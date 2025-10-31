La conductora se refirió a la decisión de Alejandra de elegir a Camila Domínguez como modelo, sin incluir a su hermana menor, Thamara Medina. Foto: Composición LR

La conductora se refirió a la decisión de Alejandra de elegir a Camila Domínguez como modelo, sin incluir a su hermana menor, Thamara Medina. Foto: Composición LR

En la última emisión de Magaly TV La Firme, la conductora aprovechó en referirse al reciente anuncio que hizo Alejandra Baigorria sobre la contratación de Camila, hija mayor de Christian Domínguez, como imagen de su colección de verano 2026 para su línea de ropa.

Durante su programa, Magaly cuestionó que la empresaria haya elegido a la hija del cantante de cumbia y no a su propia hermana, Thamara Medina.

TE RECOMENDAMOS LOS MENSAJES DEL MÁS ALLÁ JUNTO A 44 ARCÁNGELES Y CON JHAN SANDOVAL | AstroMood

Magaly cuestiona la elección de modelo de Alejandra

Magaly señaló que “la gringa de Gamarra” habría decidido apoyar Camila Domínguez después de que la joven hiciera pública sus tensiones familiares, impulsándola en su carrera como modelo. Sin embargo, criticó que no extendiera la misma oportunidad a su hermana menor.

“Parece que ella ha tenido en consideración que la joven se queja de una situación familiar con la que no está muy contenta. Ha decidido tenerla bajo su manto protector y ser su auspiciadora en su carrera como modelo. Sin embargo, también tiene una hermana menor que está en las redes hablando de lo que pasó mientras crecía, y no veo que Alejandra la haya convocado para ofrecerle trabajo”, afirmó Magaly.

PUEDES VER Magaly Medina expone la identidad del polémico tiktoker Lemon Pay tras cuestionable trato a adultos mayores

La conductora continuó señalando la contradicción entre lo que Alejandra Baigorria dice sobre apoyar a su familia y la relación que tendría con su hermana.

“Ella dice que siempre apoya a su familia, que da la vida por sus hermanos, pero es como decirle a su hermana: lo que podría hacer por ti, prefiero hacerlo por una extraña. Parece que la pelea interna entre los Baigorria está fuerte", agregó.

Hermana de Ale Baigorria revela la dura infancia que pasó con su madre

El 25 de octubre, Thamara Medina publicó una carta en redes sociales donde relató haber crecido "rodeada de gritos y miedo", en referencia a su madre, Verónica Alcalá. En el texto, también recordó el episodio ocurrido en abril de este año durante la boda de Alejandra con Said Palao, donde fue captada agrediendo físicamente a Verónica.

"Esa niña, ya mujer, vio a su madre después de mucho tiempo. Pensó que podía manejarlo, pero bastó una mirada para que todo volviera. Reaccionó con la furia de la niña que nunca fue escuchada, con la rabia de una infancia silenciada", afirmó.

Su testimonio generó una ola de apoyo en redes, y días después se quebró al agradecer los mensajes recibidos. "A veces la familia te daña", expresó.