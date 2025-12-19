HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Salida de Ethel Pozo de ‘América Hoy’ genera reacciones entre fans de América TV: “Nos vamos a Panamericana"

Ethel Pozo se quebró en vivo al despedirse de ‘América hoy’ tras más de ocho años como conductora del magazine. Asimismo, la hija de Gisela Valcárcel tuvo palabras de agradecimiento para Janet Barboza y Edson Dávila. 

Ethel Pozo se despide de 'América hoy' Foto: Composición LR
Ethel Pozo se despide de 'América hoy' Foto: Composición LR

Tras la emotiva despedida de Ethel Pozo de la conducción de 'América hoy', magazine del que formó parte durante más de ocho años, la hija de Gisela Valcárcel se quebró en vivo al anunciar oficialmente su salida del espacio de América Televisión y al despedirse de Janet Barboza y Edson Dávila, con quienes - según reveló - ha compartido más de un momento fuera de cámaras.

En redes sociales, las reacciones no se hicieron esperar. Algunos usuarios consideraron sinceras las lágrimas de Ethel Pozo y le desearon lo mejor en esta nueva etapa, mientras que otro grupo se mostró satisfecho con su salida programa. Entre los comentarios se leía: “Se va con mami”, en clara alusión a que Gisela Valcárcel es la nueva figura de Panamericana Televisión; “Quiero una mami como la tuya”, "Nos vamos a Panamericana" y “No te vayas al 5, Ethel, te vas a quemar”.

Ethel Pozo se quiebra al anunciar su salida de 'América hoy' tras más de ocho años en la conducción: 'Esta casa me ha dado tanto'

lr.pe

Ethel Pozo se despide de 'América hoy'

El viernes 19 de diciembre, Ethel Pozo aprovechó los últimos minutos de 'América hoy' para decirle adiós al magazine matutino. “Quiero agradecerle a América Televisión por haber sido mi casa estos ocho años y medio. Hoy es mi último día de programa en vivo en esta casa que me ha dado tanto. En 2017, el 20 de agosto, de la mano del gran Eric Jurgensen y GV Producciones, aprobaron un casting con Yaco Eskenazi y dijeron que vaya al aire (…) América Hoy, que ha sido mi casa televisiva, mi familia disfuncional”, declaró conmovida.

Asimismo, agregó: “He crecido muchísimo, he cometido errores, pero también aciertos. Nos hemos divertido, me he emocionado como hoy y me voy súper contenta. Ha sido casi una década, ha pasado rapidísimo: más de 1.500 programas. En esta casa nací como conductora y siempre le voy a tener mucho cariño”.

Ethel Pozo vive emotivo reencuentro con su hija mayor tras su llegada de España y presenta al enamorado de la joven: 'Así o más lindo'

lr.pe

Janet Barboza y Edson Dávila se despiden de Ethel Pozo

Janet Barboza solo tuvo palabras de elogio para Ethel Pozo. Solo tengo cosas buenas que decir. Eres una extraordinaria compañera, eres una gran mujer. Han pasado seis años. Formamos una familia disfuncional y tengo los mejores recuerdos y deseos hacia ti. Sé que te va a ir increíble, has sido la mejor compañera”, dijo la popular ‘Rulitos’.

Por su parte, Edson Dávila agregó: “Desde que entré, justo hablaba con 'Carloncho' y le decía que tengo un nudo en la garganta. Te quiero mucho porque contigo aprendí un montón también. No me gusta llorar, pero hay mucho cariño; te tengo mucho cariño y he aprendido mucho”.

Ethel Pozo se quiebra al anunciar su salida de 'América hoy' tras más de ocho años en la conducción: "Esta casa me ha dado tanto"

Ethel Pozo se quiebra al anunciar su salida de 'América hoy' tras más de ocho años en la conducción: "Esta casa me ha dado tanto"

Ethel Pozo vive emotivo reencuentro con su hija mayor tras su llegada de España y presenta al enamorado de la joven: "Así o más lindo"

Ethel Pozo vive emotivo reencuentro con su hija mayor tras su llegada de España y presenta al enamorado de la joven: "Así o más lindo"

Ethel Pozo se va del país tras ausentarse de ‘América hoy’: "(Como siempre) detrás de mis sueños"

Ethel Pozo se va del país tras ausentarse de ‘América hoy’: "(Como siempre) detrás de mis sueños"

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

Vasco Madueño, hijo de Guillermo Dávila, anuncia la muerte de su madre tras luchar contra el cáncer: "Mi compañera y amiga"

Vasco Madueño, hijo de Guillermo Dávila, anuncia la muerte de su madre tras luchar contra el cáncer: "Mi compañera y amiga"

Paul Michael, actual pareja de Pamela López, lanza mensaje a Christian Cueva y le pide que acelere el divorcio: “Que se apure para entregar el diamante"

Paul Michael, actual pareja de Pamela López, lanza mensaje a Christian Cueva y le pide que acelere el divorcio: “Que se apure para entregar el diamante"

Ethel Pozo se quiebra al anunciar su salida de 'América hoy' tras más de ocho años en la conducción: "Esta casa me ha dado tanto"

Ethel Pozo se quiebra al anunciar su salida de 'América hoy' tras más de ocho años en la conducción: "Esta casa me ha dado tanto"

Romina Gachoy cuenta que Angie Jibaja se reencontró con sus hijos y terminó decepcionándolos "No quieren verla"

Romina Gachoy cuenta que Angie Jibaja se reencontró con sus hijos y terminó decepcionándolos "No quieren verla"

¿Quién fue Jessica Madueño, madre del hijo de Guillermo Dávila, Vasco Madueño, y de qué falleció?

¿Quién fue Jessica Madueño, madre del hijo de Guillermo Dávila, Vasco Madueño, y de qué falleció?

Georgina Rodríguez revela su plan de boda con Cristiano Ronaldo y su transformación en los últimos años: "El ser madre me ha enseñado una fuerza y ternura que no conocía"

Georgina Rodríguez revela su plan de boda con Cristiano Ronaldo y su transformación en los últimos años: "El ser madre me ha enseñado una fuerza y ternura que no conocía"

