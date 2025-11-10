Susy Díaz revela en qué invierte su dinero tras tantos años trabajando: "Lo que tengo, lo vendo, y viajo"

Susy Díaz se sentó por cuarta vez en el temible sillón rojo de 'El valor de la verdad' para revelar aspectos aún desconocidos de su vida personal y sentimental, así como curiosos episodios relacionados a figuras de la política peruana. En presencia de Daysi Araujo, Javier Lobatón y 'La negra petróleo', la exvedette compartió su actual filosofía de vida, basada en vivir el presente y disfrutar su dinero viajando.

La intérprete de 'Vive la vida' contó que ahora, con una situación más estable, prefiere conocer los diferentes países del globo terráqueo. "No, lo que pasa es que se me ha dado por viajar, conocer el mundo, porque yo digo: ¿para quién guardo la plata? Pa’l chichero de flor.”, declaró, provocando la risa de Beto Ortiz y sus acompañantes.

TE RECOMENDAMOS EL AUTOESTIMA COMO MEDICINA DEL ALMA CON JENNY BEINGOLEA | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Susy Díaz vive la vida viajando

Aunque con toques humor, Susy Díaz subrayó que hoy disfruta la vida con madurez y gasta el dinero bien ganando de sus múltiples shows. “Tengo que gastar, no me voy a matar trabajando. A veces no duermo por hacer mis shows de noche. Canto ‘mueve la cabeza’, ‘la trompeta’, ‘el chupe tin tin tin’, ‘bebe, que la vida es bella’… y pienso: uno trabaja tanto y al final no se lleva nada”, reflexionó.

Esta filosofía de vida fue compartida por Beto Ortiz, quien señaló que uno "tiene que gastarse todo" en vida, mientras pueda disfrutar de los frutos de su esfuerzo. Tras esa acotación, la excongresista subrayó que prefiere invertir en experiencias antes que en bienes materiales.

Susy Díaz cuenta que viajó a Turquía y Roma

Un curioso Beto Ortiz le preguntó a Susy Díaz qué lugares le habían impresionado durante sus viajes al exterior. “La mezquita me encantó, es preciosa, pero también… los hombres”, admitió con humor la rubia más popular de la TV peruana.

La expareja del 'Mero loco' añadió que el año pasado conoció Roma y el Vaticano, cumpliendo uno de sus sueños. “Me encantó Roma, pero Estambul tiene su magia. Son diferentes, pero los dos me dejaron algo muy bonito”, dijo en la última emisión de 'El valor de la verdad'.