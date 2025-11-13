HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Paco Bazán fue ampayado en junio de 2022 junto con Melissa Linares, madre de su última hija: estas son las imágenes

El exfutbolista Paco Bazán fue captado en 2022 tomado de la mano con Melissa Linares, madre de su última hija, en medio de su separación de su exesposa, la mamá de sus dos primeros hijos.

Paco Bazán y la madre de su hija Melissa Linares fueron ampayados en 2022. Foto: composición LR/Willax
Paco Bazán y la madre de su hija Melissa Linares fueron ampayados en 2022. Foto: composición LR/Willax

El reciente enfrentamiento mediático entre Paco Bazán y Melissa Linares, quien lo acusa de ser un padre ausente e incumplir con la pensión de su hija menor, revivió un ampay de junio de 2022, en el que 'Amor y fuego', difundió imágenes del conductor de ATV de la mano con Linares durante un evento de reguetón, cuando su relación con la joven aún no era pública.

“No, no, tranquilo, tranquilo”, respondió Paco Bazán al ser consultado por las cámaras del programa sobre la mujer que lo acompañaba, pese a que ya había sido grabado tomándola de la mano. Aquellas imágenes vuelven a cobrar relevancia tras la reciente polémica entre el exarquero y Melissa Linares.

PUEDES VER: Revelan la cantidad que exige Melissa Linares a Paco Bazán por pensión de alimentos: incluye pago de nana y colegio

lr.pe

Paco Bazán y Melissa Linares fueron ampayados en junio de 2022

En junio de 2022, 'Amor y fuego' mostró un ampay que, en ese momento, pasó casi desapercibido. En las imágenes, Paco Bazán, separado entonces de su esposa Janice, apareció tomado de la mano de Melissa Linares en la fila de ingreso a un concierto de reguetón.

Las cámaras captaron al exarquero de Universitario visiblemente nervioso e intentando evitar las preguntas del reportero. Incluso se acercó para preguntar de qué programa lo estaban grabando, ya que todavía no ingresaba al evento y no esperaba la presencia de la prensa.

Un año después del ampay, en julio de 2023, Paco Bazán sorprendió al declarar públicamente que practicaba la “castidad” y que estaba luchando espiritualmente por la restauración de su matrimonio. “No voy a tocar nunca más a una mujer que no sea mi esposa”, afirmó en un pódcast, asegurando que esperaba de "rodillas" a Janice, quien fue la madre de sus dos primeros hijos.

PUEDES VER: ¿Cuántos hijos tiene Paco Bazán y quiénes son las madres de sus herederos?

lr.pe

¿Quién es Melissa Linares, madre de la última hija de Paco Bazán?

Melissa Linares Mori nació en Lima y, según información disponible en internet, habría estudiado Odontología en la Universidad Privada Norbert Wiener. Siempre mantuvo un perfil bajo y se mantuvo alejada de la prensa, aunque solía compartir en TikTok momentos con su hija Camila, fruto de su relación con Bazán.

En octubre de ese mismo año, el exfutbolista confirmó en una entrevista con Magaly Medina la existencia de su hija menor, revelando que este hecho fue decisivo en la ruptura definitiva con su exesposa Janice. Su admisión marcó un punto de quiebre en la historia que hoy vuelve al centro de la polémica, alimentada por las imágenes de aquel ampay de 2022 que ahora cobran una nueva lectura.

