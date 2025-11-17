Tras la pérdida de su perrita Nieves el sábado 15 de noviembre, Onelia Molina decidió tomarse un tiempo fuera del streaming para procesar su duelo. La ausencia dejó un vacío evidente en el programa, por lo que el equipo de 'Doble Sentido' continuó con la emisión, aunque con un ambiente distinto. Antes de seguir con la pauta habitual, sus compañeros dedicaron unos minutos para mencionar lo ocurrido y enviarle su aliento, con mensajes de apoyo y palabras de cariño que buscaron acompañarla en este momento difícil.

Al inicio del programa, su compañera Roxana Molina comentó que les hubiera gustado comenzar con todo el entusiasmo de siempre, pero sabían lo que había sucedido con Onelia el fin de semana: “Nuestra compañera pasó por una pérdida muy fuerte este fin de semana, algo lamentable e inesperado. Mucha fuerza. No existen palabras ni abrazos que logren aliviar el dolor que sientes en este momento”.

Los compañeros de Onelia Molina destacaron que lo más importante es que se recupere según su propio ritmo

A raíz de lo sucedido, el equipo de ‘Doble sentido’ dejó en claro que su ausencia podría extenderse por un buen tiempo, ya que cada proceso requiere su propio ritmo. En el programa se mencionó que ella debía tomarse todo el tiempo que necesitara para sanar, por lo que enviaron un mensaje lleno de fuerza y respeto por el vínculo que compartió con Nieves. También señalaron que la recordarán siempre con cariño, pues su presencia se volvió parte del ambiente del programa.

"Probablemente será por mucho tiempo más. Tómate el tiempo que necesites para sanar. Te enviamos mucha fuerza y vamos a recordar con mucho cariño a Nieves. Ella siempre estuvo con nosotros y era muy educada", expresaron sus compañeros. Además, Roxana destacó la unión que tenían Onelia Molina y su perrita Nieves: “Realmente, yo sí puedo creer que Nieves fue más que una mascota para Onelia; fue prácticamente su hija”.