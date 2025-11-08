La pareja de esposos, conformada por Alejandra Baigorria y Said Palao, protagonizó un divertido momento durante la última edición de un conocido reality. En ella se escucha cómo los recién casados se enfrascaron en una “discusión” tras una supuesta infracción cometida por la popular “rubia de Gamarra” durante uno de los juegos de la competencia.

Esbozando una sonrisa, el hermano de Austin Palao le “reclama” a la empresaria por sacar su celular para mostrar la respuesta, pese a que esta acción infringe la norma de no tener el celular en el set de Esto es guerra. El miembro de 'Los guerreros' aprovechó para dar a entender que su esposa era la engreída de Peter Fajardo. Sin embargo, Alejandra Baigorria no se quedó callada y le advirtió a su esposo que dormiría en el sillón.

¿Qué pasó entre Alejandra Baigorria y Said Palao en el set de 'Esto es guerra'?

"¿Dónde está tu chupetín?… Al final la que tiene el chupetín eres tú todo el día", cuestionó Said Palao. Tras ello, Alejandra Baigorria sorprendió al asegurar que "estaba en la casa", lo que provocó la risa de su propio esposo y de todos los presentes en el set.

Pero eso no fue todo. La empresaria recomendó al capitán de 'Los guerreros' llegar más temprano al programa: "Lo que deberías hacer es venir más temprano a practicar los juegos"

¿Es Alejandra Baigorria la 'engreída' de Peter Fajardo?

Alejandra Baigorria le recordó a Said Palao que en su contrato “sí figura que puedo traer celular”. A lo que su esposo respondió: “Que yo sepa, tú no has firmado contrato, así que no mientas”. “No, no soy mentirosa, porque mi contrato es vía celular con Peter Fajardo”, replicó ella, ante las reacciones divertidas de Katia Palma y Renzo Schuller. “Hay niveles, como dice Leslie Shaw”, añadió la ‘Rubia de Gamarra’.

Esta no es la primera vez que Alejandra Baigorria es señaladas como la "engreída" del productor de 'Esto es guerra'. Por su parte, la empresaria ha señalado que solo se trata de agradecimiento hacia el productor por haberle dado la oportunidad de ingresar a la televisión y, por ello, decidió regresar a 'EEG'.