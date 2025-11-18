Onelia Molina compartió en televisión los momentos de angustia y tristeza al explicar el motivo del fallecimiento de su mascota Nieve, quien la acompañó durante casi cinco años. Hasta ese momento, la audiencia desconocía la razón principal por la que la perra había fallecido. No obstante, la modelo dio un paso al frente y brindó detalles durante el programa en vivo de 'Esto es guerra'.

¿Qué dijo Onelia Molina tras el sensible fallecimiento de su perra?

Cuando le preguntaron el motivo del fallecimiento de su mascota, Onelia, acompañada por Mario Irivarren, relató que su perrita Nieve fue atropellada por un auto. Contó que, apenas ocurrió el accidente, intentó auxiliarla y la llevó de inmediato a una clínica veterinaria con la esperanza de salvarle la vida. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, no pudo evitar la pérdida de quien fue su compañera durante casi cinco años.

El mensaje de Onelia Molina tras el fallecimiento de perrita Nieve. Foto: IG - Onelia Molina

''A Nieve la atropellaron. Nieve siempre ha sido súper bien portada, bien educada, siempre obediente, siempre estaba a mi costado y nunca corría. El sábado salimos y había un perrito al frente. Ella sí suele ladrar, pero no suele irse y cruzó. Ella quiso volver a cruzar de regreso y bueno, el carro pasó y nunca paró. No sé si la habrá visto. Yo sé que Nieve es chiquita entonces quiero pensar que de repente no la vio y no sintió. Corrí, ella ya no se movía. Cuando llegué al veterinario, me dijeron que ella no sufrió, a ella la golpeó el carro y murió inmediatamente'', recordó entre lágrimas aquel suceso.

La triste despedida de Onelia Molina a Nieve

A través de su cuenta personal de Instagram, la participante de 'Esto es guerra' escribió un sentido mensaje de despedida tras la muerte de su mascota. En el texto se evidencia el profundo dolor que experimentó y el fuerte vínculo que mantuvo con su perra. Además, recordó los mejores momentos que compartieron durante casi cinco años.

''La que nunca me falló, la que siempre estuvo ahí, la que me vio reír, llorar, gritar, sufrir, ver literal mis peores versiones y siempre estuvo ahí a mi lado moviéndome la cola, lamiéndome las lágrimas y sacándome sonrisas, te voy a extrañar por siempre mi 'pinchecha' hermosa. Espero haberte hecho el 1% feliz de lo que tú me hiciste, me cambiaste la vida, me hiciste una mejor persona y me hiciste una gran mamá, te amo y te amaré por siempre'', escribió.