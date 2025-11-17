HOYSuscripcion LR Focus

Gobierno aprueba la extradición de César Hinostroza
Espectáculos

Onelia Molina confiesa arrepentimiento tras sufrir dolorosa pérdida de su mascota: "Te extraño en cada parte de mi vida"

La influencer Onelia Molina enfrenta un profundo dolor tras la pérdida de su perrita Nieve, a quien tanto ella como Mario Irivarren consideraban su hija. La noticia ha generado conmoción entre sus seguidores.

Onelia Molina, pareja de Mario Irivarren, atraviesa un momento de gran tristeza tras la partida de su mascota Nieve, a la que ambos consideraban como una hija. La noticia conmovió a sus seguidores y generó una ola de mensajes de apoyo en redes sociales, donde los participantes del reality 'Esto es guerra' decidieron abrir su corazón para expresar su profundo dolor.

En medio de esa situación, la dentista reveló un extenso mensaje en el que recordó los momentos vividos junto a su compañera y expresó el arrepentimiento que siente por no haber aprovechado más cada instante. Con palabras cargadas de nostalgia y fotos junto a su "hijita", la popular 'One' relató cómo la ausencia de Nieve le ha afectado profundamente.

Mario Irivarren y Onelia Molina comparten dolorosa pérdida: "Te amaré por siempre, hijita hermosa"

Onelia Molina llora la pérdida de su perrita: "Te extraño en cada parte de mi vida"

En su publicación, Onelia Molina confesó un arrepentimiento tras la partida de Nieve, con quien compartió los últimos cuatro años. "Hoy amanecí y lo primero que quise ver al abrir los ojos es a Nieve y pensar que todo fue solo una pesadilla. Antes no los abría para no hacer contacto visual y poder dormir un poquito más, porque bastaba que abra el ojo para que me llene de besos, lamidos, saltos y ladridos. Hoy no está y me arrepiento de no haber abierto los ojos más rápido", se sinceró.

La chica reality de 'Esto es guerra' relató que cada rincón de su vida está marcado por la perrita: los juegos en la playa, las travesuras en casa, los viajes en auto y hasta sus citas de belleza. "Te extraño en cada parte de mi vida", añadió, evocando momentos cotidianos como verla en la ventana al llegar a su hogar o incluso cuando la pequeña se orinaba cada vez que saludaba. 'One' aseguró que, aunque esas travesuras implicaban limpiar una y otra vez, hoy daría todo por volver a vivirlas.

¡Perú presente! 'Esto es guerra' fue nominado a los Premios Martín Fierro Latino Miami 2025

Mario Irivarren, pareja de Onelia Molina, también llora la partida de Nieve

Onelia cerró su publicación con palabras de gratitud y esperanza, convencida de que Nieve dejó una huella imborrable. "Te amo para siempre, mi pinchecha… ya nos hiciste feliz y seguro ahora estás haciendo feliz a alguien más", escribió. Sus seguidores respondieron con mensajes de aliento, reconociendo la fortaleza de la joven y acompañándola en este proceso de duelo.

La pérdida de Nieve también afectó a Mario Irivarren, quien compartió mensajes de despedida y se quebró al recordarla en su programa digital 'La manada'. Más adelante, ambos se presentaron en vivo en 'Esto es guerra', donde rompieron en llanto en un momento que conmovió a sus compañeros y a los seguidores del programa.

