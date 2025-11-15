Magaly decepcionada con Paco Bazán por negar romance con Melissa Linares: "Siempre lo consideré honesto"

Magaly Medina se mostró desconcertada tras conocer la versión de Paco Bazán, quien negó ante la producción de su programa haber mantenido una relación sentimental con Melissa Linares, madre de su última hija. La conductora reveló que el exfutbolista pidió a su productor que le transmitiera que "nunca" tuvo un romance con la odontóloga.

Sin embargo, Melissa Linares negó la versión de Bazán y ratificó que sí mantuvo una relación con él hasta noviembre de 2022, cuando el conductor aún estaba casado con Janice, madre de sus dos primeros hijos, con quien habría intentado recuperar su matrimonio después del nacimiento de su última hija. La joven odontóloga aseguró contar con pruebas y testigos que confirman el romance y denunció que vivió una relación "tóxica".

Magaly Medina revela que Paco Bazán negó a su productor relación con Melissa Linares

Durante su programa, Magaly Medina contó que, tras intentar obtener la versión de Paco Bazán, su equipo recibió como respuesta que este nunca habría tenido un vínculo sentimental con Melissa Linares. La conductora señaló que el exfutbolista incluso evitó dar declaraciones, pese a que un reportero lo esperó por más de una hora. “Yo no voy a aseverar nada que no me conste. Siempre lo consideré un hombre honesto, un caballero, pero no me gusta que me intenten inducir a cometer un error al hablar”, expresó la conductora decepcionada.

La popular 'Urraca' también se mostró molesta con la actitud de Paco Bazán y aseguró que jamás aceptaría ser “vocera” de nadie. “Yo soy respetuosa, pero yo no soy alcahueta de nadie. A mí no me mandes como tu vocera porque yo no soy vocera de nadie. Si yo, respetuosamente, decidí no recibir el testimonio de la señora (Melissa), es por un respeto a mi canal (ATV), sobre todo a mi canal”,

Melissa Linares afirma tener pruebas y describe su vínculo con Paco Bazán como “la relación más tóxica” de su vida

La madre de la hija de Paco Bazán aseguró que no solo mantuvo una relación con el arquero de Universitario de Deportes, sino que esta se extendió desde antes del nacimiento de su hija hasta noviembre de 2022. “Tengo pruebas y ha sido la relación más tóxica que he tenido en mi vida”, declaró.

Melissa Linares enfatizó que está dispuesta a respaldar cada una de sus afirmaciones y que existen personas que pueden constatar su vínculo con el conductor de ATV. “Yo no soy una mentirosa… no he sido la primera, ni la décima, solo fui la única que salió embarazada”, afirmó. Asimismo, exigió que Paco Bazán asuma su rol como padre y sea presente en la vida de su hija.