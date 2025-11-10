HOYSuscripcion LR Focus

Susy Díaz confiesa que pagaba 900 dólares al mes por departamento de Flor y Néstor en Miraflores: “Una como mamá apoya”

La exvedette reveló en 'EVDLV' que asumió el pago del alquiler del inmueble donde vivía su hija y Néstor Villanueva, su expareja, ubicado en un distrito exclusivo de Lima.

Susy reveló que asumió el alquiler del departamento donde su hija vivía junto a Néstor Villanueva. Foto: Composición LR
Susy reveló que asumió el alquiler del departamento donde su hija vivía junto a Néstor Villanueva. Foto: Composición LR

Susy Díaz volvió a acaparar la atención tras su paso por el programa de Beto Ortiz, donde dejó una nueva revelación sobre su vida familiar. La exvedette sorprendió al contar que asumió el pago del departamento donde vivían Flor Polo Díaz y Néstor Villanueva cuando aún eran pareja.

La excongresista señaló que el inmueble se encontraba en una de las zonas más exclusivas de Lima y que su decisión fue una muestra de apoyo hacia su hija y su primer nieto.

Susy Díaz ganó S/.15.000 en 'El valor de la verdad' tras hacer confesiones sobre Christian Cueva, el expremier Alberto Otárola y más

lr.pe

Susy Díaz reveló que le pagaba el alquiler del departamento de Flor y Néstor

Durante su participación en El Valor de la Verdad, la artista respondió a la pregunta número diez del polígrafo: “¿Le pagabas un departamento en Miraflores a Flor y Néstor?”. Susy respondió que sí (verdad), y detalló que lo hizo en un momento difícil para su familia.

“Yo lo hacía más por mi hija Florcita y por mi nieto. Como su papito se puso mal, le conseguí un departamento cerca de su casa. Novecientos dólares mensuales. Mi hija no estaba facturando mucho. Una como mamá apoya mucho a sus hijos, entonces yo dije: ya, está bien. Búscalo y yo lo pago”, relató ante las cámaras.

Susy Díaz revela el motivo detrás del recordado 'tortazo' a Geni Alves: "Los celos te nublan"

lr.pe

El inmueble, ubicado en Miraflores y valorizado en 900$ mensuales, fue el hogar de la pareja durante un par de años, según comentó Susy. Luego, Flor y Néstor decidieron mudarse al mismo edificio donde vivía Augusto Polo Campos, padre de Florcita.

La tensa relación con Néstor Villanueva

Con el paso del tiempo y tras la separación de Flor Polo y Néstor Villanueva, la relación entre Susy y su exyerno se volvió distante. La excongresista contó que, después de la ruptura, el cantante le envió una carta notarial exigiéndole 500 mil soles por presuntamente haber hablado mal de él.

"Yo los apoyaba, pero después, como pasaron las cosas, él me manda una carta notarial pidiendo 500 mil soles porque dice que yo había hablado mal de él. Entonces, yo dije: ¿hablar mal de qué? Por ejemplo, yo tengo los contratos del alquiler del departamento. Si me preguntan, yo digo la verdad. Ahora trato lo menos posible de mencionarlo", agregó.

