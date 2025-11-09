HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Espectáculos

'El valor de la verdad' de Susy Díaz EN VIVO: horario y canal de TV donde ver el programa de Beto Ortiz EVDLV en Perú, Estados Unidos, España y otros países

Susy Díaz regresa a 'El valor de la verdad' en una edición que promete sorprendentes revelaciones. El programa de Beto Ortiz podrá ser visto minuto a minuto desde la TV y de manera online.

'El valor de la verdad' con Susy Díaz podrá ser visto en Perú y otros países.
'El valor de la verdad' con Susy Díaz podrá ser visto en Perú y otros países. | Foto: captura EVDLV

Este domingo 9 de noviembre, Susy Díaz vuelve al sillón rojo de 'El valor de la verdad' en una edición que promete sacudir la pantalla vía Panamericana TV. La exvedette y excongresista, conocida por sus frases irreverentes y confesiones sin filtros, se enfrentará a las preguntas de Beto Ortiz en un episodio cargado de revelaciones sobre su vida política, sentimental y mediática.

La participación de Susy Díaz no solo marca su regreso al formato que la vio brillar en temporadas anteriores, sino que también abre la puerta a temas que han sido parte de su historia pública: su vínculo con Vladimiro Montesinos, su paso por el Congreso y hasta la propuesta que recibió para postular a la presidencia del Perú. Pero también hablará de episodios pocos conocidos, como su romance con el popular cantante El General.

TE RECOMENDAMOS

EL AUTOESTIMA COMO MEDICINA DEL ALMA CON JENNY BEINGOLEA | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Susy Díaz sorprende al confesar por qué rechazó propuesta para ser mandataria del Perú: Todos los presidentes...

lr.pe

¿A qué hora ver 'El valor de la verdad' con Susy Díaz?

'El valor de la verdad' con Susy Díaz será transmitido este domingo 9 de noviembre a través de la señal de Panamericana Televisión. El programa comenzará a las 10.00 p.m. (hora peruana), en su horario habitual de fin de semana. A continuación, los horarios por países para quienes seguirán el minuto a minuto desde el extranjero.

  • 'El valor de la verdad' de Susy Díaz en Perú, Colombia y Ecuador: 10.00 p. m. del domingo 9 de noviembre
  • 'El valor de la verdad' de Susy Díaz en México, Nicaragua y El Salvador: 9.00 p. m. del domingo 9 de noviembre
  • 'El valor de la verdad' de Susy Díaz en Estados Unidos (PST): 7.00 p. m. del domingo 9 de noviembre
  • 'El valor de la verdad' de Susy Díaz en España: 4:00 a.m. del lunes 10 de noviembre
  • 'El valor de la verdad' de Susy Díaz en Bolivia y Venezuela: 11:00 p. m. del domingo 9 de noviembre
  • 'El valor de la verdad' de Susy Díaz en Chile, Argentina y Brasil: 12:00 a.m. del lunes 10 de noviembre.

PUEDES VER: Leslie Moscoso ganó S/20.000 en 'El valor de la verdad': revive las dolorosas confesiones de la actriz cómica sobre Pedro Loli y Luisito Sánchez

lr.pe

¿Dónde ver 'El valor de la verdad' en Perú?

En territorio peruano, 'El valor de la verdad' se transmite por Panamericana TV, canal 5 en señal abierta. También está disponible en operadores de cable como Movistar TV, Claro TV y DirecTV. Para quienes prefieren verlo desde dispositivos móviles o computadoras, la señal en vivo puede seguirse a través del sitio web oficial de Panamericana: www.panamericana.pe.

El programa, conducido por Beto Ortiz, también se emite en vivo a través de su canal oficial de YouTube, donde los espectadores comentan en tiempo real las revelaciones de cada invitado. En esta edición, la atención se centra en Susy Díaz, figura mediática y querida por el público, cuyas confesiones ya generan expectativa.

PUEDES VER: Leslie Moscoso se entera en vivo sobre infidelidad de su padre tras confesión de su madre: Acabo de enterarme

lr.pe

¿Cómo ver gratis 'El valor de la verdad' desde Estados Unidos, España y otros países?

Para quienes se encuentran fuera del Perú, hay varias alternativas para seguir el programa sin costo. La más directa es acceder a la señal en vivo de Panamericana TV desde su página web oficial, que no requiere suscripción ni registro. Solo se necesita conexión a internet estable para visualizar el contenido desde cualquier parte del mundo.

También es posible encontrar la emisión en vivo en el canal de 'El valor de la verdad' en YouTube, donde podrás seguir desde el primer minuto la edición, sin necesidad de tener una suscripción o cuenta.

Notas relacionadas
Susy Díaz sorprende al confesar por qué rechazó propuesta para ser mandataria del Perú: "Todos los presidentes..."

Susy Díaz sorprende al confesar por qué rechazó propuesta para ser mandataria del Perú: "Todos los presidentes..."

LEER MÁS
Leslie Moscoso se entera en vivo sobre infidelidad de su padre tras confesión de su madre: "Acabo de enterarme"

Leslie Moscoso se entera en vivo sobre infidelidad de su padre tras confesión de su madre: "Acabo de enterarme"

LEER MÁS
Pedro Loli tomará acciones legales contra Leslie Moscoso tras confesiones en 'El valor de la verdad': "No permitiré que se manche mi nombre"

Pedro Loli tomará acciones legales contra Leslie Moscoso tras confesiones en 'El valor de la verdad': "No permitiré que se manche mi nombre"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Imitadora de popular cantante japonesa acusa a 'Yo soy' de impedirle hacer su casting: "Tu artista no es comercial"

Imitadora de popular cantante japonesa acusa a 'Yo soy' de impedirle hacer su casting: "Tu artista no es comercial"

LEER MÁS
Korina Rivadeneira revela cómo su padre se gana la vida en Venezuela y muestra su lugar de trabajo: “Para él no existen imposibles”

Korina Rivadeneira revela cómo su padre se gana la vida en Venezuela y muestra su lugar de trabajo: “Para él no existen imposibles”

LEER MÁS
Cantantes de Corazón Serrano y Yarita Lizeth se reencuentran en 'Esta noche' tras fallida presentación en su aniversario

Cantantes de Corazón Serrano y Yarita Lizeth se reencuentran en 'Esta noche' tras fallida presentación en su aniversario

LEER MÁS
Actor Andrés Wiesse fue sometido a operación de emergencia tras presentar problemas de salud: “Cuídense mucho”

Actor Andrés Wiesse fue sometido a operación de emergencia tras presentar problemas de salud: “Cuídense mucho”

LEER MÁS
Actor Gonzalo Revoredo es acusado por ex Miss Perú Jimena Elías Roca de no visitar a sus hijos ni aportar económicamente: "Él no quiere"

Actor Gonzalo Revoredo es acusado por ex Miss Perú Jimena Elías Roca de no visitar a sus hijos ni aportar económicamente: "Él no quiere"

LEER MÁS
Samahara Lobatón impacta al vender su cuenta de Instagram con 60.000 usuarios a insólito precio en dólares: "Seguidores orgánicos"

Samahara Lobatón impacta al vender su cuenta de Instagram con 60.000 usuarios a insólito precio en dólares: "Seguidores orgánicos"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Perú suma más de 100 feminicidios en 2025 y especialistas advierten: "La inacción del Estado deja a las víctimas desprotegidas"

Retiro AFP 2025: revisa cronograma, fechas de depósito y cómo saber tu AFP solo con el número de DNI

Cae alias 'Negro Marín', secuaz de 'El Jorobado' y rival de ‘El Monstruo’, en España: vinculado a asesinatos y extorsiones a transportistas

Espectáculos

Nickol Sinchi rompe su silencio tras cantar con Son del Duke y revela su deseo de volver a Corazón Serrano: "Edwin sabe que estoy a disposición"

Yiddá Eslava defiende su película ‘La habitación negra’ y admite que tiene errores por falta de presupuesto: “Ese es el problema”

Magaly Medina cuestiona a Sofía Franco por negar vínculo con Álvaro Paz de la Barra y expone contradicciones: "Él la llamaba 'mi esposa'"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Discurso vs. realidad: las mentiras de López Aliaga en el CADE sobre bicameralidad y mineros informales en su partido

El padre de Trvko anuncia que demandará a Fernando Rospigliosi por llamar “terruco” a su hijo

Congreso declara a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, como persona non grata tras asilo a Betssy Chávez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025