Últimas noticias de Perú y el mundo hoy, 14 de noviembre
Espectáculos

Mávila Huertas revela todo lo que hizo Roberto Reátegui para reconquistarla tras 12 años separados: "Comencé a descubrir a otra persona"

La periodista Mávila Huertas confesó que Roberto Reátegui la sorprendió con detalles que nunca antes había tenido. También reveló sus gestos cuando ella sufría por la muerte del actor Matthew Perry.

Roberto Reátegui y Mávila Huertas se casaron en 2009 y se separaron en 2013. Tras 12 años, este 2025 retomaron su relación.
Roberto Reátegui y Mávila Huertas se casaron en 2009 y se separaron en 2013. Tras 12 años, este 2025 retomaron su relación. | Foto: composición LR/Facebook/ATV

Tras 12 años de separación, Mávila Huertas decidió retomar su relación con Roberto Reátegui. La noticia sacudió el mundo del entretenimiento peruano luego de que Magaly Medina la revelara en 'Magaly TV, la firme'. En medio de la sorpresa, la reconocida periodista acudió al set de su colega en ATV para compartir detalles inéditos de su reconciliación.

La conductora de 'Ocurre ahora' se sinceró sobre cómo renació el amor entre ambos y reveló que fue el escritor quien dio los primeros pasos en esta nueva etapa. Según contó, él mostró gestos y actitudes que nunca había tenido durante su primera relación, la cual inició en 2002 y culminó en un matrimonio que se extendió de 2009 a 2013.

¿QUÉ NOS ESPERA PARA EL FIN DE SEMANA? JHAN SANDOVAL Y RUFUTURO RESPONDEN | ASTROMOOD

Mávila Huertas se emociona al anunciar su reconciliación con su exesposo Roberto Reátegui tras 12 años separados: Estoy muy contenta y creo que él también



Mávila Huertas confiesa que Roberto Reátegui dio el primero paso a la reconciliación

Mávila Huertas contó que Roberto Reátegui nunca dejó de estar presente en su vida a pesar de la separación. Él la acompañó en momentos importantes, como la boda de su hermana en 2024 o situaciones de emergencia. Esa cercanía incluso generaba preguntas en sus anteriores parejas, pero ella siempre respondía con firmeza que era su mejor amigo: "Es innegablemente mi mejor amigo porque es la persona con la que puedo ser más yo".

Con el tiempo, esa amistad dio paso a un cambio inesperado. La periodista reveló que hubo un punto de quiebre en el que Reátegui comenzó un verdadero "trabajo de conquista", con gestos que antes no tenía. Uno de ellos fue el ramo de flores que apareció en la nota de Magaly Medina, detalle que la sorprendió y que ella misma reconoció como algo nuevo en su expareja: "Era algo que el Roberto de antes no hacía".

Magaly Medina presenta a la nueva pareja de Mávila Huertas y ella 'grita' su amor: "Lo que se ve, no se pregunta



Mávila Huertas sobre Roberto Reátegui: "Comencé a descubrir a otra persona"

La también escritora recordó que durante el duelo por la muerte de Matthew Perry, el querido actor de 'Friends', que no solo era su 'crush', sino alguien que le había ayudado con su arte, su expareja la sorprendió con gestos que marcaron la diferencia. Mientras estaba Europa en 2024, recorrió varias tiendas para conseguir unos muñecos coleccionables de la serie que habían salido a la venta y, además, le trajo desde ese país la biografía del fallecido artista y una revista de Vogue que aún no llegaba a Perú. "Me traía ese tipo de cosas, y empezamos a salir. Comencé a descubrir a otra persona", confesó.

Aunque al inicio se trataba de salidas como amigos, pues Mávila quería reponerse de su separación del exministro Miguel Castilla, a quien recordó con cariño, en un momento reconoció que le gustaba la nueva versión de su expareja. "Poco a poco te das cuenta de que te gusta la persona que tienes a tu lado. Él había crecido y me gustaba la forma en que había crecido. Yo descubrí a un nuevo Roberto y él descubrió a una nueva Mávila, con el hilo rojo en un momento en que los dos éramos más dueños y habíamos manejado nuestra ruptura con una madurez increíble", señaló.

La periodista también rememoró su primera etapa junto al escritor. Aunque admitió que hubo errores de ambas partes, aceptó que ella siempre estuvo en desventaja y que su separación le había ayudado a encontrarse a sí misma. "Yo necesitaba estar sola, crecer, y no podía hacerlo con Roberto a mi lado. La maternidad se había pasado, el machismo del país (las personas le atribuían a él sus logros). Me harté en un momento, pero había algo que tenía que resolver por mi cuenta", reveló.

