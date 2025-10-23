Maju Mantilla y Gustavo Salcedo continúan siendo tendencia en los programas de espectáculos tras el escándalo de infidelidad semanas atrás. Esta vez, ‘América hoy’ tocó el tema y Janet Barboza sorprendió al asegurar que posee capturas de chats con un supuesto mensaje en el que Mariana de la Vega, la mujer ampayada con el empresario en 2023, habría señalado a la exmiss Mundo como la verdadera infiel.

“¿Por qué le echan la culpa a Gustavo de que es infiel cuando la infiel es otra?”, habría escrito la joven en un grupo privado de WhatsApp, del cual uno de los integrantes tomó captura.

Mariana de la Vega habría defendido a Gustavo Salcedo y acusado a Maju, según Janet Barboza

Durante la emisión más reciente de ‘América hoy’, Janet Barboza explicó que la información que afirmó en vivo proviene de una fuente a la que considera muy confiable. “Un amigo mío está en un grupo de WhatsApp de esta joven que es un grupo de deportistas y le hizo captura a lo que pone (Mariana de la Vega) en redes”, señaló la presentadora.

Además, no dudó en cuestionar la actitud de la joven, quien fue vinculada a Gustavo Salcedo, por lanzar este tipo de mensajes en grupos privados. “Raro, ¿no? Yo se los dejo ahí para que ustedes analicen, para que ustedes comenten esto. Ojo, ha dicho una persona que lo ha leído, en la cual yo confío”, sostuvo Barboza.

¿Cómo fue el ampay entre Gustavo Salcedo y Mariana de la Vega?

Era agosto de 2023, Gustavo Salcedo fue ampayado por las cámaras de ‘Magaly TV; la firme’ en horas de la mañana, ingresando en su auto al hotel Westin junto a una jovencita de nombre Mariana de la Vega.

Dos horas después, los ‘urracos’ captaron nuevamente a ambos saliendo del lujoso hospedaje en el mismo vehículo. Salcedo dejó a la joven en Miraflores, donde se despidieron con un beso en la mejilla. Muchos aseguraron que el empresario le habría sido infiel a Maju Mantilla, aunque en ese entonces el matrimonio continuó con normalidad.