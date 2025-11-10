HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Susy Díaz se sincera y cuenta detalles sobre sus primeros pasos en la televisión: "Nací con suerte"

La exvedette afirmó en 'El valor de la verdad' que tiene talento y que gracias a ello y a la suerte logró abrirse camino en la TV cuando laboraba como recepcionista. "A los meses me llamaron para grabar", señaló. 

Susy Díaz admitió tener talento en 'El valor de la verdad'. Foto: EVDLV/Panamericana
Susy Díaz admitió tener talento en 'El valor de la verdad'. Foto: EVDLV/Panamericana

Susy Díaz se presentó en la reciente edición de 'El valor de la verdad', donde reveló aspectos sobre su vida sentimental, política, artística, entre otros. La exvedette respondió un total de 15 preguntas y se llevó el premio de 15 mil soles. Durante la última interrogante sorprendió al admitir públicamente que es una persona que tiene talento, a pesar de que por años fue blanco de cuestionamientos en su carrera.

La excongresista mostró su lado sincero y señaló que gracias al talento y a la suerte logró ingresar al mundo de la televisión siendo muy joven. "He tenido la bendición de nacer con suerte, desde que salí del colegio me va bien en la vida, tengo bastante trabajo", confesó. Susy, contó pasajes poco conocidos de sus primeros años por Panamericana Televisión, el canal donde fue descubierta luego de entrar a laborar como recepcionista. "Yo me senté en la recepción. (...) Pero luego me llamaban para 'Risas y Salsas' o programas cómicos de 'Te mato fortunato'. Ahí hice mis pininos", expresó la popular 'Chuchi'.

Susy Díaz revela detalles sobre sus comienzos en la televisión

Según Diaz, bastó tan solo un par de meses para que la invitaran a participar en los sketch humorísticos de aquellos famosos programas. Asimismo, sostuvo que solían avisarle para ello desde su puesto de recepcionista, y que muchas veces se alternaba entre ambas actividades. "A los meses nada más, me veían ahí sentada y me decían 'ven rápido...corre graba'. Ahí dejaba mi recepción sola y otra vez regresaba", contó.

La exvedette, recordó con nostalgia la manera en que logró aparecer por primera vez frente a las cámaras, sin embargo, indicó no estar segura sobre quién fue el primer reconocido cómico que le brindó la oportunidad de salir en los sketch. "Cuando yo estuve era el canal número uno, qué maravilloso, me trae bonitos recuerdos. (...) No sé si fue Efraín Aguilar o Adolfo Chuiman. Me llamaban, iba corriendo y grababa", reveló Susy.

De acuerdo con la excongresista, su preparación en esos tiempos consistía en que primero le daban un pequeño libreto, se lo aprendía, y luego lo actuaba. De esa manera, comenzó a forjar su carrera artística en la televisión para luego obtener papeles más grandes. "Así empecé poco a poco. (...) Habré estado tres años, de ahí gané un certamen de belleza internacional", expresó.

