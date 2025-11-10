HOYSuscripcion LR Focus

¿Habrá paro de transportistas este 14 de noviembre?
Espectáculos

Susy Díaz revela su breve romance con el cantante El General y confiesa cómo fue su encuentro en Perú

La excongresista Susy Díaz confesó que tuvo un affaire con El General, durante su visita al Perú en los años 90, cuando el cantante gozaba de fama por su éxito 'Muévelo, muévelo'.

Susy Díaz y El General tuvieron un breve romance. Foto: composición LR/difusión/Panamericana TV
Susy Díaz y El General tuvieron un breve romance. Foto: composición LR/difusión/Panamericana TV

La excongresista e ícono de la farándula peruana, Susy Díaz, volvió a sorprender al público con una de sus confesiones más inesperadas. Durante su participación en el programa ‘El valor de la verdad’, la también exvedette reveló que en los años 90 tuvo un breve romance con el cantante panameño Edgardo Armando Franco, conocido como El General, intérprete del famoso tema 'Muévelo, muévelo'.

“Yo tengo mis guardados que nadie lo ha encontrado (...) sí me gusta el chocolate”, confesó entre risas la madre de Florcita Polo al recordar al cantante panameño, quien actualmente se ha retirado de la música para dedicarse a su familia y a su fe como testigo de Jehová.

Susy Díaz revela detalle de su encuentro con cantante El General

Durante la entrevista, Susy Díaz contó que asistió a su concierto en Lima y luego fue invitada por él al hotel Sheraton, donde ambos pasaron la noche. “Me acuerdo que me invitó a su show y fue algo de ‘choque y fuga’ nada más, porque vino acá a un evento y luego no lo volvieron a contratar”, expresó la excongresista.

Beto Ortiz bromeó con Susy Díaz sobre sus dotes de conquista en aquellos años, a lo que Deysi Araujo aprovechó para halagar a su amiga, destacando su carisma y atractivo. “Susi siempre llama muchísimo la atención. Imagínate, ahora que hemos estado en Turquía, también la llamaban ‘Shakira, Shakira’, y todo el mundo quería abrazarla”, comentó.

Susy Díaz expone a Christian Cueva tras confesar que le escribió por Instagram

En otro momento del programa, Susy Díaz también contó que el futbolista Christian Cueva le escribió por mensaje privado en Instagram tras la clasificación de Perú al Mundial Rusia 2018. Fiel a su estilo, la exvedette aprovechó para bromear con su famosa serie de “dietas” dedicadas a futbolistas, entre ellas “La dieta de Cuevita, la que te mete suavecita”, que se volvió viral en redes sociales.

“Yo tengo el chat. Me dijo: ‘Hola, soy Christian Cueva’. Lo felicité y le dije que estaba metiendo bastantes goles”, contó entre risas. Sin embargo, reveló que el jugador dejó de escribirle luego de que ella mencionara a su esposa, Pamela López. “Le dije: ‘saludos a tu linda esposa y a tu maravillosa familia’, y para qué le dije eso, nunca más me habló”, añadió la rubia.

