HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Reportan fuerte incendio en San Juan de Lurigancho
Reportan fuerte incendio en San Juan de Lurigancho     Reportan fuerte incendio en San Juan de Lurigancho     Reportan fuerte incendio en San Juan de Lurigancho     
Espectáculos

Susy Díaz confiesa en 'El valor de la verdad' que se arrepiente de haberse 'inflado' los labios: "no lo veo normal"

Susy Díaz recordó que el procedimiento fue realizado en 1998, por considerar que tenía los labios demasiado delgados. "Una amiga me hizo el delineado", confesó.

Susy Díaz se sentó por cuarta vez en el sillón rojo de 'El valor de la verdad', de Panamericana Televisión, para contar aspectos aún desconocidos de su mediática vida. Durante la segunda pregunta, Beto Ortiz le consultó a la excongresista: "¿Te arrepientes de tener los labios inflados?". Sin dudarlo, respondió que sí. Aunque sus grandes labios rojos se convirtieron en una característica de su imagen pública, la intérprete de 'Vive la vida' confesó sentirse incómoda porque “no ve normal” esa parte de su rostro.

Además, explicó que desconoce qué sustancia le aplicaron y lamentó que, con el paso del tiempo, sus labios “parecen caerse”. "Una amiga me hizo delineado de cejas permanentes y me dijo: ‘Te delineo el labio y te echo un poquito’, pero creo que se le pasó la mano”, reveló. Pese a ello, reconoció que el público se acostumbró a su apariencia. Además, aseguró que, desde entonces, suele hablar “en doble sentido”.

TE RECOMENDAMOS

EL AUTOESTIMA COMO MEDICINA DEL ALMA CON JENNY BEINGOLEA | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Susy Díaz reflexionó sobre su cambio físico

Susy Díaz recordó que el procedimiento fue realizado en 1998, por considerar que tenía los labios demasiado delgados. "Ese año me inyecté algo y ahora, cuando me pinto los labios, no los veo bien. No me los hubiera puesto”, reveló la exvedette, en visible muestra de arrepentimiento por la decisión que marcó su imagen por décadas.

“Desde que me los hicieron más gruesos, empecé a hablar todo en doble sentido. Ya qué voy a hacer… pensé en achicarlos, pero tengo miedo de que me duela”, contó entre risas la madre de Flor Polo Campos.

Notas relacionadas
Susy Díaz en 'El valor de la verdad' EN VIVO hoy: actriz confiesa que tuvo un affaire con el expremier Alberto Otarola

Susy Díaz en 'El valor de la verdad' EN VIVO hoy: actriz confiesa que tuvo un affaire con el expremier Alberto Otarola

LEER MÁS
Susy Díaz defiende a Florcita tras su candidatura como diputada y asegura que estudió en universidad

Susy Díaz defiende a Florcita tras su candidatura como diputada y asegura que estudió en universidad

LEER MÁS
Susy Díaz sorprende al confesar por qué rechazó propuesta para ser mandataria del Perú: "Todos los presidentes..."

Susy Díaz sorprende al confesar por qué rechazó propuesta para ser mandataria del Perú: "Todos los presidentes..."

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¡Ya es mamá! Periodista Alexandra Hörler dio a luz a su primera hija tras complicado embarazo: "El momento más feliz de mi vida"

¡Ya es mamá! Periodista Alexandra Hörler dio a luz a su primera hija tras complicado embarazo: "El momento más feliz de mi vida"

LEER MÁS
¿Fueron abucheados por el público? Viralizan polémico video de Mario Irivarren, Laura Spoya y Gerardo Pe en conocida discoteca

¿Fueron abucheados por el público? Viralizan polémico video de Mario Irivarren, Laura Spoya y Gerardo Pe en conocida discoteca

LEER MÁS
Susy Díaz en 'El valor de la verdad' EN VIVO hoy: actriz confiesa que tuvo un affaire con el expremier Alberto Otarola

Susy Díaz en 'El valor de la verdad' EN VIVO hoy: actriz confiesa que tuvo un affaire con el expremier Alberto Otarola

LEER MÁS
Imitadora de popular cantante japonesa acusa a 'Yo soy' de impedirle hacer su casting: "Tu artista no es comercial"

Imitadora de popular cantante japonesa acusa a 'Yo soy' de impedirle hacer su casting: "Tu artista no es comercial"

LEER MÁS
Roberto Siucho manda fuerte mensaje a Edison Flores tras el final de su matrimonio con Ana Siucho: "Hubo cosas que no me parecieron"

Roberto Siucho manda fuerte mensaje a Edison Flores tras el final de su matrimonio con Ana Siucho: "Hubo cosas que no me parecieron"

LEER MÁS
Dilbert Aguilar revela que estuvo mal de salud tras fuerte caída en el escenario: "Me pondrán prótesis"

Dilbert Aguilar revela que estuvo mal de salud tras fuerte caída en el escenario: "Me pondrán prótesis"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Perú suma más de 100 feminicidios en 2025 y especialistas advierten: "La inacción del Estado deja a las víctimas desprotegidas"

Retiro AFP 2025: revisa cronograma, fechas de depósito y cómo saber tu AFP solo con el número de DNI

Cae alias 'Negro Marín', secuaz de 'El Jorobado' y rival de ‘El Monstruo’, en España: vinculado a asesinatos y extorsiones a transportistas

Espectáculos

Nickol Sinchi rompe su silencio tras cantar con Son del Duke y revela su deseo de volver a Corazón Serrano: "Edwin sabe que estoy a disposición"

Yiddá Eslava defiende su película ‘La habitación negra’ y admite que tiene errores por falta de presupuesto: “Ese es el problema”

Magaly Medina cuestiona a Sofía Franco por negar vínculo con Álvaro Paz de la Barra y expone contradicciones: "Él la llamaba 'mi esposa'"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Discurso vs. realidad: las mentiras de López Aliaga en el CADE sobre bicameralidad y mineros informales en su partido

El padre de Trvko anuncia que demandará a Fernando Rospigliosi por llamar “terruco” a su hijo

Congreso declara a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, como persona non grata tras asilo a Betssy Chávez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025