llegar al altar en su mágica boda religiosa con Sergio Coloma

Natalia Salas se quiebra de emoción al llegar al altar en su mágica boda religiosa con Sergio Coloma

LEER MÁS
Mávila Huertas confiesa por qué no se divorció de Roberto Reátegui pese a que una pareja anterior quería casarse con ella: "Nunca voy a poder dar ese paso"

Mávila Huertas confiesa por qué no se divorció de Roberto Reátegui pese a que una pareja anterior quería casarse con ella: "Nunca voy a poder dar ese paso"

LEER MÁS
Mávila Huertas revela todo lo que hizo Roberto Reátegui para reconquistarla tras 12 años separados: "Comencé a descubrir a otra persona"

Mávila Huertas revela todo lo que hizo Roberto Reátegui para reconquistarla tras 12 años separados: "Comencé a descubrir a otra persona"

LEER MÁS
Madre de hija de Paco Bazán confirma que fueron pareja, pese a que él lo negó: "Todos mis amigos lo conocen"

Madre de hija de Paco Bazán confirma que fueron pareja, pese a que él lo negó: "Todos mis amigos lo conocen"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cae en Argentina ‘El Jorobado Deivi’, autor del atentado a la sede fiscal de La Libertad

Portugal vs Irlanda HOY vía ESPN 2 EN VIVO por las Eliminatorias UEFA: Cristiano Ronaldo se fue expulsado por un codazo

Paro de transporte este 14 de octubre: estas son las universidades que no tendrán clases presenciales

Espectáculos

¿Quién es Melissa Linares, madre de la última hija de Paco Bazán y por qué demandó al conductor de TV?

Paco Bazán responde si dejó de ver a su última hija por Susana Alvarado: "Amo a mis tres hijos"

¿Cuántos hijos tiene Paco Bazán y quiénes son las madres de sus herederos?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Cae en Argentina ‘El Jorobado Deivi’, autor del atentado a la sede fiscal de La Libertad

¿Qué es Generación Z en Perú? Los jóvenes que toman protagonismo político en marchas

Extrabajador del Congreso que usó cámara en mitin blinda a Keiko Fujimori y Fuerza Popular: "Un error involuntario"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025