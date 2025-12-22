HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Final de 'Esto es guerra' 2025: a qué hora y dónde ver en vivo la competencia de 'Guerreros' y 'Combatientes'

‘Guerreros’ y ‘Combatientes’ se enfrentan hoy lunes 22 de diciembre en la gran final de 'Esto es guerra' 2025. Conoce el horario oficial y todo sobre la competencia que emocionará a los televidentes con cada prueba.

'Guerreros' y 'Combatientes' se enfrentan por la corona. Foto: composición LR/difusión
'Guerreros' y 'Combatientes' se enfrentan por la corona. Foto: composición LR/difusión

Hoy, lunes 22 de diciembre, se vive el primer día de la gran final de ‘Esto es guerra’ 2025, una de las competencias más esperadas de la televisión peruana. Los equipos de ‘Guerreros’ y ‘Combatientes’ se enfrentan en un programa cargado de adrenalina, donde ambos bandos acumularán puntaje para quedarse con la copa del fin de temporada tras semanas de intensa competencia en vivo por América TV.

El equipo de los ‘Combatientes’, liderado por Pancho Rodríguez, buscará quedarse con la victoria y evitar repetir la derrota del año anterior. Por su parte, los ‘Guerreros’, encabezados por Patricio Parodi, saldrán con todo para asegurar la copa y cerrar la temporada como los grandes campeones.

TE RECOMENDAMOS

ABUNDANCIA Y ÁNGELES: LA ENERGÍA QUE SE MUEVE EN NAVIDAD JUNTO A SOFÍA ARANCIBIA | ASTROMOOD

PUEDES VER: Jessica Tapia regresa a Perú tras dejar a su familia por amor y conmueve con dura confesión: 'El matrimonio desgasta'

lr.pe

¿A qué hora ver la final de 'Esto es guerra' con el esperado duelo de 'Combatientes' y 'Guerreros'?

La gran final de ‘Esto es guerra’ se emitirá desde las 7:30 p. m., horario en el que arrancará la competencia entre ‘Guerreros’ y ‘Combatientes’. Ambos equipos llegan preparados para enfrentar circuitos extremos que exigirán fuerza física, resistencia y, sobre todo, un fuerte ánimo para no rendirse en esta etapa decisiva.

Tras 13 años de historia, el reality cierra la temporada con desafíos al límite y marca un momento decisivo para figuras emblemáticas del programa. En esta gran final, se sumó para el equipo de los 'Guerreros' a Hugo García, el chico reality que regresa para reforzar el grupo con su experiencia en programa de competencia.

PUEDES VER: Usuarios ponen en duda transparencia de pruebas en 'EGG' tras supuesta ayuda de árbitro a Melissa Loza: 'Es el colmo'

lr.pe

¿Dónde ver la final de 'Esto es guerra' en vivo 2025?

Los fanáticos de ‘Esto es guerra’ podrán seguir la gran final EN VIVO a través de la señal abierta de América Televisión. Además, el programa también estará disponible de manera online mediante la plataforma América TV Go, en cual permite que los seguidores no se pierdan ningún detalle de la competencia.

Guerreros: 

  • Patricio Parodi
  • Melissa Loza
  • Rosángela Espinoza
  • Hugo García
  • Arian Leon
  • Said Palao
  • Jota Benz
  • Valentino Palacios

Combatientes:

  • Pancho Rodríguez
  • Onelia Molina
  • Karen Dejo
  • Emilio Jaime
  • Leandro Cabello
  • Kevin Díaz
  • Raúl Carpena
  • Josi Martínez
Notas relacionadas
Gran Final de 'Esto es Guerra' 2025: Fecha, horario y cómo se elegirá al campeón

Gran Final de 'Esto es Guerra' 2025: Fecha, horario y cómo se elegirá al campeón

LEER MÁS
Usuarios ponen en duda transparencia de pruebas en 'EGG' tras supuesta ayuda de árbitro a Melissa Loza: "Es el colmo"

Usuarios ponen en duda transparencia de pruebas en 'EGG' tras supuesta ayuda de árbitro a Melissa Loza: "Es el colmo"

LEER MÁS
Melissa Loza se quiebra en 'EEG' al revelar delicada situación de su madre: “De esta vamos a salir juntas”

Melissa Loza se quiebra en 'EEG' al revelar delicada situación de su madre: “De esta vamos a salir juntas”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Jessica Tapia regresa a Perú tras dejar a su familia por amor y conmueve con dura confesión: "El matrimonio desgasta"

Jessica Tapia regresa a Perú tras dejar a su familia por amor y conmueve con dura confesión: "El matrimonio desgasta"

LEER MÁS
Guillermo Dávila confiesa que una de sus hijas no habla con él desde hace 8 años por el caso de Vasco Madueño: "Está brava conmigo"

Guillermo Dávila confiesa que una de sus hijas no habla con él desde hace 8 años por el caso de Vasco Madueño: "Está brava conmigo"

LEER MÁS
Hija de tiktoker Lis Padilla conmueve con mensaje tras declaración de amor de la novia de su madre: "Quiero que las dos sean muy felices"

Hija de tiktoker Lis Padilla conmueve con mensaje tras declaración de amor de la novia de su madre: "Quiero que las dos sean muy felices"

LEER MÁS
Hermano de Alejandra Baigorria muestra por error cuánto dinero ganó en donaciones de Tiktok tras 12 horas de transmisión en vivo

Hermano de Alejandra Baigorria muestra por error cuánto dinero ganó en donaciones de Tiktok tras 12 horas de transmisión en vivo

LEER MÁS
¿Quién es Gabriela Villanueva, la imitadora de Michael Jackson que se consagró como ganadora de 'Yo soy' pese a críticas?

¿Quién es Gabriela Villanueva, la imitadora de Michael Jackson que se consagró como ganadora de 'Yo soy' pese a críticas?

LEER MÁS
Falleció la primera esposa de Chuck Norris, Dianne Holechek, a los 84 años y el actor le dedica emotivo mensaje: "Estoy profundamente triste"

Falleció la primera esposa de Chuck Norris, Dianne Holechek, a los 84 años y el actor le dedica emotivo mensaje: "Estoy profundamente triste"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Juez evaluó archivamiento de Caso Cócteles: José Domingo Pérez pidió que proceso regrese a la Fiscalía

Cometa 3I/ATLAS EN VIVO: sigue en directo su mayor acercamiento a la Tierra hoy minuto a minuto

Maju Mantilla & Gustavo Salcedo, Edison Flores & Ana Siucho y las rupturas de famosos en 2025 que remecieron la farándula peruana

Espectáculos

Maju Mantilla & Gustavo Salcedo, Edison Flores & Ana Siucho y las rupturas de famosos en 2025 que remecieron la farándula peruana

Salida de Ethel Pozo de ‘América Hoy’ genera reacciones entre fans de América TV: “Nos vamos a Panamericana"

Paul Michael, actual pareja de Pamela López, lanza mensaje a Christian Cueva y le pide que acelere el divorcio: “Que se apure para entregar el diamante"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juez evaluó archivamiento de Caso Cócteles: José Domingo Pérez pidió que proceso regrese a la Fiscalía

Gobierno de José Jerí evalúa continuar estado de emergencia en Lima y Callao, pese aumento de homicidios con 113 casos

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025