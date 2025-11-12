HOYSuscripcion LR Focus

Sutep anuncia paro este 13 de noviembre
Espectáculos

Paco Bazán hace mea culpa en vivo ante Magaly Medina tras denuncia de la madre de su hija menor: "El único responsable soy yo"

Paco Bazán reaparece en televisión tras la denuncia de Melissa Linares. La madre de su última hija, fruto de una relación extramatrimonial, acusó al conductor de no cumplir con la menor.

Magaly Medina entrevistó en vivo a Paco Bazán la noche del 12 de noviembre.
Magaly Medina entrevistó en vivo a Paco Bazán la noche del 12 de noviembre.

Paco Bazán reapareció en vivo en televisión tras la denuncia presentada por Melissa Linares, madre de su hija menor. La noche del 12 de noviembre el conductor se conectó por videollamada con Magaly Medina en el programa 'Magaly TV, la firme', parte de la programación de ATV, canal en el que también participa con su espacio 'El deportivo en otra cancha'.

Durante el enlace, en compañía de su abogada, el actual novio de Susana Alvarado hizo un mea culpa por la polémica generada a raíz de un audio presentado por su expareja, en el que se insinuaba que ni ATV ni Radio Ritmo Romántica le pagaban, lo que habría afectado su capacidad para cumplir con la pensión de su hija menor.

PUEDES VER: ¿Cuántos hijos tiene Paco Bazán y quiénes son las madres de sus herederos?



Paco Bazán esclarece el audio revelado por su expareja que apunta a ATV y Ritmo Romántica

Durante la entrevista con Paco Bazán, Magaly Medina abordó sin rodeos el polémico audio en el que el conductor menciona una supuesta falta de pago por parte de ATV y Radio Ritmo Romántica, medios en los que actualmente trabaja. El exarquero de Universitario de Deportes aprovechó el espacio para aclarar el contexto de esa conversación.

El presentador explicó que el audio corresponde a una charla privada con Melissa Linares, en la que pedía unos días de plazo para cumplir con la pensión alimenticia, ya que esperaba recibir un pago por eventos realizados. "No es que el canal no pague. Paga puntual y es sumamente amoroso con nosotros", afirmó. Además, reconoció que el problema se originó por un desorden contable de su parte y que no logró presentar las facturas a tiempo. "El error es mío", agregó.

PUEDES VER: Paco Bazán se defiende tras denuncia de alimentos de su expareja Melissa Linares: su abogada asegura que está al día con sus pagos



Paco Bazán hace mea culpa tras denuncia de la madre de su última hija

Magaly Medina dejó entrever que su programa recibió la denuncia, pero la elevaron a la cabeza del canal. "Nosotros preguntamos porque desde que vinieron a nosotros a hacer la denuncia… Siempre he sido una defensora de los derechos de las mujeres y los niños. Sin embargo, no me gustaron muchas de las cosas que vi, por eso trasladamos el caso a gerencia para que se resolviera lo antes posible", explicó la conductora.

Ante ello, el exdeportista le reiteró su gratitud, pero la 'Urraca' respondió que no había nada que agradecer, ya que le parecía lo justo. "Cuando uno es una persona conocida, trata de cumplir con sus obligaciones, pero también esto sirve para que otras personas pretendan aspirar a más dinero", agregó.

Más adelante, luego de que Magaly revelara que el canal confirmó que Bazán no había presentado sus facturas desde julio, el conductor se disculpó públicamente con ATV y Ritmo Romántica por el malentendido y añaadió: "El único responsable de no haber generado estos ingresos soy yo. Me encontraba falto de liquidez y lo que quería era advertirle (a Linares) que me estaba demorando uno o dos días, pero que iba a resolver porque mi hija iba a ser prioridad en cuanto a la parte económica".

