Salida de Ethel Pozo de ‘América Hoy’ genera reacciones entre fans de América TV: “Nos vamos a Panamericana"

Tras la emotiva despedida de Ethel Pozo de la conducción de 'América hoy', magazine del que formó parte durante más de ocho años, la hija de Gisela Valcárcel se quebró en vivo al anunciar oficialmente su salida del espacio de América Televisión y al despedirse de Janet Barboza y Edson Dávila, con quienes - según reveló - ha compartido más de un momento fuera de cámaras.

En redes sociales, las reacciones no se hicieron esperar. Algunos usuarios consideraron sinceras las lágrimas de Ethel Pozo y le desearon lo mejor en esta nueva etapa, mientras que otro grupo se mostró satisfecho con su salida programa. Entre los comentarios se leía: “Se va con mami”, en clara alusión a que Gisela Valcárcel es la nueva figura de Panamericana Televisión; “Quiero una mami como la tuya”, "Nos vamos a Panamericana" y “No te vayas al 5, Ethel, te vas a quemar”.

Ethel Pozo se despide de 'América hoy'

El viernes 19 de diciembre, Ethel Pozo aprovechó los últimos minutos de 'América hoy' para decirle adiós al magazine matutino. “Quiero agradecerle a América Televisión por haber sido mi casa estos ocho años y medio. Hoy es mi último día de programa en vivo en esta casa que me ha dado tanto. En 2017, el 20 de agosto, de la mano del gran Eric Jurgensen y GV Producciones, aprobaron un casting con Yaco Eskenazi y dijeron que vaya al aire (…) América Hoy, que ha sido mi casa televisiva, mi familia disfuncional”, declaró conmovida.

Asimismo, agregó: “He crecido muchísimo, he cometido errores, pero también aciertos. Nos hemos divertido, me he emocionado como hoy y me voy súper contenta. Ha sido casi una década, ha pasado rapidísimo: más de 1.500 programas. En esta casa nací como conductora y siempre le voy a tener mucho cariño”.

Janet Barboza y Edson Dávila se despiden de Ethel Pozo

Janet Barboza solo tuvo palabras de elogio para Ethel Pozo. Solo tengo cosas buenas que decir. Eres una extraordinaria compañera, eres una gran mujer. Han pasado seis años. Formamos una familia disfuncional y tengo los mejores recuerdos y deseos hacia ti. Sé que te va a ir increíble, has sido la mejor compañera”, dijo la popular ‘Rulitos’.

Por su parte, Edson Dávila agregó: “Desde que entré, justo hablaba con 'Carloncho' y le decía que tengo un nudo en la garganta. Te quiero mucho porque contigo aprendí un montón también. No me gusta llorar, pero hay mucho cariño; te tengo mucho cariño y he aprendido mucho”.