La periodista Mávila Huertas y el escritor Roberto Reátegui contrajeron matrimonio en 2009 y se separaron en 2013. | Foto: composición LR/Facebook

La periodista Mávila Huertas y el escritor Roberto Reátegui contrajeron matrimonio en 2009 y se separaron en 2013. | Foto: composición LR/Facebook

La presencia de Mávila Huertas en 'Magaly TV, la firme', conducido por Magaly Medina, dejó al descubierto detalles inesperados sobre su reconciliación con Roberto Reátegui tras 12 años de separación. La periodista reveló que nunca llegó a divorciarse del escritor, pese a que su relación había terminado en 2013, y confesó que esa decisión no fue casualidad.

Huertas explicó que detrás de ello había un motivo profundo. Incluso contó que una pareja anterior se quería casar con ella, y fue entonces cuando comprendió que no podía dar el paso de oficializar su separación ante la ley.

TE RECOMENDAMOS ¿QUÉ NOS ESPERA PARA EL FIN DE SEMANA? JHAN SANDOVAL Y RUFUTURO RESPONDEN | ASTROMOOD

Mávila Huertas revela que nunca se divorció de Roberto Reátegui y explica importante motivo

Todo ocurrió cuando la conductora Magaly Medina, tras obtener todos los detalles de cómo Reátegui logró reconquistarla, le preguntó sin filtro a Mávila Huertas si se habían separado sin llegar a formalizar la ruptura legal. La periodista no dudó en responder: "Nunca nos divorciamos".

Enseguida, Mávila explicó que una pareja anterior, cuyo nombre no reveló, le había expresado su deseo de casarse con ella. Fue entonces cuando comprendió que no quería dar ese paso definitivo respecto a Reátegui, con quien inició su relación en 2002 y se casó en 2009, hasta su ruptura en 2013. "Me di cuenta de que no quería divorciarme de Roberto. No sé por qué, pero tenía el impulso de que nunca voy a poder dar ese paso. Y el tema quedó ahí. Nunca nos divorciamos", confesó, dejando sorprendida a la popular 'Urraca'.

Mávila Huertas tras regresar con Roberto Reátegui: "Estamos viviendo la etapa de enamorados"

En esa línea, Mávila Huertas confesó que, incluso después de la separación, continuó usando la EPS (seguro privado) de Roberto Reátegui como su esposa ante la ley, un detalle que reflejaba el lazo que nunca se rompió del todo.

Más adelante, aclaró que actualmente no conviven, pues cada uno mantiene su domicilio en distintos distritos y atraviesa situaciones personales diferentes. Sin embargo, destacó que fortalecen su vínculo a diario: "Nos vemos religiosamente. Hablamos todos los días y nos vemos todos los sábados. Viajamos juntos", aseguró.

Ante estas revelaciones, Magaly Medina no dudó en bromear con su invitada, señalando que ya no había necesidad de celebrar otra boda. Huertas, entre risas y con evidente entusiasmo por la nueva etapa que vive junto a Reátegui, respondió: "No se me ha ocurrido eso, pero lo que sí es bonito es cómo estamos viviendo la etapa de enamorados".