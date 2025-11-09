Irma Maury estalló en redes sociales tras descubrir que se había viralizado una información falsa que anunciaba su muerte. La actriz peruana, querida por interpretar a conocidos personajes como "doña Nelly" en 'Al fondo hay sitio', respondió con dureza desde su cuenta oficial de Facebook, donde desmintió categóricamente el rumor y lanzó una advertencia directa a quienes lo difundieron.

La intérprete replicó la publicación de la página Diálogos, identificado como un programa de TV. El mensaje afirmaba que Maury había fallecido "de manera natural y acompañada de sus familiares y amigos", incluidos sus excompañeros de la famosa serie de América TV, lo que generó confusión entre seguidores.

"No vayas a ser tú": Irma Maury responde fuerte y claro tras rumores

"Deja de inventar. Cuidado que no vayas a ser tú el que se muera o tal vez la comadre de tu madrina", escribió Maury en su perfil, visiblemente indignada por el contenido. Según contó, un amigo le envió la captura de pantalla de la publicación de una página falsa llamada El valor de la verdad, pero no logró encontrar esa fuente porque sino también les hubiera encarado.

La exactriz de 'Al fondo hay sitio' también se dirigió a quienes le desean el mal: "A todos los que me odian, no vaya a ser que dormiditos pasen al otro mundo". Y agregó con ironía: "Les aseguro que el día que realmente me muera ni se van a enterar; a mi familia no le gusta la peliculina", sentenció.

Irma Maury responde tras rumores de su muerte. Foto: captura Facebook

Fans de Irma Maury indignados tras difusión de información falsa

Los seguidores de Irma Maury no tardaron en expresar su respaldo tras la difusión del falso anuncio de su muerte. En su perfil de Facebook, la actriz recibió decenas de mensajes cargados de cariño y admiración. "Mi querida Irma, el Perú te quiere y te quiere viva, ya que tú siempre nos diste vida con tus actuaciones y tu don de gente de bien. Que el señor te bendiga siempre", escribió una usuaria. Otro comentario decía: "Hay Irma Maury para rato con la bendición de Dios. Te quiero mucho, comadrita linda".

La ola de apoyo no solo reafirmó el cariño que el público le tiene, sino también el rechazo generalizado a la desinformación. Maury, con buen estado de salud y activa en sus plataformas digitales, dejó claro que no tolerará especulaciones sobre su vida. Su reacción, directa y sin filtros, fue celebrada por sus seguidores, quienes destacaron su autenticidad, carácter firme y la forma en que enfrentó el rumor.