Susy Díaz se sentó por cuarta vez en el sillón rojo de 'El valor de la verdad', de Panamericana Televisión, para contar aspectos aún desconocidos de su mediática vida. Durante la segunda pregunta, Beto Ortiz le consultó a la excongresista: "¿Te arrepientes de tener los labios inflados?". Sin dudarlo, respondió que sí. Aunque sus grandes labios rojos se convirtieron en una característica de su imagen pública, la intérprete de 'Vive la vida' confesó sentirse incómoda porque “no ve normal” esa parte de su rostro.

Además, explicó que desconoce qué sustancia le aplicaron y lamentó que, con el paso del tiempo, sus labios “parecen caerse”. "Una amiga me hizo delineado de cejas permanentes y me dijo: ‘Te delineo el labio y te echo un poquito’, pero creo que se le pasó la mano”, reveló. Pese a ello, reconoció que el público se acostumbró a su apariencia. Además, aseguró que, desde entonces, suele hablar “en doble sentido”.

Susy Díaz reflexionó sobre su cambio físico

Susy Díaz recordó que el procedimiento fue realizado en 1998, por considerar que tenía los labios demasiado delgados. "Ese año me inyecté algo y ahora, cuando me pinto los labios, no los veo bien. No me los hubiera puesto”, reveló la exvedette, en visible muestra de arrepentimiento por la decisión que marcó su imagen por décadas.

“Desde que me los hicieron más gruesos, empecé a hablar todo en doble sentido. Ya qué voy a hacer… pensé en achicarlos, pero tengo miedo de que me duela”, contó entre risas la madre de Flor Polo Campos.