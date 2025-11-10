HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO | Sin Guion con Rosa María Palacios
EN VIVO | Sin Guion con Rosa María Palacios     EN VIVO | Sin Guion con Rosa María Palacios     EN VIVO | Sin Guion con Rosa María Palacios     
Espectáculos

Susy Díaz revela en qué invierte su dinero tras tantos años trabajando: "Lo que tengo, lo vendo, y viajo"

Susy Díaz reflexionó sobre las actuales prioridades en su vida. La excongresista confesó que prefiere gastar lo bien ganado en recorrer el mundo y no solo en cosas materiales.

Susy Díaz recorre el mundo tras tantos años trabajando. Foto / Composición: LR
Susy Díaz recorre el mundo tras tantos años trabajando. Foto / Composición: LR

Susy Díaz se sentó por cuarta vez en el temible sillón rojo de 'El valor de la verdad' para revelar aspectos aún desconocidos de su vida personal y sentimental, así como curiosos episodios relacionados a figuras de la política peruana. En presencia de Daysi Araujo, Javier Lobatón y 'La negra petróleo', la exvedette compartió su actual filosofía de vida, basada en vivir el presente y disfrutar su dinero viajando.

La intérprete de 'Vive la vida' contó que ahora, con una situación más estable, prefiere conocer los diferentes países del globo terráqueo. "No, lo que pasa es que se me ha dado por viajar, conocer el mundo, porque yo digo: ¿para quién guardo la plata? Pa’l chichero de flor.”, declaró, provocando la risa de Beto Ortiz y sus acompañantes.

TE RECOMENDAMOS

EL AUTOESTIMA COMO MEDICINA DEL ALMA CON JENNY BEINGOLEA | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Susy Díaz sorprende al confesar por qué rechazó propuesta para ser mandataria del Perú: 'Todos los presidentes...'

lr.pe

Susy Díaz vive la vida viajando

Aunque con toques humor, Susy Díaz subrayó que hoy disfruta la vida con madurez y gasta el dinero bien ganando de sus múltiples shows. “Tengo que gastar, no me voy a matar trabajando. A veces no duermo por hacer mis shows de noche. Canto ‘mueve la cabeza’, ‘la trompeta’, ‘el chupe tin tin tin’, ‘bebe, que la vida es bella’… y pienso: uno trabaja tanto y al final no se lleva nada”, reflexionó.

Esta filosofía de vida fue compartida por Beto Ortiz, quien señaló que uno "tiene que gastarse todo" en vida, mientras pueda disfrutar de los frutos de su esfuerzo. Tras esa acotación, la excongresista subrayó que prefiere invertir en experiencias antes que en bienes materiales.

PUEDES VER: ¡Confirmado! Susy Díaz estará en ‘Camina con la Loba’ y acompañará a Shakira en el Estadio Nacional

lr.pe

Susy Díaz cuenta que viajó a Turquía y Roma

Un curioso Beto Ortiz le preguntó a Susy Díaz qué lugares le habían impresionado durante sus viajes al exterior. “La mezquita me encantó, es preciosa, pero también… los hombres”, admitió con humor la rubia más popular de la TV peruana.

La expareja del 'Mero loco' añadió que el año pasado conoció Roma y el Vaticano, cumpliendo uno de sus sueños. “Me encantó Roma, pero Estambul tiene su magia. Son diferentes, pero los dos me dejaron algo muy bonito”, dijo en la última emisión de 'El valor de la verdad'.

Notas relacionadas
Susy Díaz se sincera y cuenta detalles sobre sus primeros pasos en la televisión: "Nací con suerte"

Susy Díaz se sincera y cuenta detalles sobre sus primeros pasos en la televisión: "Nací con suerte"

LEER MÁS
Susy Díaz confiesa en 'El valor de la verdad' que se arrepiente de haberse 'inflado' los labios: "no lo veo normal"

Susy Díaz confiesa en 'El valor de la verdad' que se arrepiente de haberse 'inflado' los labios: "no lo veo normal"

LEER MÁS
Susy Díaz reveló que tuvo un affaire con el expremier Alberto Otárola y contó detalles: "Ese era mi guardado"

Susy Díaz reveló que tuvo un affaire con el expremier Alberto Otárola y contó detalles: "Ese era mi guardado"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Susy Díaz ganó S/.15.000 en 'El valor de la verdad' tras hacer confesiones sobre Christian Cueva, el expremier Alberto Otárola y más

Susy Díaz ganó S/.15.000 en 'El valor de la verdad' tras hacer confesiones sobre Christian Cueva, el expremier Alberto Otárola y más

LEER MÁS
Susy Diaz impacta al confesar que se casó con Andy V por venganza porque 'Mero Loco' le era infiel: "No me hacía feliz"

Susy Diaz impacta al confesar que se casó con Andy V por venganza porque 'Mero Loco' le era infiel: "No me hacía feliz"

LEER MÁS
Imitadora de popular cantante japonesa acusa a 'Yo soy' de impedirle hacer su casting: "Tu artista no es comercial"

Imitadora de popular cantante japonesa acusa a 'Yo soy' de impedirle hacer su casting: "Tu artista no es comercial"

LEER MÁS
Susy Díaz confiesa que pagaba 900 dólares al mes por departamento de Flor y Néstor en Miraflores: “Una como mamá apoya”

Susy Díaz confiesa que pagaba 900 dólares al mes por departamento de Flor y Néstor en Miraflores: “Una como mamá apoya”

LEER MÁS
Irma Maury, recordada actriz de 'Al fondo hay sitio', explota tras publicaciones que anuncian falsamente su muerte y advierte: "No vayas a ser tú"

Irma Maury, recordada actriz de 'Al fondo hay sitio', explota tras publicaciones que anuncian falsamente su muerte y advierte: "No vayas a ser tú"

LEER MÁS
¡Ya es mamá! Periodista Alexandra Hörler dio a luz a su primera hija tras complicado embarazo: "El momento más feliz de mi vida"

¡Ya es mamá! Periodista Alexandra Hörler dio a luz a su primera hija tras complicado embarazo: "El momento más feliz de mi vida"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Perú suma más de 100 feminicidios en 2025 y especialistas advierten: "La inacción del Estado deja a las víctimas desprotegidas"

Retiro AFP 2025: revisa cronograma, fechas de depósito y cómo saber tu AFP solo con el número de DNI

Cae alias 'Negro Marín', secuaz de 'El Jorobado' y rival de ‘El Monstruo’, en España: vinculado a asesinatos y extorsiones a transportistas

Espectáculos

Nickol Sinchi rompe su silencio tras cantar con Son del Duke y revela su deseo de volver a Corazón Serrano: "Edwin sabe que estoy a disposición"

Yiddá Eslava defiende su película ‘La habitación negra’ y admite que tiene errores por falta de presupuesto: “Ese es el problema”

Magaly Medina cuestiona a Sofía Franco por negar vínculo con Álvaro Paz de la Barra y expone contradicciones: "Él la llamaba 'mi esposa'"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Discurso vs. realidad: las mentiras de López Aliaga en el CADE sobre bicameralidad y mineros informales en su partido

El padre de Trvko anuncia que demandará a Fernando Rospigliosi por llamar “terruco” a su hijo

Congreso declara a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, como persona non grata tras asilo a Betssy Chávez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025