Paco Bazán se encuentra en el centro de la polémica. El exarquero de Universitario de Deportes y figura de un conocido medio local ha sido señalado por la madre de su última hija, Melissa Linares Mori, de no cumplir en su totalidad con la pensión de alimentos de la menor, fruto de una relación extramatrimonial con su aún esposa Janice, de quién se separó luego de 20 años de casados.

La aparición pública de Melissa Linares Mori, de 33 años, ha generado gran repercusión en los medios locales, así como curiosidad entre los seguidores del conductor de 'El deportivo en otra cancha'. Sobre todo porque Paco Bazán siempre mantuvo en estricto privado la identidad de la fémina con quien tuvo una hija fuera del matrimonio, hecho que en el pasado calificó como un error que su esposa nunca pudo perdonar.

¿Quién es Melissa Linares Mori, madre de la última hija de Paco Bazán?

Melissa Linares Mori nació en Lima, Perú. Según información disponible en internet, presuntamente estudió Odontología en la Universidad Privada Norbert Wiener. La joven siempre mantuvo distancia de la prensa y, hasta ahora, se desconocía su identidad; sin embargo, anunció que se vio obligada a romper su silencio para que Paco Bazán cumpla en su totalidad sus responsabilidades como padre.

En Tiktok, Melissa compartió momentos felices con su hija, Camila, fruto de la relación con la figura de ATV, aunque su última publicación fue en el 2023. Según declaró el propio Paco Bazán en el pasado, la relación con linares fue durante un periodo de separación con su entonces esposa Janice. Durante octubre de 2024, Paco Bazán realizó una sorpresiva declaración que marcó un antes y un después. En una entrevista para el podcast de Magaly Medina, el exarquero reconoció la existencia de una hija fuera de su matrimonio, y aseguró que ese hecho resultó crucial en la ruptura definitiva de la pareja.

Paco Bazán se defiende tras denuncia de alimentos de su expareja Melissa Linares

Supuestamente, Melissa Linares Mori interpuso una denuncia contra Paco Bazán por presunto incumplimiento de pensión de alimentos. La joven mostró para el programa 'Arriba mi gente' audios de una conversación que mantuvo con el presentador , donde se justifica por no haber cumplido con los pagos acordados.

Mediante su abogada, Paco Bazán se pronunció sobre las acusaciones de Melissa Linares Mori. A través de un comunicado, publicado en redes sociales, el conductor aseguró que "A la fecha, no existe proceso judicial notificado ni sentencia alguna". La representante legal del exfutbolista dejó constancia de "que entre las partes existe un acta conciliatoria vigente sobre aumento de alimentos, la cual viene siendo cumplida de manera puntual y en su totalidad", indicó en la misiva.