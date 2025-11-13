HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Minedu suspende clases presenciales este viernes por el paro
Minedu suspende clases presenciales este viernes por el paro     Minedu suspende clases presenciales este viernes por el paro     Minedu suspende clases presenciales este viernes por el paro     
¿A qué hora inicia el paro de transportistas este viernes 14?
¿A qué hora inicia el paro de transportistas este viernes 14?     ¿A qué hora inicia el paro de transportistas este viernes 14?     ¿A qué hora inicia el paro de transportistas este viernes 14?     
Espectáculos

Melissa Linares, madre de la hija de Paco Bazán, responde con firmeza tras mea culpa del conductor: "No ve a su hija porque no quiere"

Melissa Linares cuestionó a Paco Bazán por su ausencia paternal y reveló que el exfutbolista no ve a su hija desde el 18 de septiembre.

Melissa Linares reveló la última vez que Paco Bazán visitó a su hija. Foto: composición LR/difusión
Melissa Linares reveló la última vez que Paco Bazán visitó a su hija. Foto: composición LR/difusión

Melissa Linares, madre de la última hija de Paco Bazán, reapareció públicamente para responder al mea culpa que el conductor hizo en 'Magaly TV, la firme', en el que reconoció que fue una “irresponsabilidad” retrasarse en el pago de la pensión de alimentos. Sin embargo, la joven se refirió a la falta de interés del exfutbolista por mantener una relación con la menor.

“En mi opinión, él no ve a su hija porque no quiere. Porque cuando alguien quiere, hasta para ir a comprarle un ‘donito’ en la esquina, un ratito”, declaró en el programa 'Arriba mi gente'. Además, la expareja del conductor aseguró que, pese a sus intentos por resolver el conflicto en privado, el conductor no ha mostrado disposición para acercarse a la pequeña.

TE RECOMENDAMOS

LAS SEÑALES QUE TU ÁNGEL TE ENVÍA CADA DÍA CON SORALLA DE LOS ÁNGELES | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Paco Bazán fue ampayado en junio de 2022 junto con Melissa Linares, madre de su última hija: estas son las imágenes

lr.pe

Madre de la hija menor de Paco Bazán cuestiona su falta de presencia paternal

Durante un enlace telefónico con 'Arriba mi gente', Melissa Linares reveló que la última vez que Paco Bazán vio a su hija fue el 18 de septiembre. Según relató, el conductor pidió retomar las visitas desde el 17 de octubre “bajo sus términos”, argumentando que no podía hacerlo entre semana ni en fines de semana previos debido a compromisos personales.

Melissa Linares también respondió a las preguntas sobre el estilo de vida del conductor de 'El deportivo en otra cancha', afirmando que recibe información de terceros debido a que no sigue a Paco Bazán en redes sociales. “He visto que él tiene una vida de persona pública, con pocas responsabilidades paternales, por así decirlo”, señaló.

La madre de la niña agregó que ha tenido que recurrir a la psicóloga de su hija para intentar que Paco retome contacto con la menor. “Yo he tenido que buscar mediante la psicóloga que vuelva a la vida de Catalina. De que si quiere estar o no estar”, explicó.

PUEDES VER: Melissa Linares exigiría casi S/5000 a Paco Bazán por pensión de alimentos: incluye pago de nana y colegio

lr.pe

Melissa Linares asegura que intentó resolver el conflicto con Paco Bazán en privado

Linares aclaró que no ha presionado a Bazán por dinero, salvo en enero, cuando debía cerca de 20 días de pensión y tuvo que comunicárselo mediante la psicóloga. También enfatizó que su intención siempre fue resolver la situación fuera de cámaras. “20,000 veces he tratado de hacerlo en privado mediante la psicóloga, mediante otras personas que han sido nuestro medio de comunicación, ahora con la conciliación última”, indicó.

Este jueves 13 de noviembre, Arriba Mi Gente presentó su testimonio completo, donde la joven decidió “contar su verdad” tras denunciar al exarquero por incumplimiento de la pensión alimenticia. Linares finalizó reiterando que su prioridad es el bienestar emocional de su hija y que espera que Bazán asuma su rol paterno con responsabilidad.

Notas relacionadas
Paco Bazán fue ampayado en junio de 2022 junto con Melissa Linares, madre de su última hija: estas son las imágenes

Paco Bazán fue ampayado en junio de 2022 junto con Melissa Linares, madre de su última hija: estas son las imágenes

LEER MÁS
Melissa Linares exigiría casi S/5000 a Paco Bazán por pensión de alimentos: incluye pago de nana y colegio

Melissa Linares exigiría casi S/5000 a Paco Bazán por pensión de alimentos: incluye pago de nana y colegio

LEER MÁS
¿Quién es Melissa Linares, madre de la última hija de Paco Bazán y por qué demandó al conductor de TV?

¿Quién es Melissa Linares, madre de la última hija de Paco Bazán y por qué demandó al conductor de TV?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Xiomy Kanashiro confiesa el sacrificio que hizo para comprarle costoso regalo a Jefferson Farfán: “(Estuve) 5 a 6 meses ahorrando”

Xiomy Kanashiro confiesa el sacrificio que hizo para comprarle costoso regalo a Jefferson Farfán: “(Estuve) 5 a 6 meses ahorrando”

LEER MÁS
Paco Bazán fue ampayado en junio de 2022 junto con Melissa Linares, madre de su última hija: estas son las imágenes

Paco Bazán fue ampayado en junio de 2022 junto con Melissa Linares, madre de su última hija: estas son las imágenes

LEER MÁS
Mávila Huertas se emociona al anunciar su reconciliación con su exesposo Roberto Reátegui tras 12 años separados: “Estoy muy contenta y creo que él también"

Mávila Huertas se emociona al anunciar su reconciliación con su exesposo Roberto Reátegui tras 12 años separados: “Estoy muy contenta y creo que él también"

LEER MÁS
¿Quién es Roberto Reátegui? El escritor que retomó su relación con Mávila Huertas tras 12 años de separación

¿Quién es Roberto Reátegui? El escritor que retomó su relación con Mávila Huertas tras 12 años de separación

LEER MÁS
Magaly Medina presenta a la nueva pareja de Mávila Huertas y ella 'grita' su amor: "Lo que se ve, no se pregunta"

Magaly Medina presenta a la nueva pareja de Mávila Huertas y ella 'grita' su amor: "Lo que se ve, no se pregunta"

LEER MÁS
Melissa Linares exigiría casi S/5000 a Paco Bazán por pensión de alimentos: incluye pago de nana y colegio

Melissa Linares exigiría casi S/5000 a Paco Bazán por pensión de alimentos: incluye pago de nana y colegio

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Capturan a alias ‘El Jorobado Deivi’, presunto cabecilla de ‘Los Compadres’, en Argentina: vinculado a sicariato y extorsiones en Trujillo

José Domingo Pérez no dijo a La República que denunciará a la hija de Keiko Fujimori "por conocimiento de los actos" de su madre

¿Vas a viajar? Esta es la razón por la que Migraciones pide a los peruanos renovar el pasaporte con 6 meses de anticipación

Espectáculos

¿Quién es Melissa Linares, madre de la última hija de Paco Bazán y por qué demandó al conductor de TV?

Paco Bazán responde si dejó de ver a su última hija por Susana Alvarado: "Amo a mis tres hijos"

¿Cuántos hijos tiene Paco Bazán y quiénes son las madres de sus herederos?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Qué es Generación Z en Perú? Los jóvenes que toman protagonismo político en marchas

Extrabajador del Congreso que usó cámara en mitin blinda a Keiko Fujimori y Fuerza Popular: "Un error involuntario"

Paolo Tizón: "Me parece un fenómeno cultural que 'Vino la noche' y 'Chavín de Huantar' coincidan en la cartelera"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025