HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Últimas noticias de Perú y el mundo hoy, 14 de noviembre
Últimas noticias de Perú y el mundo hoy, 14 de noviembre     Últimas noticias de Perú y el mundo hoy, 14 de noviembre     Últimas noticias de Perú y el mundo hoy, 14 de noviembre     
Espectáculos

Mávila Huertas confiesa por qué no se divorció de Roberto Reátegui pese a que una pareja anterior quería casarse con ella: "Nunca voy a poder dar ese paso"

"Nunca voy a poder dar ese paso", reveló Mávila Huertas sobre su vínculo con el escritor Roberto Reátegui, con quien, después de 12 años separados, vive una nueva etapa de enamoramiento.

La periodista Mávila Huertas y el escritor Roberto Reátegui contrajeron matrimonio en 2009 y se separaron en 2013.
La periodista Mávila Huertas y el escritor Roberto Reátegui contrajeron matrimonio en 2009 y se separaron en 2013. | Foto: composición LR/Facebook

La presencia de Mávila Huertas en 'Magaly TV, la firme', conducido por Magaly Medina, dejó al descubierto detalles inesperados sobre su reconciliación con Roberto Reátegui tras 12 años de separación. La periodista reveló que nunca llegó a divorciarse del escritor, pese a que su relación había terminado en 2013, y confesó que esa decisión no fue casualidad.

Huertas explicó que detrás de ello había un motivo profundo. Incluso contó que una pareja anterior se quería casar con ella, y fue entonces cuando comprendió que no podía dar el paso de oficializar su separación ante la ley.

TE RECOMENDAMOS

¿QUÉ NOS ESPERA PARA EL FIN DE SEMANA? JHAN SANDOVAL Y RUFUTURO RESPONDEN | ASTROMOOD

PUEDES VER: Mávila Huertas revela todo lo que hizo Roberto Reátegui para reconquistarla tras 12 años separados: Comencé a descubrir a otra persona

lr.pe

Mávila Huertas revela que nunca se divorció de Roberto Reátegui y explica importante motivo

Todo ocurrió cuando la conductora Magaly Medina, tras obtener todos los detalles de cómo Reátegui logró reconquistarla, le preguntó sin filtro a Mávila Huertas si se habían separado sin llegar a formalizar la ruptura legal. La periodista no dudó en responder: "Nunca nos divorciamos".

Enseguida, Mávila explicó que una pareja anterior, cuyo nombre no reveló, le había expresado su deseo de casarse con ella. Fue entonces cuando comprendió que no quería dar ese paso definitivo respecto a Reátegui, con quien inició su relación en 2002 y se casó en 2009, hasta su ruptura en 2013. "Me di cuenta de que no quería divorciarme de Roberto. No sé por qué, pero tenía el impulso de que nunca voy a poder dar ese paso. Y el tema quedó ahí. Nunca nos divorciamos", confesó, dejando sorprendida a la popular 'Urraca'.

PUEDES VER: Mávila Huertas se emociona al anunciar su reconciliación con su exesposo Roberto Reátegui tras 12 años separados: Estoy muy contenta y creo que él también

lr.pe

Mávila Huertas tras regresar con Roberto Reátegui: "Estamos viviendo la etapa de enamorados"

En esa línea, Mávila Huertas confesó que, incluso después de la separación, continuó usando la EPS (seguro privado) de Roberto Reátegui como su esposa ante la ley, un detalle que reflejaba el lazo que nunca se rompió del todo.

Más adelante, aclaró que actualmente no conviven, pues cada uno mantiene su domicilio en distintos distritos y atraviesa situaciones personales diferentes. Sin embargo, destacó que fortalecen su vínculo a diario: "Nos vemos religiosamente. Hablamos todos los días y nos vemos todos los sábados. Viajamos juntos", aseguró.

Ante estas revelaciones, Magaly Medina no dudó en bromear con su invitada, señalando que ya no había necesidad de celebrar otra boda. Huertas, entre risas y con evidente entusiasmo por la nueva etapa que vive junto a Reátegui, respondió: "No se me ha ocurrido eso, pero lo que sí es bonito es cómo estamos viviendo la etapa de enamorados".

Notas relacionadas
Paco Bazán hace mea culpa en vivo ante Magaly Medina tras denuncia de la madre de su hija menor: "El único responsable soy yo"

Paco Bazán hace mea culpa en vivo ante Magaly Medina tras denuncia de la madre de su hija menor: "El único responsable soy yo"

LEER MÁS
Magaly Medina se indigna con Christian Domínguez al enterarse que no saludó a su hija por su cumpleaños: "Eres el padre"

Magaly Medina se indigna con Christian Domínguez al enterarse que no saludó a su hija por su cumpleaños: "Eres el padre"

LEER MÁS
Magaly Medina presenta a la nueva pareja de Mávila Huertas y ella 'grita' su amor: "Lo que se ve, no se pregunta"

Magaly Medina presenta a la nueva pareja de Mávila Huertas y ella 'grita' su amor: "Lo que se ve, no se pregunta"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Mávila Huertas revela todo lo que hizo Roberto Reátegui para reconquistarla tras 12 años separados: "Comencé a descubrir a otra persona"

Mávila Huertas revela todo lo que hizo Roberto Reátegui para reconquistarla tras 12 años separados: "Comencé a descubrir a otra persona"

LEER MÁS
Melissa Linares exigiría casi S/5000 a Paco Bazán por pensión de alimentos: incluye pago de nana y colegio

Melissa Linares exigiría casi S/5000 a Paco Bazán por pensión de alimentos: incluye pago de nana y colegio

LEER MÁS
George Forsyth presenta a su hija recién nacida y conmueve con emotivo mensaje: ‘No imaginas cuánto te hemos esperado’

George Forsyth presenta a su hija recién nacida y conmueve con emotivo mensaje: ‘No imaginas cuánto te hemos esperado’

LEER MÁS
Kiara Lozano descarta tener pareja tras rumores de romance con Edwin Guerrero, dueño de Corazón Serrano, pero aclara: "Soltera, pero sola no"

Kiara Lozano descarta tener pareja tras rumores de romance con Edwin Guerrero, dueño de Corazón Serrano, pero aclara: "Soltera, pero sola no"

LEER MÁS
Paco Bazán fue ampayado en junio de 2022 junto con Melissa Linares, madre de su última hija: estas son las imágenes

Paco Bazán fue ampayado en junio de 2022 junto con Melissa Linares, madre de su última hija: estas son las imágenes

LEER MÁS
Enamorada de Mark Vito anuncia su ruptura con influencer, pero borra el post: "Le agradezco por el tiempo compartido"

Enamorada de Mark Vito anuncia su ruptura con influencer, pero borra el post: "Le agradezco por el tiempo compartido"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Capturan a alias ‘El Jorobado Deivi’, presunto cabecilla de ‘Los Compadres’, en Argentina: vinculado a sicariato y extorsiones en Trujillo

José Domingo Pérez no dijo a La República que denunciará a la hija de Keiko Fujimori "por conocimiento de los actos" de su madre

¿Vas a viajar? Esta es la razón por la que Migraciones pide a los peruanos renovar el pasaporte con 6 meses de anticipación

Espectáculos

¿Quién es Melissa Linares, madre de la última hija de Paco Bazán y por qué demandó al conductor de TV?

Paco Bazán responde si dejó de ver a su última hija por Susana Alvarado: "Amo a mis tres hijos"

¿Cuántos hijos tiene Paco Bazán y quiénes son las madres de sus herederos?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Qué es Generación Z en Perú? Los jóvenes que toman protagonismo político en marchas

Extrabajador del Congreso que usó cámara en mitin blinda a Keiko Fujimori y Fuerza Popular: "Un error involuntario"

Paolo Tizón: "Me parece un fenómeno cultural que 'Vino la noche' y 'Chavín de Huantar' coincidan en la cartelera"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025