¿Gustavo Salcedo aún ama a Maju Mantilla? Reportera sorprende al empresario con fuerte pregunta
Gustavo Salcedo no imaginó que la reportera de ‘Amor y fuego’ le preguntaría directamente por sus sentimientos hacia su todavía esposa Maju Mantilla.
- Novio de Natalia Salas le hace conmovedora promesa tras confirmarse que la actriz tiene cáncer nuevamente: “Siempre juntos”
- Melissa Klug anuncia el fin de su relación con futbolista Jesús Barco, pero borra el comunicado minutos después
Gustavo Salcedo concedió una entrevista exclusiva al programa ‘Amor y fuego’, en la que pidió perdón a Maju Mantilla y al exproductor de ‘Arriba mi gente’, Christian Rodríguez, tras el escándalo de infidelidad que él mismo desato con sus declaraciones.
Sin embargo, lo que no imaginó el empresario fue que la reportera del programa le preguntaría directamente si todavía ama a la madre de sus hijos. “¿Ya no amas a Maju Mantilla?”, se escucha decir a la periodista. El exdeportista, quien representó al Perú en uno Juegos Olímpicos, mostró un rostro desencajado, según las imágenes adelantadas por el espacio de Willax.
TE RECOMENDAMOS
LA OTRA CARA DE LA PSICOTERAPIA CON GISSELLA VEGA Y JHAN SANDOVAL | ASTROMOOD
PUEDES VER: Gustavo Salcedo reaparece y pide perdón a Maju Mantilla y a productor tras escándalo de infidelidad: “Asumo mi responsabilidad”
Reportera le pregunta a Gustavo Salcedo si todavía ama a Maju Mantilla
Tras la sorpresiva interrogante que le hizo la reportera de ‘Amor y fuego’ a Gustavo Salcedo, aún se desconoce qué respondió el empresario, ya que el breve avance no muestra su reacción completa.
“Su respuesta nos dejará con la boca abierta”, anunció el programa de espectáculos, que solo presentó el gesto del exdeportista, dejando entrever que todavía podría tener sentimientos encontrados hacía la exmiss Mundo. La entrevista completa se emitirá este lunes 20 de octubre a las 2:15 p.m. en el espacio conducido por Rodrigo Gonzales ‘Peluchín’ y Gigi Mitre.
PUEDES VER: Gustavo Salcedo expone el lugar privado donde Maju Mantilla y su exproductor se habrían encontrado: "Sitio medio escondido"
Gustavo Salcedo le pide perdón a Maju y al exproductor Christian Rodríguez
Gustavo Salcedo sorprendió al pedir disculpas públicas a Maju Mantilla y al exproductor de Latina, Christian Rodríguez tras estallar el escándalo de infidelidad en el que aseguró que el comunicador se había involucrado, motivo por el cual terminó agrediéndolo en plena vía pública.
FULLMOOD
De lunes a viernes a las 10:20 a.m.Ver ahora
“Pedirle disculpas, primero a Maju, y también a Christian. Asumo mi responsabilidad”, reveló el empresario, quien también había amenazado a la madre de sus hijos con sacarla de la casa donde viven junto a ellos si no firmaba la conciliación.