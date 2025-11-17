HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EE.UU. elimina arancel para más de 100 productos peruanos
EE.UU. elimina arancel para más de 100 productos peruanos     EE.UU. elimina arancel para más de 100 productos peruanos     EE.UU. elimina arancel para más de 100 productos peruanos     
Streamers

Compañeros de streaming de 'Doble sentido' expresan su solidaridad con Onelia Molina tras su pérdida: “Mucha fuerza”

Ante la reciente pérdida de su mascota, Onelia Molina decidió ausentarse del programa de streaming 'Doble sentido', y sus compañeros no dudaron en expresarle todo su apoyo.

Onelia Molina se ausentó del programa 'Doble sentido' tras la pérdida de su perrita Nieves
Onelia Molina se ausentó del programa 'Doble sentido' tras la pérdida de su perrita Nieves | Foto: @oneliamolina_/ Doble Sentido/ Composición LR

Tras la pérdida de su perrita Nieves el sábado 15 de noviembre, Onelia Molina decidió tomarse un tiempo fuera del streaming para procesar su duelo. La ausencia dejó un vacío evidente en el programa, por lo que el equipo de 'Doble Sentido' continuó con la emisión, aunque con un ambiente distinto. Antes de seguir con la pauta habitual, sus compañeros dedicaron unos minutos para mencionar lo ocurrido y enviarle su aliento, con mensajes de apoyo y palabras de cariño que buscaron acompañarla en este momento difícil.

Al inicio del programa, su compañera Roxana Molina comentó que les hubiera gustado comenzar con todo el entusiasmo de siempre, pero sabían lo que había sucedido con Onelia el fin de semana: “Nuestra compañera pasó por una pérdida muy fuerte este fin de semana, algo lamentable e inesperado. Mucha fuerza. No existen palabras ni abrazos que logren aliviar el dolor que sientes en este momento”.

PUEDES VER: Concierto de Shakira en Lima DÍA 3: horario, entradas, setlist y guía completa para su concierto en el Estadio Nacional

lr.pe

Los compañeros de Onelia Molina destacaron que lo más importante es que se recupere según su propio ritmo

A raíz de lo sucedido, el equipo de ‘Doble sentido’ dejó en claro que su ausencia podría extenderse por un buen tiempo, ya que cada proceso requiere su propio ritmo. En el programa se mencionó que ella debía tomarse todo el tiempo que necesitara para sanar, por lo que enviaron un mensaje lleno de fuerza y respeto por el vínculo que compartió con Nieves. También señalaron que la recordarán siempre con cariño, pues su presencia se volvió parte del ambiente del programa.

"Probablemente será por mucho tiempo más. Tómate el tiempo que necesites para sanar. Te enviamos mucha fuerza y vamos a recordar con mucho cariño a Nieves. Ella siempre estuvo con nosotros y era muy educada", expresaron sus compañeros. Además, Roxana destacó la unión que tenían Onelia Molina y su perrita Nieves: “Realmente, yo sí puedo creer que Nieves fue más que una mascota para Onelia; fue prácticamente su hija”.

Notas relacionadas
Mario Irivarren y Onelia Molina comparten dolorosa pérdida: "Te amaré por siempre, hijita hermosa"

Mario Irivarren y Onelia Molina comparten dolorosa pérdida: "Te amaré por siempre, hijita hermosa"

LEER MÁS
Onelia Molina responde firme sobre vinculación de Mario Irivarren y Laura Spoya: “Sé a quién tengo a mi lado”

Onelia Molina responde firme sobre vinculación de Mario Irivarren y Laura Spoya: “Sé a quién tengo a mi lado”

LEER MÁS
Onelia Molina revela que gastó S/1.800 por prenda en Zara y Leslie Shaw reacciona: "Devuélvelo, muy caro"

Onelia Molina revela que gastó S/1.800 por prenda en Zara y Leslie Shaw reacciona: "Devuélvelo, muy caro"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
La Manada' regresa a YouTube con más de 17.000 espectadores: "Ahora pediremos bots"

La Manada' regresa a YouTube con más de 17.000 espectadores: "Ahora pediremos bots"

LEER MÁS
Streamer Sacha Uzumaki dejará Kick tras duras sanciones que no le permitirán monetizar: "Me voy a retirar"

Streamer Sacha Uzumaki dejará Kick tras duras sanciones que no le permitirán monetizar: "Me voy a retirar"

LEER MÁS
Jefferson Farfán confirma el regreso de 'La Manada' a su nuevo streaming 'Satélite+' y oficializa fecha de estreno

Jefferson Farfán confirma el regreso de 'La Manada' a su nuevo streaming 'Satélite+' y oficializa fecha de estreno

LEER MÁS
Carlos Orozco se indigna por aparición de Marquina y otros talentos en nuevo canal de Jefferson Farfán: "Me perjudica"

Carlos Orozco se indigna por aparición de Marquina y otros talentos en nuevo canal de Jefferson Farfán: "Me perjudica"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

La Manada' regresa a YouTube con más de 17.000 espectadores: "Ahora pediremos bots"

Agroexportaciones peruanas crecerán en un 11%, superando a Chile en 2025, según informe del Midagri: ¿qué productos nacionales destacaron?

Bolivia no jugará la final del repechaje: los posibles rivales de la Verde y su camino para llegar al Mundial 2026

Streamers

La Manada' regresa a YouTube con más de 17.000 espectadores: "Ahora pediremos bots"

Streamer Sacha Uzumaki dejará Kick tras duras sanciones que no le permitirán monetizar: "Me voy a retirar"

Jefferson Farfán confirma el regreso de 'La Manada' a su nuevo streaming 'Satélite+' y oficializa fecha de estreno

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

JEE resuelve que Fernando Rospigliosi vulneró la neutralidad electoral por usar cámara del Congreso

Delia Espinoza querellará a Fernando Rospigliosi si no se rectifica por llamarla "proterrorista": "Ha afectado mi honorabilidad"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025