Paul Michael, actual pareja de Pamela López, lanza mensaje a Christian Cueva y le pide que acelere el divorcio: “Que se apure para entregar el diamante"

Paul Michael, actual pareja de Pamela López, lanzó un jocoso mensaje dirigido a Christian Cueva luego de que el futbolista formalizara la demanda de divorcio por causal ante el Poder Judicial.  

Christian Cueva le pide el divorcio a Pamela López Foto: Composición LR
¿No se quiere casar? Pamela López se presentó en la última emisión de 'La noche habla' para referirse a la formalización de su divorcio con Christian Cueva, padre de sus tres últimos hijos, fruto de su relación de más de una década. Durante su intervención, la ahora cantante fue interrumpida por su actual pareja, Paul Michael, quien, entre risas, aprovechó para enviarle un mensaje al futbolista: "Que se apure ya para entregarle el diamante a mi princesa".

Ante las miradas de todos en el set, López solo atinó a sonreír y continuó con la entrevista, sin descartar o no una posible boda con el cantante. La personalidad de internet explicó que el proceso de separación podría resolverse de manera rápida si existe acuerdo entre ambas partes. "Es muy facilito, los dos nos sentamos, dividimos los patrimonios, lo mejor para nuestros hijos y te puedes divorciar en tres meses”, señaló.

PUEDES VER: Pamela López responde a Christian Cueva tras la demanda de divorcio: 'Soy la madre de sus hijos'

Christian Cueva sobre la demanda de divorcio

A través de sus redes sociales, Christian Cueva anunció que formalizó la demanda de divorcio contra Pamela López. Pese a que la acción legal fue presentada el miércoles 17 de diciembre, el seleccionado nacional, junto a su abogado, aseguró que su intención es abrir un espacio de diálogo con la madre de sus hijos.

La defensa legal del futbolista precisó: “Como es de conocimiento público, el estudio Villaverde viene teniendo el patrocinio del señor Cristian Cueva. En este sentido, hemos presentado la demanda de divorcio ante el Poder Judicial el día miércoles 17 de diciembre de 2025, contra la señora Pamela López. Sin embargo, invitamos a la señora López y a sus abogados a poder dialogar con nosotros con la finalidad de hacer un proceso más célere y armonioso en beneficio de ambas partes".

PUEDES VER: Christian Cueva presenta demanda de divorcio contra Pamela López, pero Magaly Medina advierte: 'Pamela Franco debería estar bien decepcionada'

Abogado de Pamela López responde

Tras el video publicado por Christian Cueva junto a su abogado, varios programas de espectáculos precisaron que el inicio de una demanda por causal tomaría más tiempo. Esta acción legal implica que el futbolista no está solicitando una separación de mutuo acuerdo, sino que busca que el juez declara la disolución del matrimonio en base a una cusa legal específica, la cual se desconoce.

Por su parte, el abogado de Pamela López aseguró: "No hemos recibido ninguna notificación de la demanda. Dudo mucho que vayamos a recibirla en dos semanas, incluso si llegamos a recibirla de manera tan rápida como supuestamente la gente pueda imaginar. Más bien, me genera sospecha que pueda existir un tema que quiebre la imparcialidad y todo sea a favor del señor Cueva, porque es un proceso de conocimiento que demora, no es tan rápido en las notificaciones".

