Susy Díaz volvió a encender la pantalla chica con una participación que no pasó desapercibida. Este domingo 9 de noviembre, la exvedette y figura mediática regresó por tercera vez al set de 'El valor de la verdad', el programa conducido por Beto Ortiz, donde respondió preguntas sobre aspectos íntimos de su vida personal, artística y política. Fiel a su estilo frontal, Susy no esquivó ningún tema y sorprendió con revelaciones que hasta ahora no habían salido a la luz.

Una de las confesiones que más impacto generó fue sobre su matrimonio con Andy V. La excongresista admitió que se casó con él como una forma de venganza contra Eddie Hidalgo, más conocido como 'Mero Loco', quien le había sido infiel en reiteradas ocasiones.

Susy Díaz confiesa que se casó con Andy V por venganza contra 'Mero Loco'

"Me caso con Andy V porque 'Mero Loco' salía en ampays con vedettes, con artistas. Me acuerdo que salió en un ampay y yo dije: 'No, ya mucho me está sacando la vuelta. Al hombre hay que darle de su propia medicina. Me caso'. Y me casé", reveló Susy Díaz. La declaración surgió tras responder la tercera pregunta del programa: "¿Quemabas las fotos de las jugadoras de Andy V?", lo que dio pie a una inesperada confesión sobre su vida sentimental.

Impactado por sus palabras, el conductor Beto Ortiz no dudó en repreguntar frontalmente si su matrimonio con Andy V había sido una reacción directa a las infidelidades de 'Mero Loco'. Susy lo confirmó sin titubeos: "Sí, quería que él cambie".

"No me hacía feliz": Susy Díaz sobre su matrimonio con Andy V

Susy Díaz continuó recordando detalles de su relación con Andy V, con quien contrajo matrimonio en 2011 y cuya separación legal se concretó en 2019. La excongresista manifestó que la diferencia de edad fue un factor determinante en el desgaste de la relación. "Como que no me hacía feliz por la misma edad. Era 20 años menor que yo, iba con los amigos, se desaparecía el fin de semana. Y eso no es felicidad", expresó con sinceridad.

Tras el fin de esa relación, Susy reveló que retomó el vínculo con 'Mero Loco', quien no tardó en reprocharle su matrimonio con el joven rapero. Sin embargo, ella no se quedó callada. "Yo me caso porque tú me sacabas la vuelta con cantidad de artistas, vedettes y bailarinas", le respondió, dejando en claro que su decisión fue una reacción directa a sus infidelidades.