Gustavo Salcedo asegura que jamás le fue infiel a Maju Mantilla con Mariana de la Vega: "Tengo todos los documentos"

Afirma que no le falló a su matrimonio. Además de señalar a terceros por el escándalo tras su encuentro con Mariana de la Vega en un hotel, Gustavo Salcedo pidió que cesaran los comentarios sobre Maju Mantilla.

Gustavo Salcedo, aún esposo de Maju Mantilla, y Mariana de la Vega fueron vistos en un hotel en 2023.
La polémica que envuelve a Gustavo Salcedo y Maju Mantilla sigue generando titulares. En nuevas declaraciones a la prensa, el deportista se defendió de las acusaciones de infidelidad con Mariana de la Vega, la mujer con la que fue captado en un lujoso hotel en 2023. En ese entonces, el ampay difundido por Magaly Medina provocó un remezón en Chollywood, donde la pareja era considerada una de las más estables del medio.

Aunque no se separaron inmediatamente tras la controversia, dos años después —en agosto de 2025— Salcedo anunció su ruptura definitiva con la exreina de belleza. Más adelante, acusó a la madre de sus hijos de haberle sido infiel antes de que salieran a la luz las imágenes con De la Vega, señalando a dos personas, entre ellos el productor Christian Rodríguez Portugal, como supuestos amantes de Maju.

PUEDES VER: Gustavo Salcedo no descarta llevar terapia tras escándalo con Maju Mantilla: "Todos siempre necesitamos un soporte psicológico"

Tras el primer pronunciamiento público de Mariana de la Vega sobre las acusaciones, Gustavo Salcedo también se defendió. Según el exmedallista, la versión de una supuesta infidelidad con la joven hacia María Julia Mantilla fue inventada por la prensa. "Esa es una historia que fue creada por ustedes, los periodistas, donde jamás existió nada ni había ninguna intención de que pasara absolutamente nada".

El deportista, actualmente denunciado por Christian Rodríguez Portugal tras ser agredido fuertemente, afirmó contar con pruebas de su descargo. "Tengo todos los documentos de descarga del Westin. Ni spa , ni sauna , ni habitación , ni nada de nada", aseveró.

PUEDES VER: Mariana de la Vega se pronuncia por primera vez sobre ampay con esposo de Maju Mantilla y explica qué pasó dentro del hotel

Gustavo Salcedo pide que dejen de hablar de Maju Mantilla

En esa línea, Gustavo Salcedo reiteró su fidelidad hacia la relación que tuvo con Maju Mantilla, con quien actualmente ya no vive bajo el mismo techo tras llegar a un acuerdo legal sobre la convivencia y custodia de sus hijos. "Nunca falté a mi matrimonio. Jamás", insistió.

Asimismo, el ingeniero exhortó a que se detuvieran los comentarios sobre la recordada exMiss Mundo 2004, a quien expuso semanas atrás al revelar en audios todos los detalles de su presunta infidelidad con Rodríguez Portugal y el actor colombiano George Slebi. "No diré nada más y espero que dejen de hablar también de Maju. Ya fue suficiente", sentenció.

