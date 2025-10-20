¿Gustavo Salcedo aún ama a Maju Mantilla? Reportera sorprende al empresario con fuerte pregunta

Gustavo Salcedo concedió una entrevista exclusiva al programa ‘Amor y fuego’, en la que pidió perdón a Maju Mantilla y al exproductor de ‘Arriba mi gente’, Christian Rodríguez, tras el escándalo de infidelidad que él mismo desato con sus declaraciones.

Sin embargo, lo que no imaginó el empresario fue que la reportera del programa le preguntaría directamente si todavía ama a la madre de sus hijos. “¿Ya no amas a Maju Mantilla?”, se escucha decir a la periodista. El exdeportista, quien representó al Perú en uno Juegos Olímpicos, mostró un rostro desencajado, según las imágenes adelantadas por el espacio de Willax.

TE RECOMENDAMOS LA OTRA CARA DE LA PSICOTERAPIA CON GISSELLA VEGA Y JHAN SANDOVAL | ASTROMOOD

Reportera le pregunta a Gustavo Salcedo si todavía ama a Maju Mantilla

Tras la sorpresiva interrogante que le hizo la reportera de ‘Amor y fuego’ a Gustavo Salcedo, aún se desconoce qué respondió el empresario, ya que el breve avance no muestra su reacción completa.

“Su respuesta nos dejará con la boca abierta”, anunció el programa de espectáculos, que solo presentó el gesto del exdeportista, dejando entrever que todavía podría tener sentimientos encontrados hacía la exmiss Mundo. La entrevista completa se emitirá este lunes 20 de octubre a las 2:15 p.m. en el espacio conducido por Rodrigo Gonzales ‘Peluchín’ y Gigi Mitre.

Gustavo Salcedo le pide perdón a Maju y al exproductor Christian Rodríguez

Gustavo Salcedo sorprendió al pedir disculpas públicas a Maju Mantilla y al exproductor de Latina, Christian Rodríguez tras estallar el escándalo de infidelidad en el que aseguró que el comunicador se había involucrado, motivo por el cual terminó agrediéndolo en plena vía pública.

Mira lo último de FULLMOOD De lunes a viernes a las 10:20 a.m. Ver ahora

“Pedirle disculpas, primero a Maju, y también a Christian. Asumo mi responsabilidad”, reveló el empresario, quien también había amenazado a la madre de sus hijos con sacarla de la casa donde viven junto a ellos si no firmaba la conciliación.