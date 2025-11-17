Mario Irivarren no pudo contener las lágrimas al recordar a su querida perrita Nieve, quien falleció hace unos días. Durante la primera emisión de su programa de streaming 'La Manada', transmitido por el canal de Jefferson Farfán, el chico reality se quebró en plena transmisión.

De inmediato, sus compañeros Laura Spoya y Gerardo Pe se acercaron para brindarle apoyo y consuelo en este difícil momento. "Nieve no era mi mascota, era mi hija. Te deja un dolor y un vacío con el que no sé bien como lidiar. Nunca en mi vida he tenido una perdida que me genera tanto dolor y tanto vacío", comentó muy acongojado.

Mario Irivarren se conmueve al recordar a su perrita Nieve

Según contó Mario Irivarren, la perrita Nieve tenía 5 años y él la acompañó durante los últimos 3. La mascota pertenecía a su pareja, Onelia Molina, y ambos le tenían un cariño especial. Tras su partida, la pareja compartió un emotivo mensaje en redes sociales, donde expresaron el profundo amor que sentían por Nieve y lo difícil que resulta despedirse de un miembro tan importante de la familia.

Precisamente, durante el programa 'La Manada', Irirvarren contó el dolor que lo persigue, cuando se enteró del fallecimiento de su mascota el último sábado 15 de noviembre. "Me levanté en la mañana, la tenía a mi costado, me fui a entrenar y cuando regresé ya no estaba".

Asimismo, hizo énfasis en que era parte de su vida, porque todo giraba en torno a ella. "Cuando hablaba con Nieve no sentía que hablaba con una mascota, sentía que hablaba con mi hija, porque me entendía. Era una perrita maravillosa".

Onelia Molina también comparte tierno post en Facebook para recordar a su perrita Nieve

Con un tierno video en su cuenta oficial de Facebook, Onelia Molina también recordó a su perrita Nieva. “Tuve durante 4 años, 2 meses y 23 días a la mejor: la que nunca me falló, la que nunca me faltó, la que siempre estuvo ahí, la que me vio reír, llorar, gritar, sufrir, ver literalmente mis peores versiones. Siempre estuvo a mi lado, movía la cola, me lamía las lágrimas y me sacaba sonrisas. Te voy a extrañar por siempre, mi Pinchecha hermosa”, publicó.