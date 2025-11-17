Janet Barboza se refirió a Pamela Franco y le recordó que faltó a la verdad sobre el inicio de su relación sentimental con Christian Cueva, a quien conoció en el 2018 en una reunión de amigos y, desde entonces, empezaron a intercambiar mensajes con el propósito de empezar una relación clandestina, pese a que el futbolista tenía una familia junto a Pamela López.

La presentadora de TV aseguró: "Cuando Christian Domínguez estaba con Pamela Franco, Christian Cueva iba a privados a verla a cantar". Lo que, según Barboza, comprobaría que aún existía contacto entre la cantante de cumbia y el jugador de la Selección Peruana de Fútbol. Además, la empresaria precisó: "Christian Cueva ya iba a tu casa a tocar con tu papá en el 2023".

Janet Barboza recuerda 'privaditos' de Christian Cueva durante conciertos de Pamela Franco

Janet Barboza le recordó a Pamela Franco que, un año antes del ampay con Christian Domínguez, Christian Cueva sí la frecuentaba. "Pamela Franco vuelve a mentir una vez más. Ella mantenía una relación, no sé si por teléfono, no sé de qué forma, pero ella estuvo en contacto con Christian Cueva", declaró la conductora de 'América hoy'.

"Recuérdate que es Pamela López, quien recibe la jalada de pelo por parte de Christian Cueva porque le descubre las llamadas y el yape de 280 soles a Pamela Franco", agregó Janet Barboza. Además, rememoró el audio del actual jugador del Emelec donde se enorgullece de ser el favorito del padre de la cantante de cumbia.

Cronología de la relación entre Pamela Franco y Christian Cueva

A inicio el 2024, Pamela Franco confesó en 'Mande quien mande' que su vínculo con Christian Cueva inició en el 2018 tras conocerlo en una reunión de amigos. "Nos conocimos y estuvimos con algunas personas, compartimos y a partir de eso tuvimos contacto", contó. Además, la exintegrante de Agua Bella precisó que sí mantuvo una relación sentimental por varios años con el seleccionado nacional; sin embargo, "fue en indas y vueltas. Era un tema bastante complicado", precisó.

La cantante de cumbia también pasó el Año Nuevo 2019 con Cueva, como reveló Pamela López a Magaly Medina. Por su parte, la expareja de Christian Domínguez contó que el futbolista le aseguró que estaba separado de la madre de sus hijos. Como el contacto nunca se rompió, el popular 'Aladino' se comunicó con la intérprete de 'Dile la verdad' luego de que el líder de la Gran Orquesta Internacional fuera ampayado con Mary Moncada. Tras separarse de sus respectivas parejas, Christian Cueva y Pamela Franco confirmaron su relación con un beso durante una fiesta de Halloween en el 2024.