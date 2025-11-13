Melissa Linares, madre de la última hija de Paco Bazán, reapareció públicamente para responder al mea culpa que el conductor hizo en 'Magaly TV, la firme', en el que reconoció que fue una “irresponsabilidad” retrasarse en el pago de la pensión de alimentos. Sin embargo, la joven se refirió a la falta de interés del exfutbolista por mantener una relación con la menor.

“En mi opinión, él no ve a su hija porque no quiere. Porque cuando alguien quiere, hasta para ir a comprarle un ‘donito’ en la esquina, un ratito”, declaró en el programa 'Arriba mi gente'. Además, la expareja del conductor aseguró que, pese a sus intentos por resolver el conflicto en privado, el conductor no ha mostrado disposición para acercarse a la pequeña.

Madre de la hija menor de Paco Bazán cuestiona su falta de presencia paternal

Durante un enlace telefónico con 'Arriba mi gente', Melissa Linares reveló que la última vez que Paco Bazán vio a su hija fue el 18 de septiembre. Según relató, el conductor pidió retomar las visitas desde el 17 de octubre “bajo sus términos”, argumentando que no podía hacerlo entre semana ni en fines de semana previos debido a compromisos personales.

Melissa Linares también respondió a las preguntas sobre el estilo de vida del conductor de 'El deportivo en otra cancha', afirmando que recibe información de terceros debido a que no sigue a Paco Bazán en redes sociales. “He visto que él tiene una vida de persona pública, con pocas responsabilidades paternales, por así decirlo”, señaló.

La madre de la niña agregó que ha tenido que recurrir a la psicóloga de su hija para intentar que Paco retome contacto con la menor. “Yo he tenido que buscar mediante la psicóloga que vuelva a la vida de Catalina. De que si quiere estar o no estar”, explicó.

Melissa Linares asegura que intentó resolver el conflicto con Paco Bazán en privado

Linares aclaró que no ha presionado a Bazán por dinero, salvo en enero, cuando debía cerca de 20 días de pensión y tuvo que comunicárselo mediante la psicóloga. También enfatizó que su intención siempre fue resolver la situación fuera de cámaras. “20,000 veces he tratado de hacerlo en privado mediante la psicóloga, mediante otras personas que han sido nuestro medio de comunicación, ahora con la conciliación última”, indicó.

Este jueves 13 de noviembre, Arriba Mi Gente presentó su testimonio completo, donde la joven decidió “contar su verdad” tras denunciar al exarquero por incumplimiento de la pensión alimenticia. Linares finalizó reiterando que su prioridad es el bienestar emocional de su hija y que espera que Bazán asuma su rol paterno con responsabilidad.