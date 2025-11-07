HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Gobierno alarga salvoconducto a Betssy Chávez
Gobierno alarga salvoconducto a Betssy Chávez     Gobierno alarga salvoconducto a Betssy Chávez     Gobierno alarga salvoconducto a Betssy Chávez     
Aprueban informe final de inhabilitación contra Betssy Chávez y Pedro Castillo
Aprueban informe final de inhabilitación contra Betssy Chávez y Pedro Castillo     Aprueban informe final de inhabilitación contra Betssy Chávez y Pedro Castillo     Aprueban informe final de inhabilitación contra Betssy Chávez y Pedro Castillo     
Espectáculos

Alejandra Baigorria sorprende al revelar la carrera que busca estudiar la hija de Christian Domínguez con Melanie Martínez: “Trabaja para pagar sus estudios”

Chica reality Alejandra Baigorria confesó que la hija de Christian Domínguez, Camila, tiene planeado irse del país para seguir importante carrera profesional.

Alejandra Baigorria eligió a Camila Domínguez como la nueva imagen de su marca de ropa. Foto: ATV.
Alejandra Baigorria eligió a Camila Domínguez como la nueva imagen de su marca de ropa. Foto: ATV.

Tras la denuncia que Christian Domínguez presentó contra su exesposa Melanie Martínez por una presunta manipulación hacia la hija de ambos, Camila Domínguez, la empresaria Alejandra Baigorria alzó su voz de protesta. La ‘gringa de gamarra’ defendió a la menor, quien es imagen de su marca de ropa, y reveló que trabaja a su lado porque desea estudiar la carrera de Derecho.

“Quiere ser abogada y trabaja para pagar sus estudios”, confesó la esposa de Said Palao ante las cámaras de ‘Amor y fuego’. El programa también recordó unas declaraciones que dio la rubia en 2020, cuando expresó que tenía un mal concepto de Christian Domínguez desde la relación que mantuvo con su amiga, Vania Bludau.

TE RECOMENDAMOS

EL AUTOESTIMA COMO MEDICINA DEL ALMA CON JENNY BEINGOLEA | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Camila, hija de Christian Domínguez, sorprende al convertirse en la nueva modelo de Alejandra Baigorria tras polémica con su padre

lr.pe

Alejandra Baigorria revela que la hija de Domínguez trabaja con ella para pagar sus estudios

Alejandra Baigorria fue abordada por el programa ‘Amor y fuego’ y dio detalles desconocidos sobre Camila Domínguez, la hija de 16 años de Christian Domínguez y Melanie Martínez, quien recientemente acusó a su padre por TikTok de no verla desde hace cuatro meses y de darle preferencia a los otros hijos que tiene con Karla Tarazona.

“Yo la conocí, estuvimos tres noches juntas y conversé mucho con ella. La madurez que tiene esa niña… sabe lo que quiere estudiar, que es ser abogada. Está trabajando ahora para pagar sus estudios. Quiere salir del país, o sea, tiene todo muy claro para que no sea manipulable”, reveló la empresaria, quien además aseguró que tiene una buena imagen de Melanie Martínez.

“También conocí a Melanie. La señora no tiene ningún interés de dejarlo mal a Christian, pero creo que si él sigue picando y picando hay cositas que ella puede decir que a él no le van a gustar. Yo creo que Christian debe velar por el bienestar de su hija”, señaló.

PUEDES VER: Alejandra Baigorria se defiende tras cuestionamientos por ausencia de su hermana Thamara en cumpleaños de su madre: "La gente habla sin saber"

lr.pe

Alejandra Baigorria y la vez que hablo fuerte contra Christian Domínguez

‘Amor y fuego’ recordó unas declaraciones que dio Alejandra Baigorria en marzo de 2020 en contra de Christian Domínguez. En ese entonces, la entonces integrante de ‘Esto es guerra’ aseguró conocer muy bien al cantante luego de terminar mal su relación con Vania Bludau.

“A ese chico que ni siquiera voy a decir su nombre, yo lo conozco la a, b, c y d, desde que estuvo con mi amiga Vania hace años. Así que a mí no me va a venir a hacerse el santito de querer dejar mal a las otras personas porque ya su táctica, sus estrategias y sus emociones media raras que tiene con todas las chicas, a mí no me lo va a decir”, dijo en un inicio.

“Así que como hombrecito que eres, ponte los pantalones, cierres el pico y sigas con tu relación que la que te acepta, te acepta. Pero la verdad, para mí lo que estás haciendo, está mal”, concluyó la empresaria.   

Notas relacionadas
Alejandra Baigorria se defiende tras cuestionamientos por ausencia de su hermana Thamara en cumpleaños de su madre: "La gente habla sin saber"

Alejandra Baigorria se defiende tras cuestionamientos por ausencia de su hermana Thamara en cumpleaños de su madre: "La gente habla sin saber"

LEER MÁS
Alejandra Baigorria celebra el cumpleaños de su madre con su hermano Sergio, pero sin Thamara Medina

Alejandra Baigorria celebra el cumpleaños de su madre con su hermano Sergio, pero sin Thamara Medina

LEER MÁS
Magaly cuestiona a Alejandra Baigorria por elegir a la hija de Christian Domínguez como modelo: “Tiene una hermana”

Magaly cuestiona a Alejandra Baigorria por elegir a la hija de Christian Domínguez como modelo: “Tiene una hermana”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Hija de Melissa Klug preocupa al revelar su delicado estado de salud en redes sociales: “Las pastillas no me ayudan en nada”

Hija de Melissa Klug preocupa al revelar su delicado estado de salud en redes sociales: “Las pastillas no me ayudan en nada”

LEER MÁS
Korina Rivadeneira revela cómo su padre se gana la vida en Venezuela y muestra su lugar de trabajo: “Para él no existen imposibles”

Korina Rivadeneira revela cómo su padre se gana la vida en Venezuela y muestra su lugar de trabajo: “Para él no existen imposibles”

LEER MÁS
Yiddá Eslava defiende su película ‘La habitación negra’ y admite que tiene errores por falta de presupuesto: “Ese es el problema”

Yiddá Eslava defiende su película ‘La habitación negra’ y admite que tiene errores por falta de presupuesto: “Ese es el problema”

LEER MÁS
¿Quién es Helen Ballón, la nueva pareja de Claudio Pizarro y madre de su hija menor?

¿Quién es Helen Ballón, la nueva pareja de Claudio Pizarro y madre de su hija menor?

LEER MÁS
Así fue la incómoda reacción de Sofía Franco al ver el ampay de Álvaro Paz de la Barra con la modelo Andrea Cifuentes en discoteca

Así fue la incómoda reacción de Sofía Franco al ver el ampay de Álvaro Paz de la Barra con la modelo Andrea Cifuentes en discoteca

LEER MÁS
Actor Andrés Wiesse fue sometido a operación de emergencia tras presentar problemas de salud: “Cuídense mucho”

Actor Andrés Wiesse fue sometido a operación de emergencia tras presentar problemas de salud: “Cuídense mucho”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Perú suma más de 100 feminicidios en 2025 y especialistas advierten: "La inacción del Estado deja a las víctimas desprotegidas"

Retiro AFP 2025: revisa cronograma, fechas de depósito y cómo saber tu AFP solo con el número de DNI

Cae alias 'Negro Marín', secuaz de 'El Jorobado' y rival de ‘El Monstruo’, en España: vinculado a asesinatos y extorsiones a transportistas

Espectáculos

Nickol Sinchi rompe su silencio tras cantar con Son del Duke y revela su deseo de volver a Corazón Serrano: "Edwin sabe que estoy a disposición"

Yiddá Eslava defiende su película ‘La habitación negra’ y admite que tiene errores por falta de presupuesto: “Ese es el problema”

Magaly Medina cuestiona a Sofía Franco por negar vínculo con Álvaro Paz de la Barra y expone contradicciones: "Él la llamaba 'mi esposa'"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Discurso vs. realidad: las mentiras de López Aliaga en el CADE sobre bicameralidad y mineros informales en su partido

El padre de Trvko anuncia que demandará a Fernando Rospigliosi por llamar “terruco” a su hijo

Congreso declara a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, como persona non grata tras asilo a Betssy Chávez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025