Espectáculos

Alejandra Baigorria se defiende tras cuestionamientos por ausencia de su hermana Thamara en cumpleaños de su madre: "La gente habla sin saber"

Según la empresaria, las personas muchas veces opinan sin saber el trasfondo del asunto. Señaló que "está todo bien" y que prefiere solucionar las cosas en privado, a la vez que pidió respeto para su familia. 

Alejandra Baigorria y su hermana Thamara Medina. Foto: Composición LR/América
Alejandra Baigorria celebró hace poco el cumpleaños de su madre, Verónica Alcalá, en una íntima reunión familiar que contó con la presencia de su hermano Sergio, su esposo Said Palao, su abuela, entre otros miembros. Sin embargo, la ausencia de su hermana Thamara Medina en un día tan importante desató una ola de comentarios y especulaciones sobre un posible distanciamiento, sobre todo, luego de que Thamara revelara la dura infancia que vivió junto a su madre. Ante ello, Alejandra salió a aclarar los rumores.

Según contó, la serie de cuestionamientos por las fotos y videos que compartió sin su hermana en fiestas o reuniones familiares no representan la realidad de su entorno y muchas veces son emitidos por personas que desconocen los hechos. "Todo muy bien la verdad, siento que la gente opina y habla sin saber, sin investigación. Entre hermanos tenemos diferentes apellidos, diferentes papás, entonces a veces están juzgando porque no estamos todos juntos, pero claro, cuando está mi papá estamos los Baigorria", señaló para América Espectáculos.

PUEDES VER: Alejandra Baigorria celebra el cumpleaños de su madre con su hermano Sergio, pero sin Thamara Medina

lr.pe

Alejandra Baigorria habla de críticas por ausencia de su hermana en fiesta de su madre

La popular 'Gringa de Gamarra' aclaró a todos que no hubiese dejado de celebrar los cumpleaños de sus seres queridos por ningún inconveniente, además, señaló que se encuentra con la conciencia tranquila por sus acciones. "No voy a dejar de celebrar el cumpleaños de mi mamá, de mi papá, o de alguno de mis hermanos porque haya algún problema. Toda la vida he puesto fotos, no es que ahora estoy poniendo fotos, no es novedad. Estoy tranquila, cuando uno hace las cosas bien", expresó.

De acuerdo con Alejandra, los señalamientos que ha recibido luego de aquel festejo familiar, por ejemplo, en algunos programas de televisión, son más por cuestiones personales en contra ella, que por ser objetivos. "Siento que a veces están juzgando solamente por decir 'ah es Alejandra vamos a criticarla porque tengo algo en contra de ella'. Ya es algo personal por eso no he respondido nada", sostuvo la empresaria.

Asimismo, dejó en claro que está acostumbrada a recibir las críticas, sin embargo, pidió respeto para su familia debido a que, a diferencia de ella, no forman parte del mundo del entretenimiento y prefiere solucionar los asuntos lejos del foco público. "Estoy curtida porque yo soy de este mundo, pero con mi familia no me gusta que se metan. Trato siempre de arreglar las cosas en cuatro paredes, no me gusta atacar, imagínate si me pusiera a favor de uno u otro", indicó.

PUEDES VER: Magaly cuestiona a Alejandra Baigorria por elegir a la hija de Christian Domínguez como modelo: “Tiene una hermana”

lr.pe
