Tras la denuncia que Christian Domínguez presentó contra su exesposa Melanie Martínez por una presunta manipulación hacia la hija de ambos, Camila Domínguez, la empresaria Alejandra Baigorria alzó su voz de protesta. La ‘gringa de gamarra’ defendió a la menor, quien es imagen de su marca de ropa, y reveló que trabaja a su lado porque desea estudiar la carrera de Derecho.

“Quiere ser abogada y trabaja para pagar sus estudios”, confesó la esposa de Said Palao ante las cámaras de ‘Amor y fuego’. El programa también recordó unas declaraciones que dio la rubia en 2020, cuando expresó que tenía un mal concepto de Christian Domínguez desde la relación que mantuvo con su amiga, Vania Bludau.

TE RECOMENDAMOS EL AUTOESTIMA COMO MEDICINA DEL ALMA CON JENNY BEINGOLEA | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Alejandra Baigorria revela que la hija de Domínguez trabaja con ella para pagar sus estudios

Alejandra Baigorria fue abordada por el programa ‘Amor y fuego’ y dio detalles desconocidos sobre Camila Domínguez, la hija de 16 años de Christian Domínguez y Melanie Martínez, quien recientemente acusó a su padre por TikTok de no verla desde hace cuatro meses y de darle preferencia a los otros hijos que tiene con Karla Tarazona.

“Yo la conocí, estuvimos tres noches juntas y conversé mucho con ella. La madurez que tiene esa niña… sabe lo que quiere estudiar, que es ser abogada. Está trabajando ahora para pagar sus estudios. Quiere salir del país, o sea, tiene todo muy claro para que no sea manipulable”, reveló la empresaria, quien además aseguró que tiene una buena imagen de Melanie Martínez.

“También conocí a Melanie. La señora no tiene ningún interés de dejarlo mal a Christian, pero creo que si él sigue picando y picando hay cositas que ella puede decir que a él no le van a gustar. Yo creo que Christian debe velar por el bienestar de su hija”, señaló.

Alejandra Baigorria y la vez que hablo fuerte contra Christian Domínguez

‘Amor y fuego’ recordó unas declaraciones que dio Alejandra Baigorria en marzo de 2020 en contra de Christian Domínguez. En ese entonces, la entonces integrante de ‘Esto es guerra’ aseguró conocer muy bien al cantante luego de terminar mal su relación con Vania Bludau.

“A ese chico que ni siquiera voy a decir su nombre, yo lo conozco la a, b, c y d, desde que estuvo con mi amiga Vania hace años. Así que a mí no me va a venir a hacerse el santito de querer dejar mal a las otras personas porque ya su táctica, sus estrategias y sus emociones media raras que tiene con todas las chicas, a mí no me lo va a decir”, dijo en un inicio.

“Así que como hombrecito que eres, ponte los pantalones, cierres el pico y sigas con tu relación que la que te acepta, te acepta. Pero la verdad, para mí lo que estás haciendo, está mal”, concluyó la empresaria.