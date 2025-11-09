'El valor de la verdad' con Susy Díaz podrá ser visto en Perú y otros países. | Foto: captura EVDLV

'El valor de la verdad' con Susy Díaz podrá ser visto en Perú y otros países. | Foto: captura EVDLV

Este domingo 9 de noviembre, Susy Díaz vuelve al sillón rojo de 'El valor de la verdad' en una edición que promete sacudir la pantalla vía Panamericana TV. La exvedette y excongresista, conocida por sus frases irreverentes y confesiones sin filtros, se enfrentará a las preguntas de Beto Ortiz en un episodio cargado de revelaciones sobre su vida política, sentimental y mediática.

La participación de Susy Díaz no solo marca su regreso al formato que la vio brillar en temporadas anteriores, sino que también abre la puerta a temas que han sido parte de su historia pública: su vínculo con Vladimiro Montesinos, su paso por el Congreso y hasta la propuesta que recibió para postular a la presidencia del Perú. Pero también hablará de episodios pocos conocidos, como su romance con el popular cantante El General.

¿A qué hora ver 'El valor de la verdad' con Susy Díaz?

'El valor de la verdad' con Susy Díaz será transmitido este domingo 9 de noviembre a través de la señal de Panamericana Televisión. El programa comenzará a las 10.00 p.m. (hora peruana), en su horario habitual de fin de semana. A continuación, los horarios por países para quienes seguirán el minuto a minuto desde el extranjero.

¿Dónde ver 'El valor de la verdad' en Perú?

En territorio peruano, 'El valor de la verdad' se transmite por Panamericana TV, canal 5 en señal abierta. También está disponible en operadores de cable como Movistar TV, Claro TV y DirecTV. Para quienes prefieren verlo desde dispositivos móviles o computadoras, la señal en vivo puede seguirse a través del sitio web oficial de Panamericana: www.panamericana.pe.

El programa, conducido por Beto Ortiz, también se emite en vivo a través de su canal oficial de YouTube, donde los espectadores comentan en tiempo real las revelaciones de cada invitado. En esta edición, la atención se centra en Susy Díaz, figura mediática y querida por el público, cuyas confesiones ya generan expectativa.

¿Cómo ver gratis 'El valor de la verdad' desde Estados Unidos, España y otros países?

Para quienes se encuentran fuera del Perú, hay varias alternativas para seguir el programa sin costo. La más directa es acceder a la señal en vivo de Panamericana TV desde su página web oficial, que no requiere suscripción ni registro. Solo se necesita conexión a internet estable para visualizar el contenido desde cualquier parte del mundo.

También es posible encontrar la emisión en vivo en el canal de 'El valor de la verdad' en YouTube, donde podrás seguir desde el primer minuto la edición, sin necesidad de tener una suscripción o cuenta.