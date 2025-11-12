HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Revelan el monto de la pensión de alimentos que solicita Melissa Linares, la madre de la hija de Paco Bazán: incluye pago de nana y colegio

Melissa Linares, expareja de Paco Bazán, estaría solicitando un monto considerable para cubrir los gastos de su hija en alimentación, pensión del colegio y el pago de la nana que cuida a la menor.

Paco Bazán habría incumplido con pago de pensión de alimentos de su hija. Foto: composición LR/ATV
Paco Bazán habría incumplido con pago de pensión de alimentos de su hija. Foto: composición LR/ATV

Por primera vez en televisión nacional, Melissa Linares se pronunció sobre la denuncia que interpuso contra Paco Bazán por el presunto incumplimiento del pago de la pensión de alimentos de su hija menor. Durante el programa ‘Arriba mi gente’, se revelaron detalles del proceso legal, incluyendo el monto que la madre de la menor solicita al exfutbolista.

Según precisó el conductor Fernando Díaz, Paco Bazán tendría que pagar más de S/5,000 mensuales, cifra que cubriría la pensión escolar, el sueldo de la nana y la alimentación de la menor, de aproximadamente nueve años, fruto de una relación extramatrimonial del exarquero de Universitario de Deportes.

PUEDES VER: Edwin Sierra revela por primera vez lo que hizo para que Susana Alvarado y Paco Bazán se enamoren: 'Le dije ‘quiero presentarte una amiga’'

lr.pe

Melissa Linares solicita a Paco Bazán casi 5.000 soles como pensión de alimentos para su hija

El programa ‘Arriba mi gente’ reveló el monto que Melissa Linares exige a Paco Bazán como pensión de alimentos para su hija menor, el cual asciende a S/4,930 mensuales. Según el documento presentado durante la emisión, dicha suma incluye los gastos de alimentación, la pensión del colegio y el salario de la nana que cuida a la menor. Además, se indicó que el exfutbolista tendría dos meses de deuda y no habría cumplido con lo acordado en la conciliación realizada el 5 de septiembre.

Melissa Linares también recordó que en la última conciliación del 5 de setiembre pactaron un incremento en la pensión y establecieron un régimen de visitas que el exarquero no estaría cumpliendo. La madre de la menor dejó entrever que Paco Bazán muestra un desinterés en la relación con su hija y asegura que a pesar de que a la niña no le falta nada, el conductor de ATV debería mostrar su responsabilidad como padre.

PUEDES VER: Magaly Medina presenta a la nueva pareja de Mávila Huertas y ella 'grita' su amor: 'Lo que se ve, no se pregunta'

lr.pe

Madre de la hija de Paco Bazán muestra justificación del conductor por incumplimiento de pensión de alimentos

Según el informe emitido en el programa, Paco Bazán habría enviado para justificar su falta de cumplimiento, en la que aseguró estar atravesando dificultades económicas y no recibir su sueldo en los medios donde trabaja. “Los lugares donde estoy no me han pagado. En el canal desde julio y en la radio desde septiembre. Ahorita estoy literal en 300 soles en una cuenta y 200 en la otra”, sostuvo el conductor de televisión.

Ante estas declaraciones, el periodista Fernando Díaz puso en duda la versión de Paco Bazán: "Tanto la empresa televisora como la radio están quedando mal si es que esto es mentira". Actualmente, el exarquero de Universitario de Deportes trabaja como conductor del programa ‘El Deportivo en otra cancha’ en ATV, además de desempeñarse como locutor en Radio Ritmo Romántica y participar en pódcast.

