Reportan fuerte incendio en San Juan de Lurigancho
Susy Díaz confiesa que Christian Cueva le escribió al Instagram y expone por qué el futbolista dejó de hablarle

Susy Díaz se presentó en 'El valor de la verdad' y reveló que Christian Cueva la contactó cuando él mantenía su relación con Pamela López. 

Susy Díaz se presentó en ‘El valor de la verdad’ y sorprendió al revelar que Christian Cueva le escribió por Instagram. Ante la pregunta de Beto Ortiz, ¿Te afanó Christian Cueva?, la excongresista respondió que sí, y el polígrafo confirmó su versión.

Según contó la humorista, todo se inició en 2018, en plena fiebre por la clasificación de Perú al mundial. En ese entonces, ella se hizo viral por sus famosas ‘dietas’ dedicadas a los futbolistas de la selección peruana. “De él yo decía ‘la dieta de Cuevita, la que te mete suavecita”, dijo entre risas Susy Díaz.

Susy revela que Cueva le escribió y cuenta qué le dijo para qué dejará de hablarle

Susy Díaz contó que Christian Cueva le escribió al chat privado de Instagram y que ella lo felicitó por la clasificación de Perú al mundial: “Yo tengo el chat. Me dijo ‘hola, soy Christian Cueva’. Yo les hacía las dietas a todos los futbolistas de la selección. Lo felicité y le dije, ‘estás metiendo bastantes goles’”, contó entusiasmada la exvedette.

Sin embargo, expuso también que el futbolista dejó de hablarle definitivamente luego de que ella mencionara a su esposa Pamela López. “Yo le digo, ‘oye saludos a tu linda esposa y a tu maravillosa familia, y para qué le dije eso, nunca más me habló”, sentenció la rubia, aclarando luego Beto Ortiz que él no intentó enamorarla, pero Díaz le aclaró que, aparentemente, le escribió para que le hiciera su famosa dieta.  

Susy Díaz revela que tuvo un affaire con el expremier, Alberto Otárola

Durante ‘El valor de la verdad’, Susy Díaz aseguró que tuvo un affaire con Alberto Otárola, quien fue el expremier del gobierno de Dina Boluarte. Según la rubia, ambos se conocieron en 2003 en una discoteca, dónde él la sacó a bailar. “No le daba miedo que lo ampayaran las cámaras de Magaly Medina. Él era viceministro en ese entonces. Ese ha sido mi guardado, que nadie ha sacado”, afirmó.

Incluso, señaló que el político fue a su casa varias veces y ella también fue a la suya. Sin embargo, explicó que los constantes viajes por trabajo que tenía Otárola hizo que la posible relación que podrían haber tenido se enfrió y ella se involucró con el ‘Mero loco’, popular cevichero.

