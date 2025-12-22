Final de 'Esto es guerra' 2025: a qué hora y dónde ver en vivo la competencia de 'Guerreros' y 'Combatientes'

Hoy, lunes 22 de diciembre, se vive el primer día de la gran final de ‘Esto es guerra’ 2025, una de las competencias más esperadas de la televisión peruana. Los equipos de ‘Guerreros’ y ‘Combatientes’ se enfrentan en un programa cargado de adrenalina, donde ambos bandos acumularán puntaje para quedarse con la copa del fin de temporada tras semanas de intensa competencia en vivo por América TV.

El equipo de los ‘Combatientes’, liderado por Pancho Rodríguez, buscará quedarse con la victoria y evitar repetir la derrota del año anterior. Por su parte, los ‘Guerreros’, encabezados por Patricio Parodi, saldrán con todo para asegurar la copa y cerrar la temporada como los grandes campeones.

¿A qué hora ver la final de 'Esto es guerra' con el esperado duelo de 'Combatientes' y 'Guerreros'?

La gran final de ‘Esto es guerra’ se emitirá desde las 7:30 p. m., horario en el que arrancará la competencia entre ‘Guerreros’ y ‘Combatientes’. Ambos equipos llegan preparados para enfrentar circuitos extremos que exigirán fuerza física, resistencia y, sobre todo, un fuerte ánimo para no rendirse en esta etapa decisiva.

Tras 13 años de historia, el reality cierra la temporada con desafíos al límite y marca un momento decisivo para figuras emblemáticas del programa. En esta gran final, se sumó para el equipo de los 'Guerreros' a Hugo García, el chico reality que regresa para reforzar el grupo con su experiencia en programa de competencia.

¿Dónde ver la final de 'Esto es guerra' en vivo 2025?

Los fanáticos de ‘Esto es guerra’ podrán seguir la gran final EN VIVO a través de la señal abierta de América Televisión. Además, el programa también estará disponible de manera online mediante la plataforma América TV Go, en cual permite que los seguidores no se pierdan ningún detalle de la competencia.

Guerreros:

Patricio Parodi

Melissa Loza

Rosángela Espinoza

Hugo García

Arian Leon

Said Palao

Jota Benz

Valentino Palacios

Combatientes: