Candente confesión. Susy Díaz dejó impactados a todos en el set de 'El valor de la verdad' al responder con un "sí" que tuvo un affaire con el expremier Alberto Otárola. Según las propias palabras de la excongresista, los hechos se remontan al año 2003, cuando el personaje político ejercía funciones como viceministro de Asuntos Económicos y Administrativos del Ministerio de Defensa del gobierno de Alejandro Toledo.

"Había terminado una relación con un periodista que no me gusta recordar”, confesó. La madre de Flor Polo Campos añadió que: "Ese ha sido mi guardado que nadie ha sacado… ha ido varias veces a mi casa a visitarme, he ido a su casa también por tres meses", relató a Beto Ortiz.

¿Cómo conoció Susy Díaz a Alberto Otárola?

“Era el año 2003 y un día estábamos bailando; a él no le importó que nos ampayaran con las cámaras. Ese era mi guardado, bailaba muy bien, y desde entonces comenzamos a salir. En ese tiempo yo hacía castings, y sabía quién era él, lo había visto en televisión y sabía que era viceministro en ese entonces”, relató la exvedette.

Según su testimonio, la 'relación' fue breve: “Fue algo que duró pocos meses. Él fue a visitarme a mi casa y yo también fui a la suya”. Susy Díaz relató que todo cambió cuando Alberto Otárola, quien estaba de viaje, se enteró de que ella estaba con otro: “Mientras él estaba de viaje, me vio con Mero Loco… y él fue quien ganó el casting. Después de eso, me alejé de Otárola”, confesó.

¿Sobre qué otros personajes de la política se le consultó a Susy Díaz en 'El valor de la verdad'?

Susy Díaz también reveló que, durante su época como congresista, fue citada al entonces Servicio de Inteligencia Nacional. Según contó, la llamaron porque el 'Doc', en referencia a Vladimiro Montesinos, quería conversar con ella sobre algunos proyectos de ley relacionados a los derechos laborales de los artistas nacionales.

La excongresista aclaró que, pese a los rumores, nunca recibió dinero del exasesor presidencial. “Me denunciaron diciendo que Montesinos me había dado dinero, pero eso no fue cierto”, aseguró. Además, subrayó que el encuentro se limitó a una conversación de trabajo y que el proyecto de la Ley del Artista fue finalmente archivado. “Él me dijo que me iba a llamar para salir, pero nunca ocurrió”, concluyó.